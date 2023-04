Pedro Sánchez se ha zambullido de lleno en el conflicto que enfrenta al Gobierno con la Junta de Andalucía, por el impulso de una ley de regadío en el Parque Natural de Doñana, y ha avisado públicamente al PP de que "Doñana no se toca, es patrimonio de los andaluces y de todos los españoles". En un mitin en Burgos el jefe del Ejecutivo, sin citar al presidente andaluz, Juanma Moreno, aseguró que están actuando "como si no existiera la emergencia climática".

En este punto ha asimilado su actuación con la de la ultraderecha en Castilla y León y las polémicas declaraciones del vicepresidente Juan García-Gallardo sobre que el dióxido de carbono no es contaminante. "Ambos rechazan la evidencia científica y la movilización de muchos jóvenes que quieren gobiernos comprometidos con legarles un planeta habitable". En el caso de Andalucía, añadió, llegan incluso a "negar la legislación europea y las advertencias de la Comisión Europea". "Lo digo desde aquí, de manera serena pero con contundencia: Doñana no se va a tocar"

La ley del regadío ha iniciado justo este miércoles su trámite en el Parlamento andaluz con el apoyo de PP y Vox para enmendar la decisión del anterior Gobierno socialista de eliminar 1.600 hectáreas del Condado de Huelva como suelo agrícola, de los que ahora 800 podrán volver a su condición original. Pero esto se hace en un momento “crítico” y “dramático” para el Parque Natural, según los científicos, en mitad de la peor sequía en décadas, y con la advertencia del Gobierno de la Nación de que irá a los tribunales y la “estupefacción e inquietud” de la Comisión Europea, que ya ha advertido por carta de que habrá sanciones y multas por desacatar la firme sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que ordenó cerrar pozos ilegales y aliviar la sobreexplotación de un acuífero que es el corazón de Doñana y se está secando por la agricultura intensiva y el cambio climático.

El presidente ha condensado así el malestar latente del Gobierno, que desde hace semanas está tratando de frenar la proposición de ley, con amenaza expresa de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. En declaraciones a La Sexta la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el Gobierno ha activado "todos los resortes" para defender este humedal y para cumplir con la sentencia europea que condenaba a España por el mal estado de conservación del Parque Natural. Por eso consideró una "barbaridad" el intento de aumentar las zonas de regadío con un agua que "no existe".

A diferencia de Sánchez que no hizo menciones a Juanma Moreno, la ministra sí cargó contra él y le acusó de "no importarle nada, ni Doñana ni la verdad ni los agricultores onubenses". En su opinión ha sucumbido a las presiones de Vox. La vicepresidenta relató que ha hablado sin éxito con el presidente andaluz y con algunos de sus consejeros para que la iniciativa se retirara. "Me parece que es arrogancia de señorito que dispara con pólvora de rey a un elevado coste para todos los demás", defendió.