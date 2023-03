Pedro Sánchez ha avanzado este sábado, ante los líderes iberoamericanos reunidos este sábado en Santo Domingo, algunas de las decisiones que en julio se adoptarán en la cumbre entre la UE y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), uno de los hitos más importantes de la presidencia española, el segundo semestre del año. En esa cita se acordará una "agenda de inversiones" con "proyectos de alto impacto estratégico y alcance regional, vinculados con la transición ecológica, pero también con la agenda social", en en ese reto compartido, dijo, "que representa la lucha contra la desigualdad".

Además, se establecerán mecanismos para un diálogo "regular" y "sistemático" entre Europa y América Latina. "Va a tener un importante contenido político, económico, social y medioambiental", subrayó sobre una cumbre que hace 15 años que no celebra, "no solamente declarativo, sino también ejecutivo"

En su discurso ante el Foro Iberoamericano Empresarial, Felipe VI ya anticipó que en la reunión de la UE-CELAC se presentará una "cartera de proyectos de inversión estratégicos" que contarán con respaldo europeo y de instituciones financieras con presencia regional, como el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Esta ha sido la primera y única intervención del presidente del Gobierno en la cumbre iberoamericana que, a diferencia del Rey, no ha participado en ningún acto previo porque aterrizó procedente de Bruselas directamente para la cena oficial de la inauguración. Junto a él ha viajado el Alto Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, que participa por primera vez en esta cita, como anticipo de la prioridad que la presidencia española del segundo semestre de este año dará a las relaciones entre Europa y América Latina.

A la alocución de Sánchez le ha precedido un discurso del Rey, que ha puesto el acento en la defensa de las reuniones de los presidentes de jefes de Estado y de Gobierno latinoamericanos más España y Portugal como una "iniciativa de éxito" y destacó que "en un mundo tan convulso las naciones de nuestra comunidad iberoamericana deben mantenerse unidas y hacer oír su voz en la defensa", dijo, de "la democracia, el estado de Derecho, los derechos humanos, las libertades fundamentales, la justicia social y el multilateralismo".

Comunicado oficial sobre el acceso al crédito

En Santo Domingo se han acordado tres documentos. Una propuesta de Ruta Crítica de Seguridad Alimentaria, Incluyente y Sostenible en Iberoamérica, la Carta Medioambiental Iberoamericana y la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales. Pero, en la reunión de los ministros de Exteriores del viernes, no fue posible pactar una declaración sobre la arquitectura financiera mundial para facilitar el acceso al crédito de los países de renta media. Un asunto del que ya se habló en la anterior reunión, en 2021 en Andorra, para que el subcontinente pudiera hacer frente a los estragos de la pandemia.

Según fuentes conocedoras no era fácil conseguirlo porque la propuesta, impulsada por Argentina, República Dominicana y Colombia, plantea reticencias a algunos países de la región porque otros no cumplen con las compromisos de pago de créditos y, en el caso de los organismos mundiales, estos se nutren de la aportación de otras naciones. Pero, este sábado, el asunto se ha retomado en la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno y la previsión es que haya finalmente un comunicado, que no tiene el mismo valor de un acuerdo que salga de la cumbre, pero mantiene el asunto vivo.

Sánchez en su intervención apuntó a este tema como algo abierto. "El Gobierno de España, lo sabéis bien muchos de los que estáis aquí presentes, porque lo hemos hecho conjuntamente, ha trabajado con las instituciones financieras internacionales en iniciativas que permitan a los países de renta media acceder a la financiación internacional en condiciones adecuadas".

Antes del inicio de la cumbre el presidente mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Ecuador, Guillermo Alberto Lasso, y otra a tres bandas con Borrell y el presidente argentino, Alberto Fernández. Ecuador es el país que organiza la próxima cita iberoamericana.