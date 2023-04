La visita de Alberto Núñez Feijóo a Huelva había generado mucha expectación después de unas semanas difíciles para la Junta de Andalucía por la polémica desatada en torno a Doñana. Y la coincidencia del líder del PP con el presidente del Gobierno, que este jueves está en el parque natural, elevó aún más la presión. El dirigente conservador, que evitó desde el principio ponerse de perfil con el asunto e hizo suya la batalla en apoyo a Juanma Moreno, fue muy contundente contra el Ejecutivo. “Van cinco años perdidos de política hídrica, sin hablar de pacto por el agua, enfrentando a comunidades, agricultores y ganaderos por el agua. Pero ya han encontrado al culpable de la sequía, Juanma Moreno”.

Feijóo, desde el Muelle del Tinto y acompañado de la candidata a la alcaldía onubense, Pilar Miranda, fue muy crítico con la llegada de Sánchez “en Falcon mientras Huelva sigue esperando las infraestructuras comprometidas”. Culpó al Ejecutivo de estar “polarizando” con su posición: “Estoy de acuerdo con que Doñana no se toca. Pero que el Gobierno no venga a manosear Doñana y a echarle la culpa a los andaluces. Que no manosee un parque natural que es orgullo de toda Andalucía y España. Si realmente le importara el coto de Doñana debería haberse reunido con el presidente de la Junta y haber ejecutado las obras”, repitió una y otra vez.

El líder del PP, como ocurre con otros dirigentes estas semanas, trató de hacer pedagogía con la proposición de ley aprobada recientemente por el Parlamento andaluz en contra de la opinión de los expertos en la materia y de toda la oposición con la excepción de Vox. Esta misma mañana Bruselas ha notificado una nueva advertencia de posibles multas si la ley se tramita tal cual está.

“En Andalucía desde noviembre se han activado los planes antisequía. El Gobierno tuvo ayer la reunión con los agricultores, en el mes de abril. Han sido incapaces de cumplir la ley que aprobaron en 2018 comprometiéndose al abastecimiento humano para las poblaciones del Condado de Huelva. Se comprometieron los regadíos para los frutos rojos de las localidades a 30 kilómetros de Doñana. Y esa ley está sin hacer y sin ejecutar”, dijo Feijóo ante los dirigentes del PP de Huelva.

“El Gobierno ha incumplido con Doñana, con los agricultores, ganaderos y con Huelva. Y eso hay que decirlo porque es la verdad”, aseguró, para después lanzar un compromiso si finalmente llega a la Moncloa tras las próximas generales: “Me vengo a comprometer de forma muy clara. Voy a ejecutar por declaración de emergencia todas las obras comprometidas con Huelva, con el condado, y preservamos Doñana”, afirmó. Justo después se centró en el meollo de la cuestión: el agua.

Feijóo, que trata de mantener un equilibrio constante entre las posiciones de las distintas comunidades, volvió a repetir que si es presidente del Gobierno impulsará un pacto nacional por el agua para que haya soluciones pactadas entre Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y el resto de regiones afectadas. “Harán falta presupuestos concretos, infraestructuras reales y ejecutadas. Soluciones pactadas”, dijo.