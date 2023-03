Tras casi 24 horas de intriga, queda claro que la derecha no se rompe. De momento. El dirigente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha evitado finalmente entrar en colisión con el PP y ha respondido a la ruptura escenificada por Isabel Díaz Ayuso con Vox respaldando el único gobierno de coalición que ambos partidos mantienen en una comunidad autónoma. "La represalia que hoy anuncia Vox es seguir apoyando al mejor gobierno que hay en España", ha dicho en Valladolid en referencia al gobierno de Castilla y León.

Abascal ha asegurado en la tribuna ante sus seguidores que él "nunca ha amenazado al PP" con represalias por lo que hacen y dicen sus dirigentes y se ha limitado a decir que Vox seguirá en el Gobierno y respaldando el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha elevado a "ejemplo para el PP de toda España" y cuya "peineta" a una diputada socialista en el parlamento autonómico ha defendido: "Poco me parece para los insultos que recibimos". "No vamos a romper la esperanza de tantos españoles a una alternativa" a Pedro Sánchez, ha proclamado en una intervención en un tono irónico donde ha querido ridiculizar a los medios que hablaban de las consecuencias que tendrían los últimos actos del PP respecto a su partido.

Abascal ha señalado que seguro que habrá "represalias" para la formación de Alberto Núñez Feijóo, pero las a limitado a los resultados electorales: "Las va a tener, pero de los votantes confundidos y engañados con los mensajes equívocos" que lanza el PP, ha dicho. "No amenazamos con movilizaciones, las convocamos, no amenazamos con querellas, las presentamos, no amenazamos con mociones de censura, las presentamos, no mentimos como miente la prensa sobre nosotros" ha concluido tras enumerar las causas por las que su partido no ha apoyado a Ayuso en los presupuestos y varias de sus leyes. "Nos hicieron una guarrrería" con los presupuestos, "el PP ha vuelto a decir trágala, y ya no".

Mensajes de Génova y Sol

Este mensaje de Abascal llega 24 horas después de que Isabel Díaz Ayuso escenificara la ruptura con Vox en la Comunidad de Madrid para presentarse a las elecciones y 48 después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tachara de "esperpento" la moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez, aunque su bancada finalmente optara por la abstención. Los dos movimientos juntos han empujado a Abascal a mover ficha y marcar posición.

Las elecciones de mayo serán también para Vox una prueba de fuego y marcarán un nuevo punto de partida para las generales de diciembre. Y esto lo saben en los dos partidos de la derecha, por eso tras la advertencia del dirigente de la ultraderecha de que habría consecuencias tras los últimos pasos dados por el PP, y a la espera de lo que pudiera decir, en la dirección popular han procurado a lo largo de todo el día aplacar los ánimos pero sin dar marcha atrás. Salvo Ayuso, que ha sido fiel a su estrategia de confrontación con Monasterio, ha vuelto a insistir en que es mejor que cada una siga su camino y ha llegado a sugerir, incluso, que no le extrañaría ver cómo organizaciones provida como HazteOir, muy próxima a Vox, empieza a organizar manifestaciones en su contra en las próximas semanas.

En Génova, el coordinador general, Elías Bendodo, se encargo de repetir en varias ocasiones que "el PP ni se casa ni rompe con nadie", en un intento de mantener la independencia de su partido respecto a la ultraderecha pero sin entrar en valoraciones negativas o declaraciones que pudieran ser interpretadas con despecho por parte de los de Abascal. Las elecciones de mayo están muy cerca y no se sabe aún cuál será el resultado de las urnas ni dónde el PP va a necesitar el apoyo de Vox. Y sobre todo, en Génova quieren mantener una distancia prudencial, no excesiva, para que llegado el caso el acercamiento entre Feijóo y Abascal no resulte tortuoso si el sillón de la Moncloa depende de eso. La apuesta de los populares, en cualquier caso, sigue siendo crecer a costa del PSOE y de Ciudadanos porque los de Vox, confían, "vendrán solos tras mayo".