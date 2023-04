El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo recrudecen su duelo electoral con Doñana de fondo en la precampaña de las elecciones del 28 de mayo. Ambos se desplazaron este jueves a Huelva, donde desplegaron su argumentario poco después de que el comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea volviera a dar un severo aviso, en forma de respuesta parlamentaria, sobre la proposición de ley que PP y Vox tramitan para ampliar las hectáreas de regadío en el entorno del Parque Natural. La reserva de la biosfera, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco, vive un momento "crítico" y "dramático", advierten los científicos, por la sequía.

A kilómetros de Huelva, en el Congreso de los Diputados en Madrid, los votos de PSOE y PP se unían para sacar adelante la reforma de la ley del sí es sí. Lejos de ser un motivo de encuentro, ambos dirigentes elevaron el tono en su cruce de acusaciones por Doñana. Un asunto donde los puentes están totalmente rotos y que, pese a las llamadas al consenso y el diálogo, no hay comunicación entre el Gobierno y la Junta de Andalucía desde que la proposición de ley comenzó su recorrido con carácter urgente en la Cámara autonómica.

Sánchez usó las advertencias de Bruselas para presionar al Gobierno andaluz y exigir la retirada de la reforma legal, acusando a Juan Manuel Moreno de pecar de “soberbia” por su mayoría absoluta y dejando claro que ningún gobierno de cuatro años, por mucha mayoría absoluta que tenga, está legitimado para “poner en un punto de no retorno un patrimonio de siglos”.

Premio de los freseros

Feijóo no solo prometió agua a los agricultores y declarar de emergencia todas las obras hídricas pendientes en la provincia onubense si llega a la Moncloa. También recuperó el discurso más autonomista del PP arropando sin fisuras a Moreno y reclamando que se respete a Andalucía y a los agricultores andaluces: "No cambies el modelo, sigue trabajando desde la lealtad, con la Constitución y el Estatuto en la mano, ejerce tus competencias con respeto", alentó al barón andaluz. Ambos dirigentes populares jugaron con la idea de que Sánchez se bajó del Falcón, el avión oficial del presidente del Gobierno, para “insultar” a los andaluces “por un puñado de votos”, dijo Moreno. El presidente andaluz recogió en el cierre de la jornada un premio de la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, por su defensa del sector.

El PP ha convertido el asunto de Doñana en un pugna política por la sequía y la carencia de infraestructuras hidráulicas. En las filas populares apelan a la defensa de la autonomía andaluza para defender la reordenación del suelo en la corona norte de la reserva natural y dar su apoyo al millar de agricultores cuyas fincas fueron reclasificadas como forestales en 2014 por el gobierno socialista y que con la reforma legal en marcha verán como sus hectáreas se convierten en regadío.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha elevado la pugna por Doñana a un asunto de Estado y un problema Europeo, donde lamenta el “negacionismo” del PP en plena emergencia climática y denuncia un “atropello” medioambiental grave. La posición del Ejecutivo de la nación tiene el apoyo de la Unión Europea, que sigue muy de cerca todo lo que está pasando con amenaza de sanciones y alertando de que se vulnera la legislación medioambiental europea y la sentencia del tribunal de justicia de la UE, que ya reclamó un recorte drástico de la presión que la agricultura intensiva y el turismo ejerce sobre el agua de Doñana. “El resultado será una multa que tendremos que pagar todos los españoles”, consideró Sánchez, convencido de que es aún peor un coste medioambiental “inasumible”.

La legalidad europea

El dirigente socialista, que mantuvo una reunión con los trabajadores de la Estación Biológica de Doñana y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, consideró que su visita a la reserva de la biosfera da testimonio del “compromiso” de su Gobierno para proteger el Parque y ayuda a la concienciar de la emergencia climática. El presidente advirtió de que la reforma legal del regadío, que su Gobierno ya ha anunciado que elevará al Tribunal Constitucional está “menoscabando” la imagen de los agricultores de Huelva. “Hago un llamamiento a la reflexión y la rectificación, a abandonar posturas soberbias y volver al camino de la legalidad europea”, incidió.

Sánchez no quiso responder si ha hablado con el presidente de la Junta de Andalucía y tampoco despejó si el Gobierno va a cortocircuitar la reforma legal impulsada por PP y Vox y retirar las competencias a la comunidad sobre el Parque Natural. Sobre este asunto días atrás el Ministerio para la Transición Ecológica ya descartó totalmente un 155, retirando las competencias sobre Doñana.

La batalla del agua

El dirigente conservador, que evitó desde el principio ponerse de perfil con el asunto e hizo suya la batalla en apoyo a Juanma Moreno, fue muy contundente contra el Ejecutivo. “Van cinco años perdidos de política hídrica, sin hablar de pacto por el agua, enfrentando a comunidades, agricultores y ganaderos por el agua. Pero ya han encontrado al culpable de la sequía, Juanma Moreno”.

Feijóo, desde el Muelle del Tinto y acompañado de la candidata a la alcaldía onubense, Pilar Miranda, fue muy crítico con la llegada de Sánchez “en Falcon mientras Huelva sigue esperando las infraestructuras comprometidas”. Culpó al Ejecutivo de estar “polarizando” con su posición: “Estoy de acuerdo con que Doñana no se toca. Pero que el Gobierno no venga a manosear Doñana y a echarle la culpa a los andaluces. Que no manosee un parque natural que es orgullo de toda Andalucía y España. Si realmente le importara el coto de Doñana debería haberse reunido con el presidente de la Junta y haber ejecutado las obras”, repitió una y otra vez.

Tanto Sánchez como Feijóo aprovecharon además su visita a Andalucía para celebrar posteriormente a la agenda de Huelva dos mítines en Mairena del Alcor (Sevilla), el PP y en Córdoba, el PSOE. Junto a Moreno, el presidente de los populares volvió a incidir en su llamada al votante socialista desencantado, una fórmula de trasvase de votos que dio el pasado junio una mayoria histórica al PP en Andalucía.

Carta de respuesta

El Ministerio para la Transición Ecológica remitió, conforme al plazo establecido, su respuesta oficial a la carta que la Comisión Europea hizo llegar a España avisando de una “violación flagrante” de la sentencia del tribunal de justicia europeo que en 2021 condenó que no se adoptaran medidas drásticas. Para remitir esa respuesta, se hizo eco de los informes que sobre la proposición de ley remitió el Gobierno de Andalucía.

Desde la Junta difundieron los documentos que han enviado al Ministerio y donde dejan claro que “no es una iniciativa del Gobierno andaluz, sino del propio Parlamento, reflejo de la necesaria división de poderes que debe inspirar todo sistema democrático”. El Ejecutivo de Moreno ha evitado asumir como propia la iniciativa y son PP y Vox los que registraron la proposición de ley.

El texto del Gobierno andaluz deja además abierta la puerta a cambios en la norma. “La mera tramitación de esta proposición de ley no implica de manera directa ni indirecta ninguna afección al cumplimento de la sentencia (europea), puesto que, en estos momentos, se desconoce el resultado final del texto que será aprobado finalmente en sede parlamentaria, tras todas las enmiendas que presenten los diferentes grupos parlamentarios para enriquecer el texto de la ley”, sostiene el director general de Espacios Naturales Protegidos, que firma la respuesta. “Es un plan de ordenación del territorio, y por tanto, su posible modificación no conlleva de ninguna de las maneras el otorgamiento de concesión de agua para poder ejercer el regadío en la zona. La Proposición de Ley deja claro que el acuífero de Doñana ni se toca ni se afecta, simplemente se establece una clasificación de terrenos como agrícolas regables, siempre con agua superficial, y siempre que exista esa disponibilidad en el futuro. Es decir,no afecta al incremento de extracción de recursos subterráneos, puesto que no otorga concesión de agua a dichos terrenos, ni permite por tanto un incremento de la extracción recursos hídricos subterráneos”, insiste el Gobierno andaluz.