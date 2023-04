El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que “topar precios” en los pisos de alquiler “puede conllevar una disminución de la oferta y, al final, un incremento de los precios como consecuencia de la disminución del número de pisos en alquiler”. En las últimas horas se ha sabido que el Gobierno ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para introducir en la ley de vivienda un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024, mientras que en 2025 se creará un nuevo índice "más estable e inferior a la evolución del IPC".

"El decirle a un propietario que solamente puede alquilar su vivienda en estas condiciones, el propietario puede decidir no alquilarla. Y si no lo alquila, suben automáticamente los precios. Y si esos precios no pueden subir, disminuirán la oferta de alquiler", ha agregado.

El jefe de la oposición, en declaraciones en San Sebastián, lamenta que la política de vivienda “la marquen en España los partidos que no quieren formar parte de España” y que representan, ha añadido, “un porcentaje muy pequeño del conjunto de la nación”.

Todavía más directa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abundado en esa idea: "El entorno político de ETA hoy decidirá cómo va a ser la vivienda de todos. Se recurrirá a los tribunales siempre que ataque competencias de las comunidades".

Feijóo ha asegurado que en los próximos días los populares presentarán su plan en vivienda, con más “política pública en alquiler”, sobre todo, ha concretado, para las rentas bajas y los jóvenes. Además, los conservadores propondrán medidas para "desocupar viviendas en menos de 24 horas", según ha dicho en Santander la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. "Al okupa se le desaloja", ha dicho Gamarra, quien ha detallado que incluirán iniciativas para que los cuerpos y fuerzas de seguridad tengan "instrumentos para desocupar viviendas en menos de 24 horas".