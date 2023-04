Los ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación, y del Interior, Luis Planas y Fernando Grande Marlaska han presidido este lunes en Vigo la entrega formal de la patrullera 'Río Luna' al Servicio Marítimo de la Guardia Civil para realizar labores de inspección pesquera.

Durante el acto, que tenido lugar en las instalaciones del grupo Armón en la ciudad, Luis Planas ha señalado que esta embarcación es la cuarta de las encargadas a esta empresa de construcción naval, financiadas con cargo a los fondos Next Generation de la UE (con una inversión total de 26 millones de euros en las cuatro naves).

El ministro Planas ha proclamado que la puesta a disposición de esta patrullera es un "excelente ejemplo de cooperación" entre ministerios, y ha destacado la importancia de la labor que se va a llevar a cabo con este nuevo recurso.

Planas ha elogiado el buen hacer de la flota española y la apuesta del Gobierno por implementar legislación que busca la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de esta actividad, y ha subrayado que la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una "prioridad" para el Ejecutivo.

En ese sentido, ha señalado que, en el último año, se han realizado más de 9.000 inspecciones por parte de la Secretaría General de Pesca, "una buena parte con el apoyo de la Guardia Civil", para fiscalizar cuestiones como el uso de artes de pesca no permitidas, el furtivismo, las capturas no declaradas, etc. Así, ha recalcado, España es "pionera a nivel internacional" en la lucha contra esta pesca ilegal.

"Trabajo esencial" en el mar

Por su parte, el ministro Grande Marlaska también ha puesto en valor la cooperación interministerial y ha destacado la trayectoria del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con más de 30 años de existencia, y unos 1.300 efectivos (a los que se suman 200 de los grupos de actividades subacuáticas) que hacen un "trabajo esencial" para la protección del mar, que también puede ser escenario de actividades ilícitas.

Así, ha destacado la labor de este cuerpo en la lucha contra las agresiones medioambientales, contra las mafias de trata de seres humanos, las agresiones al patrimonio subacuático, contra la pesca ilegal y por la seguridad de los trabajadores del mar que van a bordo de las más de 8.000 embarcaciones de la flota española.

Patrullera 'Río Luna'

La patrullera 'Río Luna', construida en las instalaciones del grupo Armón en Burela (Lugo), se encuentra operativa hace ya algunas semanas, de hecho participó en el remolque del 'narcosubmarino' localizado a una milla de Vilaxoán, frente a las costas de Arousa, a mediados de marzo.

La embarcación, de tipo híbrido, cuenta con 35 metros de eslora y 7,8 metros de mangas, y puede desarrollar una velocidad de 26 nudos. Asimismo, cuenta con una lancha auxiliar que puede alcanzar velocidades de 50 nudos, y está equipada con las últimas tecnologías y aletas estabilizadoras para reducir emisiones.

La 'Río Luna' tiene capacidad para acoger de 8 a 13 tripulantes y, para casos de rescate en altamar, podría albergar en su cubierta hasta 200 personas.

Con la entrega de este lunes se completa el paquete de cuatro patrulleras para inspección pesquera encargadas al grupo Armón, y que forman, además de la 'Río Luna', las embarcaciones 'Río Sil', 'Río Guadiato' y 'Río Riaza'. Las nuevas patrulleras sustituyen a las ya obsoletas 'Río Nervión', 'Río Andarax', 'Río Almanzora' y 'Río Guadiano'.

Tras el acto en Armón, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha visitado las instalaciones de I+D+i de la sede de Anfaco Cecopesca en el campus universitario de Vigo.