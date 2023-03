El PP evitará el "error" de Casado en la moción: centrará los ataques en Sánchez y no en Vox

La moción de censura de Vox se ha vivido en el PP con un ánimo guadianesco: unos días les ha parecido inocua; otros, han tenido miedo de las posibles consecuencias políticas por la competición que ambos partidos mantienen en el electorado de la derecha. Y todo sin olvidar que la moción no puede lograr el objetivo principal, que sería tumbar a Pedro Sánchez, porque la suma de escaños no da.

Al principio, cuando Santiago Abascal la anunció el 9 de diciembre, en plena vorágine política por la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, los de Alberto Núñez Feijóo temieron que Vox pudiera parecer, a ojos de los ciudadanos más conservadores, como el que mejor defiende a España. Por eso, cuatro días después, el líder de los populares se precipitó y, en una entrevista con Federico Jiménez Losantos, dijo que su grupo parlamentario probablemente se abstendría. Sin embargo, Abascal tardó muchas semanas en concretar quién defendería la moción y, finalmente, al conocer el nombre del elegido, Ramón Tamames, en la sede del PP respiraron. Un excomunista de 89 años. "Si fueras mi padre, no te dejaría hacer esto", le llegó a decir Feijóo a Tamames en una conversación que mantuvieron por teléfono.

Un proyecto "agotado"

Según fuentes del equipo de Feijóo, la portavoz del grupo parlamentario popular, Cuca Gamarra, tiene como principal como objetivo demostrar que el proyecto político de Sánchez está agotado, que dirige un Gobierno sin rumbo y subrayar que los españoles deben empezar a señalarle la puerta de salida el 28 de mayo, en las elecciones municipales y autonómicas, para echarle de la Moncloa en las generales (a finales de año). Contra el jefe del Ejecutivo irán todos los dardos. No se repetirá, aseguran esas fuentes, el "error" de Pablo Casado, que mantuvo una posición beligerante en la primera moción de censura que Vox presentó en octubre de 2020. Casado, al que en aquellas fechas se le acusaba de haberse acercado demasiado a los postulados radicales de la ultraderecha, dio otro viraje y se revolvió contra Abascal. "No es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. No somos como usted, porque no queremos ser como usted", le lanzó. Los populares votaron 'no' a la moción. Ahora, se abstendrán.

Aquella posición dio aire a Casado en un primer momento, pero después se le volvió en contra, ya que sembró la desconfianza en Vox, partido al que necesitaba para gobernar en varias comunidades autónomas. Abascal se sintió entonces despreciado por los populares, un sentimiento que ahora Feijóo no quiere despertar. Gamarra, según diversos dirigentes del PP consultados, tiene que conseguir dejar claro que el "principal beneficiario" de la moción de censura es Sánchez, al que le permite desviar el foco de sus problemas internos con Unidas Podemos, e insistir en que, si valiera de algo, Feijóo la habría presentado. "Gamarra tiene que saber decir con elegancia algunas cosas para subrayar el balón de oxígeno que Vox regala al Gobierno: Sánchez va a ganar la moción, conoce el discurso de Tamames [lo adelantó 'Eldiario.es' el pasado miércoles], puede anunciar algo rompedor en el Consejo de Ministros del lunes y también hacer anuncios potentes durante el debate porque tiene el 'BOE'...", afirma un alto cargo de los populares. "Es delirante", añade.

Los populares esperan que las dos jornadas de debate sean "desconcertantes" para el votante de derechas y llegue a la conclusión de que no puede confiar en "un partido caótico" como Vox que deja la moción en manos de un independiente que no controla. "¿Qué ministros propondría Tamames si ganara la moción? Si tanto como Abascal como él han dicho que no coinciden en muchas cosas...", se pregunta un parlamentario.

Las múltiples entrevistas que Tamames ha concedido en estas semanas (en las que ha llegado a declarar que "España es una nación de naciones", contrario a los postulados de Abascal) y la publicación por adelantado de una de las últimas versiones de su discurso muestran el "despropósito en el que se ha convertido esta moción", apunta un asesor de Feijóo.