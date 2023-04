El caso que investiga la Justicia de irregularidades en obras de cuarteles de 13 comandancias de la Guardia Civil ha estado presente en los discursos que este martes han pronunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la nueva directora del instituto armado, Mercedes González, durante la ceremonia de toma de posesión de la que ya es segunda jefa en la historia del Cuerpo.

"Nada ni nadie que se haya querido aprovechar de esta institución podrá dañarla", ha prometido González en su primera intervención, de pie ante al atril de autoridades del patio central de la sede principal del Cuerpo, en el centro de Madrid. González ha recordado que ha sido "la Guardia Civil, con sus servicios internos" quien "ha puesto a disposición de la Justicia" las ilegalidades que se han ido conociendo, y que destaparon los diarios de Prensa Ibérica.

Ante una unidad de rendición de honores y una amplia representación del escalafón de mando, Mercedes González ha asegurado que será "inflexible" contra quienes incurran en conductas corruptas que dañen la imagen imagen de la Guardia Civil, "inflexible" en "transmitir a la sociedad un mensaje de limpieza, lealtad y entrega".

La nueva directora general ha señalado como una de sus misiones mejorar la vigilancia interna: "Los mecanismos de control serán perfeccionados; es una de mis tareas prioritarias".

Entre los uniformados le escuchaba el coronel Alfonso A. López Malo, jefe de la emblemática Unidad Central Operativa (UCO), que antes de este destino era el jefe de Asuntos Internos que mandó la investigación de los delitos en las obras de los cuarteles. A esos supuestos ilícitos se ha referido también el ministro Marlaska al hablar del "reprochable comportamiento ético de un muy reducido, muy reducido -ha enfatizado- grupo de guardias civiles". El titular de Interior ha sentenciado: "Quiero proclamar que sus reprochables acciones no quedarán sin sanción".

Dimisión de Gámez

Tres asuntos de importancia removían las aguas en la Guardia Civil en el misma soleada mañana en que la nueva directora general ha tomado posesión. Por un lado, el caso de los cuarteles; por otro, el plazo que va corriendo para que Interior anuncie cómo cumplirá la sentencia del Tribunal Supremo que ordena anular el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos. En tercer lugar, la dimisión de María Gámez, la hasta hace solo unos días directora general del Cuerpo.

La figura del polémico coronel no ha estado presente en los discursos; sí la de Gámez, que este martes estaba en Málaga y no en la ceremonia. Tres intervenciones se han leído en el atril de autoridades: la de Mercedes González, la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la del ministro del Interior. Robles no ha entrado en ninguno de los asuntos delicados; González y Marlaska sí han recordado a la directora dimisionaria.

Sobre su antecesora, Mercedes González ha dicho entre los primeros párrafos de su alocución que "su honradez está por encima de cualquier ataque o descrédito"

ha hecho estas manifestaciones en su discurso de toma de posesión y ante los ministros de Defensa, Margarita Robles, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, un acto al que no ha asistido su predecesora, María Gámez, quien dimitió del cargo por la imputación de su marido en un caso de irregularidades en ayudas públicas.

"Nada ni nadie, ninguna estrategia política y ningún abuso particular puede marchar la inmensa limpieza de la Guardia Civil", ha recalcado González en alusión a los casos Cuarteles, Mediador y Grapa que salpican al Cuerpo.

Casos a los que se ha referido también Grande-Marlaska, quien ha calificado de "irresponsable comportamiento ético de un muy reducido grupo de guardias civiles que dañan el Cuerpo", a la vez que ha advertido que esas "reprobables" acciones no quedarán sin sanción.