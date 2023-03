Las prisas con la que el PSOE registró en el Congreso su proposición de ley para reformar la ley del 'solo sí es sí' se han frenado un poco. Este martes, los socialistas han votado en la Mesa de la Cámara baja a favor de ampliar el plazo para enmendar su texto durante dos semanas más, según fuentes del grupo parlamentario del PSOE. Sus socios de Unidas Podemos habían pedido este mismo lunes que se extendieran los tiempos para seguir negociando, aunque las conversaciones llevan más de un mes paradas. Pese a este retraso, en el PSOE confían en que la norma esté aprobada de manera definitiva a finales de abril.

Por segunda vez consecutiva, (la primera fue la semana pasada) los socialistas se mostraron a favor de dar más margen para seguir introduciendo enmiendas al texto con el que pretenden modificar la norma que tanta polémica ha generado en el seno del Gobierno de coalición tras la rebaja de penas a más de 700 agresores sexuales. Fuentes socialistas argumentan que esta ampliación se debe a que en las próximas dos semanas no habrá actividad parlamentaria y que, por lo tanto, "no tenía sentido cerrar el plazo para no ejecutar nada".

"Lo que hace falta es saber si hay voluntad de enmendar y de acordar. Seguimos abiertos a la negociación para arreglar aquellos de esta ley que no está funcionando", ha explicado después el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López. Unas palabras muy similares ha trasladado su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Echenique, que ha aplaudido la "buena noticia" que supone este paso del PSOE: "Esto nos da más tiempo para poder negociar". No obstante, las conversaciones entre ambas formaciones sobre este asunto parecen paralizadas desde hace semanas.

Acuerdos muy complejos

La nula negociación entre ambos partidos se escenificó en el hemiciclo del Congreso cuando los socialistas necesitaron apoyarse en el PP para lograr la aceptación a trámite de su proposición de ley. Tampoco respaldaron el texto los socios habituales del Ejecutivo. Ahora, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha asegurado que están trabajando con los republicanos catalanes para poder registrar sus propias enmiendas. Sin embargo, fuentes socialistas consideran que la norma terminará saliendo en los mismos términos que la trajeron hace ya casi dos meses. En el calendario que manejan en el PSOE, la proposición de ley podría ser aprobada en el Congreso en la penúltima semana de abril y obtener el visto bueno definitivo del Senado antes de que empiece mayo.

El PP no ha tardado en criticar este retraso. Antes de que el PSOE confirmara su decisión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya afeó que se fuera a dar este paso. "Es lamentable que el Gobierno que aceleró la eliminación de la sedición para beneficiar a los independentistas condenados, retrase otra vez la reforma de su chapuza del ‘sólo sí es sí’", apuntó el dirigente conservador en un mensaje publicado en Twitter. Acto seguido reclamó a los socialistas que "dejen de pensar en réditos políticos".