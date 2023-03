Las cloacas policiales del PP defienden la Operación Cataluña con el caso Pujol

Los humanos tendemos a recordar con nostalgia el pasado y más si creemos haber sido víctimas de una situación injusta. Eso se desprende del intercambio de whatsapps mantenidos entre el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios de los imputados en el 'caso Tándem', en el que se investigan las cloacas policiales y cuyo principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo. Tanto el exdirector adjunto operativo de la policía Eugenio Pino como el comisario Enrique García Castaño, alias 'el Gordo', mencionan en sus mensajes de una forma u otra la Operación Cataluña y la rememoran para defender su trabajo en Interior.

En los miles de mensajes de Martínez incorporados al caso Kitchen, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, constan continuas referencias a su labor en el ministerio en relación con Cataluña. El mensaje de García Castaño es de septiembre de 2017, en plena efervescencia del 'procés' y con el 1-O como referencia para la proclamación de la independencia catalana.

El día 23 el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) envía este WhatsApp a Martínez: "Porque ahora nadie se acuerda del equipo anterior, Operación Cataluña, policía política, ahora se está demostrando que se les hizo mucho daño, a los separatistas. Se dejó de investigar, nadie quería mojarse, ahora y me alegro los guardias civiles son los héroes, nadie les llama policía política, se le homenajea, parece que la policía nacional no existe, salvo para filtrar a la prensa donde duerme la uip". Martínez le responde con un lacónico: "Es muy injusto pero tú sabes bien las razones por las que eso es así".

"Esto es de nuestra época"

La conversación con quien era el número dos de la policía fue muy posterior, el 9 de agosto de 2019, y se produce a raíz de una información sobre la fortuna en Andorra de la familia Pujol destapada por el Juzgado Central de Instrucción número 5, en el que se instruye el caso al que da nombre el expresidente de la Generalitat. A las 7.45 horas de la mañana, Martínez le manda a Pino este mensaje: "Vaya... y esto no es por la Operación Cataluña, verdad?", a lo que el policía contesta: "Esto es de nuestra época" y a continuación añade un "lo sabíamos y teníamos muchos datos".

Martínez pregunta si no venía de "PPK" para interesarse sobre también sabían lo "del testaferro Francesc Robert Ribes", a lo que Pino responde: "Lo teníamos todo. Empresas etc, la matrícula de un vehículo en un paso entre Chile y Argentina nos dio la clave. Lo conducía un Pujol (...) Y estaba domiciliado en Andorra". Añade que por orden del propio Martínez se informó de ello "al fiscal jefe anticorrupción (Señor Salinas) [en referencia a Antono Salinas] y a dos fiscales más..."

Luego señala que "falta lo de Panamá... Una burrada de millones de los que se informó a la fiscalía anticorrupción... De lo que NO han dicho nada al Juez del 5... Al final todavía se lía gorda”, se queja Pino, para no dejar de pasar la oportunidad para quejarse de que el magistrado tenga "la poca vergüenza de mandar a juicio lo del pen drive!!!!", por el que se le acaba condenando por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Cuidado extremo

Lo que tanto Pino como Martínez no comentan es que los dos jueces instructores del 'caso Pujol', Pablo Ruz y José de la Mata, fueron extremadamente cuidadosos con la investigación y apartaron todo lo que pudiera tener un origen sospechoso, como el lápiz de memoria que Pino intentó introducir en la causa y que fue apartado de las actuaciones para salvaguardar las pesquisas.

El 16 de octubre de 2019, Pino vuelve a la carga: "Nosotros, como bien sabes, en gran parte gracias a ti, dominábamos en asunto. El PSOE, antes Zoido [por el exministro Juan Ignacio Zoido], lo estropeó todo. Policía política, operación Cataluña, etc, etc. Todo por proteger al emérito y hundir al PP. Vaya banda." Martínez no le discute ni la referencia al rey Juan Carlos y corrobora el comentario: "Lo que está pasando es tremendo. Qué puta vergüenza".

En los WhatsApp, también aparecen las conversaciones que Martínez, que se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel por el caso Kitchen, mantuvo con el que era director de comunicación del Ministerio del Interior, Juan José Esteban, que le informa de que Villarejo ha hablado de sus encargos en Catalunya. Es julio de 2016 y lo hizo ante un juez de los juzgados de instrucción de Madrid, en la guerra que mantenía con el que era comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, porque este había citado a su hijo en un informe sobre blanqueo. Es la primera vez que se habla de la Operación Cataluña.