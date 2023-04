Moncloa sigue aún sin fecha para el nuevo viaje de Pedro Sánchez a Rabat, tras la invitación personal de Mohamed VI el pasado febrero. El rey marroquí compensó así al presidente del Gobierno después de que, a última hora, avisara de que no asistía a la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre los dos países, a pesar de que lo ha hecho tradicionalmente.

Poco antes de que el jefe del Ejecutivo cogiera el avión recibió una llamada del monarca alauí proponiéndole realizar "próximamente" una nueva visita oficial. Por ahora el gabinete de Sánchez no tiene fecha. "No es algo inminente", aseguran fuentes gubernamentales. No parece viable que sea antes del 28 de mayo, por la intensa agenda del presidente en las elecciones autonómicas y municipales, y ni siquiera existen garantías de que se realice antes de verano, pese a que desde el Gobierno marroquí se sugirió que sería en pocas semanas o meses.

La ausencia de Mohamed VI en la cumbre con España no sorprendió en Marruecos, donde están acostumbrados a que el rey pase largas temporadas fuera pero provocó asombro en nuestro país e incluso perplejidad en Moncloa, que días antes había dado fuelle a la posibilidad de que recibiera a Sánchez en audiencia. No obstante, este contratiempo no ensombreció las relaciones diplomáticas con el reino alauí que pasan por uno de sus mejores momentos, después del giro español en la postura sobre el Sáhara y el apoyo al plan autonomista marroquí.

Tampoco afecta ahora en nada que la vicepresidenta segunda y futura candidata a la Presidencia de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz, asegurara en una entrevista este domingo en La Sexta con el periodista Jordi Évole, que Marruecos es una "dictadura" y que si ella es presidenta corregiría el viraje de la parte socialista del Ejecutivo. Estas manifestaciones ya provocaron este lunes la reacción de la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, que recordó a Díaz que el Gobierno es un "órgano colegiado" y que su pronunciamiento era una "posición personal".

En la misma línea insistió este martes la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quién destacó además que la nueva relación con Marruecos quedó fijada en la declaración conjunta del 7 de abril de 2022 y en la RAN. "Son acuerdos muy importantes y el Gobierno va a seguir trabajando bajo principios de colaboración y respeto mutuo con el país vecino".

Podemos, sin influencia

Lo cierto es que Rabat sabe de las tensiones en el seno del Ejecutivo de coalición y que Unidas Podemos no está de acuerdo con el respaldo español a un Sáhara bajo autonomía marroquí pero no se siente amenazado por sus posiciones y ni las tiene en cuenta.

A pesar de la polémica por la ausencia del monarca alauí, la RAN se cerró satisfactoriamente parta España con un documento de 12 páginas y 74 puntos que representó la "densidad" de esta nueva etapa bilateral. El propio Sánchez declaró que "España y Marruecos son algo más que vecinos" y que se habían sentado las bases para una "asociación económica avanzada". El primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, reveló que estaban trabajando ya en nuevas iniciativas para cuando se produzca la visita oficial del presidente español.

En el propio comunicado emitido por la Casa Real marroquí para dar a conocer la conversación telefónica que ambos mantuvieron antes de que Sánchez se desplazara a Marruecos, se aludía a "acciones concretas marcadas por la eficacia y proyectos tangibles en ámbitos estratégicos de interés común".

En la clausura de la RAN, Ajanuch reveló que Mohamed VI había estado muy pendiente de la cumbre y que en las conversaciones con los miembros de su gobierno "nos ha sugerido y pedido planes de acción concretos que se conocerán próximamente". La diplomacia española pensó también que este nuevo viaje a Rabat del presidente se realizará en muy poco tiempo, "en unos meses". Por ahora no está en agenda, aunque la sensación del Gobierno es que cuando se celebre Sánchez conseguirá de Marruecos acuerdos factibles.