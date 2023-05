Pedro Sánchez ha dado este jueves su apoyo a la iniciativa de la Comisión Europea para armonizar, a través de una directiva, los delitos de malversación en toda la UE. La propuesta de Bruselas, que todavía tiene que negociarse con los estados miembros y el Parlamento comunitario, obligaría a España a volver a endurecer las penas asociadas a este tipo, que el PSOE y Unidas Podemos reformaron junto a ERC hace apenas medio año con la vista puesta en los juicios, ya celebrados o por celebrar, sobre el referéndum independentista del 1-O.

De acuerdo con la Comisión, la malversación debe ser castigada con sanciones de cárcel cuya duración máxima sea de 5 años como mínimo. La reciente modificación del Código Penal español, en cambio, incluye dos tipos atenuados castigados menos severamente.

El presidente del Gobierno, que ha comparecido en la Moncloa junto a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, no ha querido entrar en esta cuestión, argumentando que se trata solo de una propuesta embrionaria por parte de la Comisión. Pero sí ha celebrado la iniciativa en sí misma. “Estamos en la fase inicial. Es una buena noticia que se armonice la legislación europea para luchar contra la corrupción. A España le coge deberes hechos. En la reforma incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito, que no aparece en otros ordenamientos europeos”, ha señalado Sánchez. Bruselas, sin embargo, no diferencia en su propuesta sobre si el delito se ha cometido para lograr un enriquecimiento personal o no.

En cualquier caso, si el nuevo endurecimiento de las penas de la malversación se lleva finalmente a cabo antes de que acabe esta legislatura, cosa que parece imposible, el PSOE contaría con el apoyo del PP. El líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido sus votos para esta reforma penal, así como para recuperar el delito de sedición, que socialistas, morados y republicanos derogaron hace seis meses. Si Sánchez no da el paso para reestablecer este tipo, que motivó las condenas más graves a los líderes independentistas, el PP lo hará, ha insistido Feijóo, si logra alcanzar la Moncloa tras las generales de diciembre.

El choque con Ayuso

Dos días después del enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso, motivado por la decisión de la Comunidad de Madrid de impedir al ministro Félix Bolaños subir a la tribuna de los actos que celebraban el Día de esta autonomía, el jefe del Ejecutivo ha hecho su valoración de lo ocurrido. Los socialistas no quieren entrar excesivamente al choque con Díaz Ayus, para evitar que su figura crezca todavía más ante las elecciones del próximo 28 de mayo, pero Sánchez se ha mostrado contundente.

“Hay algo que no podemos olvidar: unas mínimas reglas para la convivencia. En una democracia se han de respetar las reglas y las instituciones, con independencia del territorio y de qué color político gobierne. Lo relevante es siempre respetar las reglas. Porque si no se respetan, quien no la respeta pierde toda la razón”, ha señalado el presidente, quien también ha mostrado su satisfacción por los datos de empleo difundidos este jueves.

Después de que marzo batiera un nuevo récord, con 206.000 nuevos empleos creados, el recién acabado mes de abril ha dejado un balance aún mejor: 238.436 trabajadores en activo más, dentro de un total de 20,6 millones de ocupados. “Estamos hablando de mínimos históricos. Nos alegra -ha dicho Sánchez-. Es un éxito del conjunto de la sociedad española. En plena guerra y tras la pandemia, es un éxito de este país. Estos datos muestran la fortaleza de España y la bondad de las políticas económicas que estamos aplicando”.