La vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, manifestó su apoyo a la causa del pueblo saharaui, contradiciendo así la postura del presidente, Pedro Sánchez, quien ha comunicado el apoyo de España a la propuesta autonomista de Marruecos.

Díaz, que ha estado este sábado en el 'Acto de escucha Las Palmas' en el marco de su proyecto 'Sumar', que tuvo lugar en el Círculo Mercantil de la capital gran canaria, aseguró que "a los dos minutos de conocer el viraje de Pedro Sánchez" en favor del plan autonomista del Sáhara Occidental, se negó rotundamente. "Sumar defiende al pueblo saharaui", indicó ante la presencia de varios cientos de personas.

La vicepresidenta también aprovechó la ocasión para tratar sobre más temas relacionados con la política nacional. De hecho, avisó de que el Partido Popular "recortará" las pensiones si llega a gobernar tras las próximas elecciones y les ha acusado de ser "el partido del dolor".

"Tenemos un PP que es el partido del dolor. Cuando gobernaron nos mostraron aquellos viernes de dolores y que su única política era recortar los derechos públicos y que había que recortar la educación o la dependencia", dijo.

La abstención del PP en la moción de censura

En este sentido, se refirió a la pasada moción de censura. "La política --entendió-- no es lo que vimos la semana pasada. La moción de censura nos indicó algo que no es política. No se puede hacer pedir la censura de un Gobierno sin tener un programa alternativo. La política no es la alternancia, la política son programas de gobierno".

Díaz insistió en que durante la moción se vio un uso de las instituciones que "jamás debió llegar". "Vimos a unos señores de derechas que no presentaron un programa. Nos decían que no tenían ni idea, que lo único importante era echarnos a nosotros, un Ejecutivo elegido democráticamente sin proponerles a los españoles qué querían hacer", aseveró.

Aquí, criticó la abstención del PP porque al partido "le da absolutamente igual lo que haga la extrema derecha con las mujeres en nuestro país".

"Es muy grave --reiteró. No dicen 'voto en contra de las ideas de este partido', que vulnera los derechos humanos. Son anticonstitucionales y el PP ha decidido que se abstiene ante tamaña agenda pública".

Además, hizo especial hincapié en que pensaba que después de la pandemia, el PP había aprendido que aquellas "recetas" de la austeridad no servía para el país.

"Están diciendo que si gobernaran por supuesto que no iban a subir las pensiones de las mujeres superando la media, las PNCs. Si ellos gobiernan van a recortar las pensiones y recortar un estado del bienestar que a mi paisano Feijóo le parece excesivo", dijo.

También lamentó que los populares hayan querido recursos ante el TC el impuesto que grava a las grandes fortunas. "¿A quién está defendiendo cuando lo hace?, ¿No ha llegado el momento de que el PP reconozca que hay privilegios en España y que una gran multinacional tributa mucho menos que una peluquería? en España no hay justicia fiscal", concluyó.

"Un proyecto de ganar un país"

Además, Yolanda Díaz anunció que, al cerrar el proceso de escucha con el que ha recorrido España bajo el lema "Sumar", que el millar de personas organizadas en 35 grupos de trabajo que la ha acompañado "tiene ya proyecto para ganar un país", un sueño, ha dicho "en el que no sobra nadie".

"Tenemos ideas, imaginación, esperanza y queremos soñar porque cuando no se sueña no hay futuro. Ante un cambio de época, tenemos que cambiar las políticas públicas. Queremos cambiar España con diversidad y acentos propios. Necesitamos a todo el mundo, esto no va de ganar unas elecciones, sino de ganar un país y para eso no sobra nadie", aseveró Díaz.

Díaz recalcó que este proyecto es bienvenido todo aquel que quiera sumar, "piense lo que piense, porque no se le pide carné a nadie". También, subrayó que la misión que se plantea Sumar es "atender a la gente que está afuera", no hablar de sí mismo, por lo que ha recalcado que "no se gana un país defendiendo una mesa camilla y hablando de listas electorales".