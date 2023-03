Alberto Rodríguez se apoya en Errejón y Baldoví para 'sacar la cabeza' de cara al 28M

La coalición electoral Drago Verde Canarias conformada por el proyecto Drago que abandera el diputado Alberto Rodríguez, Verdes Equo y Los Verdes Federación Verde no irá sola a las urnas el próximo 28 de mayo, lo hará con el apoyo de otras siete fuerzas políticas. El proyecto canario ha formalizado hoy su unión al Acuerdo de Turia, un pacto de colaboración entre fuerzas -Más País, Verdes Equo, Compromís, Més per Mallorca, la Chunta Aragonesista, Coalición por Melilla y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta- que comparten objetivos de arraigo territorial y justicia social, pero en el que las decisiones sobre candidaturas o propias de cada lugar se toman de manera autónoma. La idea es que los miembros del acuerdo no van juntos en la papeleta, pero se cubren las espaldas. Así lo explicó esta mañana Rodríguez, quien aseguró que a pesar de ser fuerzas que representan territorios muy diversos, tienen unos ejes comunes que les unen como la justicia social, el feminismo y la sostenibilidad ambiental. Para formalizar el apoyo a la coalición canaria, representantes de los ocho partidos que constituyen la iniciativa se reunieron esta mañana en la capital grancanaria, entre ellos el líder de Más País, Íñigo Errejón, y el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví.

Proyecto Drago, dispuesto a unirse a otras formaciones isleñas antes de las elecciones Errejón recordó que fue en octubre de 2021 cuando, junto con Compromís y la Chunta Aragonesista, gestaron esta confluencia y que, desde entonces, no ha parado de crecer, sumando a formaciones que tienen "los pies anclados" en sus territorios y que, alejadas de aspavientos e insultos, trabajan "de igual a igual" en favor de la mejora de la vida cotidiana de los ciudadanos. "Los electores en cada territorio van a tener, a la vez, una fuerza de obediencia de ese territorio, pero con amigos en muchos lugares", aclaró Errejón, quien insistió en que las decisiones de cada territorio las debe toma cada territorio. "Sabemos que la ley electoral es injusta, pero nosotros estamos dando nuestros primero pasos y abiertos a sumar gente" Alberto Rodríguez - Líder de Proyecto Drago Precisamente esto es lo que animó a Rodríguez a unirse al Acuerdo de Turia. El político tinerfeño recalcó que se incorporaba a la iniciativa por ser un marco de relación entre partidos basado en la "horizontalidad" y en el respeto a la soberanía de los distintos proyectos políticos, donde en su caso, y como fuerza de "estricta obediencia canaria", podía exponer la visión propia del Archipiélago y abogar por una "democracia de kilómetro cero o proximidad". Por su parte, Joan Baldoví, también se mostró feliz por el crecimiento de la "familia" y por sumar "más sensibilidades" al proyecto. Las fuerzas incluidas en el pacto de colaboración comparten objetivos de arraigo territorial A Rodríguez no le preocupa la división de la izquierda en Canarias. El líder de Proyecto Drago insistió en la "madurez" de la población isleña, capaz de decidir entre un abanico de posibilidades amplio. Drago Verde Canarias ha unido al partido del exsecretario de Organización de Podemos con Verdes Equo y Los Verdes Federación pero otros como Ahora Canarias ya han decidido desmarcarse de la coalición por considerar que se trata de "un puro reparto de sillones". También quedan fuera otras organizaciones como Reunir Canarias o Más Canarias. "Hay muchos territorios en España con multitud de fuerzas diferentes", puntualizó Rodríguez, quien aprovechó la ocasión para criticar la ley electoral. "Sabemos que no es la ley más justa ni la más democrática, pero todo se andará, nosotros estamos dando nuestros primeros pasos", aclaró. Ante la posibilidad de continuar sumando partidos a la coalición electoral Drago Verde Canarias, Rodríguez se mostró abierto a la idea. "Estamos empezamos y el objetivo es ir sumando gente", apuntó. "Sólo pensamos en mayo, pero muchas de las cosas que dice Díaz nos suenan bien. Habrá que ver cómo se concretan" Iñigo Errejón - Líder de Más País El diputado de Compromís en el Congreso aprovechó para defender "la importancia" que pueden tener los pequeños partidos de izquierda. "Muchos gobierno progresistas han salido adelante por nuestro apoyo y la reforma electoral también", recordó. Baldoví defendió que "pasito a pasito" están conformando una alianza "pegada al territorio, un proyecto plural" por lo que resaltó que a veces, "la diversidad suma". "Pasito a pasito se está conformando una alianza pegada al territorio. Hay muchas veces que la diversidad suma" Joan Baldoví - Diputado de Compromís Ante la posibilidad de futuras alianza con el proyecto Sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz, tanto el exdiputado canario como Errejón y Baldoví insistieron en tener la vista puesta "solo" en las elecciones autonómicas y dejaron la decisión para más adelante. "Nosotros solo pensamos en mayo. Muchas de las cosas que dice Sumar nos suenan bien, pero hay que ver cómo se concreta", apuntó Errejón. "Cuando toque, regaremos", añadió el líder de Compromís sobre este asunto. Rodríguez tampoco quiso hablar de Sumar y reconoció que la estrategia de su proyecto tiene más la vista en "2027 que en las generales". "Sin prisas" para resolver el recurso de amparo El líder de Proyecto Drago y exdiputado de Podemos en el Congreso, Alberto Rodríguez, criticó ayer que el Tribunal Constitucional (TC) "no se está dando prisa" en resolver su recurso de amparo por la retirada de su acta de diputado a pesar de que la causa fuese calificada como "de especial relevancia y trascendencia democrática". Rodríguez fue despojado de su acta de diputado por decisión de la Mesa del Congreso tras la sentencia del Supremo que lo condenó a una pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por agredir a un policía durante una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife). "No se trata de hacer justicia conmigo, sino con los 64.000 canarios que me votaron", apuntó el tinerfeño, quien aseguró que llegará "hasta las últimas consecuencias para dejar claro que se han vulnerado derechos fundamentales". Según explicó, en estos años ha invertido "muchos recursos, energía y ganas" para que se revierta esta "injusticia" con el objetivo de garantizar que algo así le vuelva a ocurrir a ningún representante. | E.D.