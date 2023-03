Cinco años después de marcharse tras el referéndum del 1-O, la 'exconsellera' catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha vuelto este martes a España. Lo ha hecho a través de la frontera de Perpiñán y sin entregarse a las autoridades del Estado. Tras llegar a Barcelona y ofrecer una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña, la dirigente de JxCat se ha paseado por el centro de la ciudad en compañía de sus abogados. Cuando llevaba unos minutos de trayecto, un agente de los Mossos d'Esquadra ha procedido a la detención.

Antes del arresto, Ponsatí ha celebrado una rueda de prensa, con una actitud combativa con el Estado, ERC y el Europarlamento pero admitiendo que regresa porque la reforma del Código Penal la ha beneficiado penalmente. Posatí ha salido con aire sonriente, una mochila azul que simbolizaba su regreso y acompañada de la presidenta de Junts, Laura Borràs, pero no el secretario general ni ningún otro dirigente del partido. También la ha acompañado el abogado Gonzalo Boye.

El mensaje de la eurodiputada ha sido clara sobre sus intenciones: "No he venido a hacer ningún pacto con el Estado sino a denunciar la vulneración sistemática de nuestros derechos, la pasividad de las instituciones catalanas y la necesidad de que las instituciones europeas dejen de mirar hacia otro lado ante la violación sistemática del estado de Derecho en Cataluña".

Bajo este planteamiento, Ponsatí ha mostrado su habitual retórica combativa. Ha cuestionado la democracia española y ha afirmado que no acudirá al Supremo porque no reconoce al juez Llarena "la competencia" para hacerlo. Sobre si declarará en caso de ser detenida, se ha reservado dar detalles al respecto.

"Ninguna contradicción"

Para Ponsatí, este discurso es compatible con admitir que ha regresado cuando la reforma del Código Penal, pactada por el Gobierno del PSOE y ERC, la ha beneficiado y le supone una petición de condena menor, por desobediencia. "Es evidente que mi regreso va relacionado con el hecho de que la presecución a la que estoy sometida es por desobediencia, que no comporta cárcel. Desde el primer instante he declarado que no tengo ningunas ganas de ser encarcelada. Efectivamente hay una relación con el posible beneficio que pueda gozar de esta reforma del Código Penal, es un coste colateral que el Gobierno parece que tiene que pagar para lavarse un poco la cara”, ha argumentado. "No veo ninguna contradicción", ha asegurado. "¿Me está diciendo que me tengo que quedar en el exilio para siempre?", ha contestado al respecto de esta posible incongruencia.

El Govern catalán, "una herramienta de la ocupación española"

Al mismo tiempo que Ponsatí admitía los beneficios del nuevo Código Penal cargaba contra el Govern de ERC, al que ha llegado a acusar, textualmente de ser "una herramienta de la ocupación española". Incluso se ha preguntado si los Mossos d'Esquadra han de participar de su eventual detención a innstancias del Supremo. Ponsatí ha arremetido contra la 'consellera' Meritxell Serret, citada este miércoles y que sí se presentó ante el Supremo al regresar de Bruselas. "Va por el mundo y pone la bandera española tres veces más grande que la catalana. No lo comparto”, ha espetado, afirmando que la decisión de Serret de acudir al Supremo ha creado una cierta "doctrina" perjudicial para el independentismo.

Sin planes

Ponsatí ha avanzado que su intención es seguir residiendo en Bruselas y Estrasbuergo para seguir ejerciendo de eurodiputada pero visitando Barcelona, donde está su familia. No ha concretado más sus planes y tras la rueda de prensa se ha desplazado a pie hacia la zona del Born de Barcelona.

Un precedente decisivo

Tal como Ponsatí ha reconocido, el movimiento de la 'exconsellera' se produce unos meses después de la reforma del Código Penal -con la derogación de la sedición-, y también de que el juez instructor Pablo Llarena emitiera un nuevo auto en el que solo le imputaba desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel. Igual pasó con la secretaria general de ERC, Marta Rovira. En cambio, en el caso de sus compañeros de escaño europeo, Carles Puigdemont y Toni Comín, así como en el del 'exconseller' Lluís Puig, Llarena mantuvo el delito de malversación.

En el auto en el que confirmaba el procesamiento de Puigdemont por desobediencia y malversación y de Ponsatí solo por el primer delito, Llarena ya respondía a la 'exconsellera', ahora solo procesada por desobediencia, que no puede suspender la órden de detención nacional que pesa sobre ella, porque "el procedimiento está paralizado por su actuación obstativa" y ello obliga a "agotar los mecanismos legalmente dispuestos para superar la ocultación de cualquier encausado por responsabilidad penal", como es ordenar su arresto.

El pasado mes de enero, Ponsatí ya avisó que volvería "lo antes posible" a España y que no se presentaría ante las autoridades, al no reconocer la jurisdicción de Llarena. "Garantías democráticas en el Estado no se tienen nunca. En mi caso, tengo inmunidad y no deberían detenerme. Pero garantías al 100% no las tenemos", aseguró entonces.

Junts ve su vuelta como una "confrontación inteligente"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha hecho público un video en el que muestra "todo el apoyo" a Ponsatí y ha considerado esta decisión como un ejemplo de "confrontación inteligente" del soberanismo respecto al Estado. "La consellera no ha cometido ningún delito, el referéndum fue legítimo y con todas las garantías y nadie ha de ser perseguido por haber puesto las urnas", ha afirmado Turull, que ha reclamado al Estado que no emprenda ninguna actuación que limite la libertad de Ponsatí. "Si España quiere ser una democracia plena, ahora tiene la oportunidad", ha añadido. Y ha reclamado que se mantenga la inmunidad de la eurodiputada y exconsellera y no sea detenida.

Ponsatí fue nombrada 'consellera' del Govern de Carles Puigdemont pocos meses antes del 1 de octubre y se le encomendó la carpeta de 'Educació', encargada de abrir los colegios para usarlos como centros de votación. Tras la DUI, Ponsatí se marchó a Bélgica, donde recibió la primera euroorden por rebelión. Más tarde, se mudó a Escocia donde recibió la segunda y tercera euroorden, cursada ya por el delito de sedición, con una pena de hasta 10 años de cárcel. Finalmente, tras ser escogida como eurodiputada, el tribunal de Edimburgo consideró que ya no estaba bajo su jurisdicción y dio por finalizado el proceso.

En estos momentos estaba pendiente de los tribunales belgas, que continúan a la espera de los tribunales europeos para abordar una eventual cuarta euroorden contra los líderes independentistas fuera del Estado.