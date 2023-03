Yolanda Díaz asegura no querer entrar en las elecciones autonómicas y dejar su candidatura para la cita nacional de las urnas, pero queriendo o sin querer ya ha entrado en la batalla madrileña. A falta de saber qué hace Podemos, la líder de Más Madrid, Mónica García, ha confirmado su participación en el acto del próximo 2 de abril en el que Díaz pretende dar ya salida a su proyecto Sumar. En medio de la disputa por los apoyos que recibe y sobre todo los apoyos que concede en las elecciones autonómicas en aquellas regiones donde la izquierda tiene varias opciones, García ha asegurado que "acompañará" a la vicepresidenta del Gobierno en su puesta de largo.

Y en Madrid, las opciones están claras: o apoya a Más Madrid o a Unidas Podemos, pero hacerlo con ambas es un juego de equilibrismo complicado. García lo sabe y hoy ha jugado esta carta: "Estamos con Madrid al 100%, pero tengo muy buena relación Yolanda", ha apuntado García al ser preguntada por su posible asistencia al acto de la líder de Sumar: "Me ha invitado (al acto) y por supuesto voy a acompañarla".

Palabras nada inocentes cuando no hace ni 24 horas, Pablo Iglesias apuntó en la Cadena Ser que la presencia de Podemos en la presentación de Sumar está condicionada por el acuerdo previo entre Díaz y la formación morada para esa plataforma que presentará a las elecciones generales en diciembre. "Si hay acuerdo por supuesto que sí", señaló, pero él mismo reveló que no hay negociaciones: "Lo que ha transmitido Sumar a la gente de Podemos es que sea después de las autonómicas y municipales. Antes no".

Precisamente la portavoz nacional y también candidata de Unidas Podemos en Madrid, Alejandra Jacinto, ha vuelto sobre esta idea de Iglesias, en el mismo sitio en el que García sí ha confirmado su presencia, la sala de prensa de la Asamblea de Madrid: " Queremos llegar a un acuerdo con Sumar porque es la forma de garantizar una reedición del Gobierno de coalición, pero es cierto que estamos centradas en Madrid, y sumar es un proceso a nivel nacional. Tenemos que respetar esos ritmos".

Las encuestas no son especialmente buenas para Unidas Podemos en Madrid, la formación morada se encuentra en muchas de ellas en el límite del 5%, porcentaje que necesita superar si quiere tener representación en la Asamblea de Madrid. Apoyara a Podemos y dejar de lado a Más Madrid podría ser una mala jugada para Díaz si el resultado de Jacinto finalmente no es bueno y las tres partes son conscientes de esto. Pero en Más Madrid tampoco veían con buenos ojos que la vicepresidenta no se mojara con ellos de alguna manera y pasadas las elecciones, conscientes de que sus resultados van a ser mejores que los de los morados, quiera acercarse a ellos y basarse en sus apoyos para lanzar su candidatura. Así que García ha visto clara la oportunidad de coger a Díaz del brazo y se ha lanzado: "Estaré allí para arroparla".