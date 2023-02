Los investigados en el 'caso Mediador' maquinaban amañar concurso con grandes constructoras

Comisiones por favores urbanísticos al sector primario, empresas que aflojan pasta para vender drones o montar negocios de energía renovable en Canarias, incluso planes para captar obra pública a través de grandes empresas de la Península, como Construcciones San José y Getinsa Euroestudios.

Las conversaciones entregadas a la juez por Antonio Navarro Tacoronte, que hacía de bisagra entre el reparto del dinero y los proyectos empresariales, revelan que la organización aspiraba a untar a altos cargos de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para lograr adjudicaciones, entre ellas puentes, puertos y carreteras.

Tenían, incluso, la fórmula mágica, el abc de la corrupción pública. "Primero" se elige a una empresa grande con "prestigio", "solvencia" y "cobertura" para ganar el concurso; luego una "pequeñita" o "local" que "atraiga el proyecto". Así hasta crear la unión temporal de empresas (UTE) para hacerse con la obra, en este caso con el propio Raúl Gómez Rojo como gerente de ese futuro consorcio. Se trata del empresario que da los consejos a Navarro Tacoronte, su interlocutor en la organización y en la mencionada charla, que se produce el 27 de abril de 2021.

Rojo es el último empresario en entrar en la red. Quiere asentarse en la zona ZEC para montar paneles solares y plantas de biomasa en las ganaderías , además de hacerse con la ingeniería de las grandes obras. Porque "a través de esa empresa pequeña los políticos locales reciben su bocata de calamares o lo que tengan que recibir, ¿no?", sentencia Gómez Rojo.

Este empresario, de origen madrileño y conocedor de los grandes proyectos isleños, como los puertos del sur de Tenerife o del sureste de Gran Canaria, está investigado junto a los exdirectores generales de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes y Juan Bernardo Fuentes, este último tío del anterior y diputado nacional del PSOE hasta su reciente expulsión por su implicación en la trama.

Los magistrada María de Los Ángeles Lorenzo-Cáceres ha practicado 13 detenciones por los delitos de cohecho, tráficos de influencias, blanqueo de capitales, falsificación y pertenencia a organización criminal, entre ellas la del general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa, único de los arrestados que sigue en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde principios de la pasada semana.

Extracto de la conversación

La conversación que se reproduce a continuación revela cómo Rojo y Navarro preparan una reunión con el director general de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado. Quieren cerrar el presupuesto y enterarse de plazos. Delgado está "muy quemado con las empresas de Canarias" y quiere a las de "fuera".

Navarro Tacoronte:... Colega, a ver...

Gómez Rojo: ¿Oye? ¿Qué te ha dicho? La empresa es GETINSA. Es muy grande y tengo un amigo mío metido ahí que nos podría echar una mano.

NT: Vale pues te digo. Necesito este dato nada más para ya. ¿Dónde está la sede de ellos en Madrid?

GR: En Madrid, sí.

NT: Y... al frente vas a estar tú. Entiendo yo.

GR: Hacemos una UTE, una unión, un consorcio.

NT: Perfecto.

GR: Sí, sí, sin ningún problema.

NT: Es que me habló de una UTE, vale el tema es este. Me dice el secretario general: Vamos a ver, tiene que ir en UTE este tema porque...

GR: Y con alguna empresa Canaria también.

NT: Eso te iba a decir. ¿Conoces alguna en Canarias?

GR: Hace muchos años que no estoy allí, no. Que nos digan, que nos recomienden alguien de eso, que nos recomienden los políticos una.

NT: Vale. Pues te digo, porque el secretario general tiene una. Estamos hablando por Whatsapp, sí, vale, vale. Bien, bien.

GR: Pues blanco y en botella.

NT: Y me dice... pues lo has entendido Raúl. Por eso quería verte esta tarde para hacer una videollamada, coño y trancar yo, joder. Coño.

GR: Pues lo hacemos mañana, macho, que estoy cerrando el presupuesto.

NT: Tranquilo.

GR: Que para mí es importantísimo esto. A ver si pillo, si pillo un millón de euros no me jodas...

NT: Oye, que parece que nos viene de la mano todo ahora, vamos a aprovecharlo, ya está.

GR: Sí, sí, joder, que no da tiempo a nada. En este tema se suele hacer de la siguiente manera, a ver qué te parece.

NT: Enséñame porque... Espera un momento, mi función aquí es simple, es meterte nada más.

GR: Ya, ya, ya pero te explico como suele hacerse de manera habitual...

NT: Dime cómo es.

GR: ... Sin inventar nada. Se coge una empresa con prestigio y solvencia para poder ganar el concurso y demás. En este caso sería GETINSA EUROESTUDIOS. ¿No?

NT: Sí.

GR: Bien, yo he hablado con un íntimo amigo mío que lleva ahí toda la vida ¿No? Que hicimos juntos la carrera, me lo encontré el otro día en el funeral.

NT: Sí.

GR: Este chaval nos conocemos mucho... Y digo oye, ¿sigues ahí Juan Pablo? Sí, sí ¿y oye y del tema de puertos? Joder, acabamos de fichar hace tiempo a unos que vienen de una ingeniería y son muy buenos. Pues ya tienes todo lo que decir. ¿Para qué lo quieres? Para unas cosas que se van a hacer por el Sur, ya te avisaré. Vale, no te preocupes, cuenta conmigo. Vale, entonces estos tíos te dan el lustre y el barniz, yo incluso puedo meter a tíos ya jubilados de puertos históricos de estudios muy buenos, muy buenos, muy buenos de la época. El de Granadilla lo hizo AGROMAN, hace muchos años, Granadilla de Abona el pueblo si no me equivoco.

NT: Sí, sí, así es, así es.

GR: Que se hicieron a la vez, la central de Granadilla y la de Telde. La de Jinámar, la de Telde. Entonces. Yo en Jinámar estuve incluso trabajando en las estructuras metálicas pero, Granadilla se hizo con todas las salidas al agua, se hizo un puerto para descargarse, se hizo la de Dios. ¿No?

NT: Vale.

GR: Entonces. Tenemos a estos grandes, una empresa grande que es la que te cubre, y luego haces una UTE en la cual vas en un porcentaje pequeño con una empresa local ¿No? Que es la que trae la obra. Una empresa local o nosotros también podemos hacer una UTE a tres. Sin ningún problema. La misión de la empresa pequeñita es traer la obra o traer el proyecto mejor dicho. A través de esa empresa pequeña los políticos locales pues reciben su bocata de calamares o lo que tengan que recibir ¿No?

NT: Perfecto, así es. Sí.

GR: Y la empresa grande es la que da la cara y da todo el servicio, es como cuando hacen el súper puerto de Bilbao y está AGROMAN y una empresa pequeñita que es Construcciones... Carranza, que es de allí a lado de Bilbao, que no tiene... que en su puta vida nadie la había conocido. Pues ya está. Pues entonces si aquí está metido un consejero, muy bien y de gerente de la UTE pues me pongo yo o se pone cualquiera para poder controlar todo el tema y ya está.

NT: Vale. Perfecto. ¿Sabes quién...? Vale, vale, vale, vale.

GR: Dime, dime, dime.

NT: ¿Pero la empresa que yo voy a nombrar es esta no?

GR: Sí, sí, sin problema. Es una empresa muy grande eh...

NT: Sí pero Raúl, mira a ver que la voy a nombrar y desde que la nombre ya está, van a averiguar, van a mirar ¿Vale? Ok.

GR: Sí, sí, sí.

NT: ¿Tú controlas al dueño, sabes quién es y todo no? Que no vayan a llamar... vale.

GR: Vale, que pregunten allí por Juan Pablo Gutiérrez Segura.

NT: Juan Pablo.

GR: Gutiérrez Segura.

NT: Vale, muy bien. Yo sé que van a preguntar. Vale. Tú lo sabes que van a averiguarlo.

GR: Sí, sí, sí, que entren. Menuda empresa es GETINSA.

NT: Vale, perfecto. Que más garantías quieres, qué más quieres, que mas necesitas.

GR: No, lo que habría que ver con tranquilidad de qué estamos hablando. De qué proyectos estamos hablando con nombres y apellidos.

NT: Vale perfecto. Pero eso lo puedes hablar tú. Porque yo de esto no entiendo. Vale.

GR: Vale. Se puede... Se puede saber de qué proyectos estamos hablando. De qué volumen o de que se va a hacer y un poco también los tiempos. Cuando van a salir y...

NT: Yo te cuento. Mira los puertos van por un lado. Vale, pero es que después hay unos puentes que hay que mejorar mucho en las islas. Puentes que se han hecho hace muchos años y hay que reforzar y hay que reformar. ¿Eso también lo puedes ejecutar, proyectar?

GR: Sí, joder, todo lo que quieras. Con estos de EUROESTUDIOS podemos hacer lo que nos dé la gana.

NT: Así que me puedes proyectar desde una carretera ¿No?

GR: Sí, sí, sí.

NT: Pues vale. Te cuento. ¿De dónde viene toda esta alarma? Viene de que Mamerto Cabrera me ha llamado hoy porque le han notificado que la carretera se va a llevar a cabo. ¿Te acuerdas lo de Mamerto?

GR: Sí, sí, sí.

NT: El director general que lleva eso, ya sabes, bueno ya mañana veras quién es. José Luis Delgado se llama. Pero está quemado, está quemado con las empresas de Canarias y quiere que se proyecte todo afuera ¿Vale?

GR: Para nosotros es muy cómodo el proyecto.

NT: Sí.

GR: La construcción no. La construcción tendrá que entrar el LOPESAN y el otro, el otro, el otro y todos estos. Ahí no po...

NT: ¿Estás conmigo en que cojamos solamente el proyecto verdad?

GR: Sí, sí, sí, lo otro es una bomba, macho, lo otro nos vamos a meter en un charco innecesario además.

NT: Además pelearte con LOPESAN, con Santana Cazorla.

GR: Que no. No puedo pelearme con ellos. Mientras que a las ingenierías que hay allí chiquititas, las damos de comer y a tomar por culo y las metemos con nosotros.

NT: Estás de acuerdo con eso. Joder por primera vez tú y yo vamos a una. ¡Coño! Por fin.

GR: Tú ten en cuenta que un Santana Cazorla en las Islas le hace sombra a cualquier empresa constructora que vaya para allá.

NT: Claro, claro.

GR: Pero una ingeniería pequeña, no nos hace sombra con uno de estos grandes. ¿Me entiendes?

NT: Pero te acuerdas por qué San José quería la ayuda nuestra. ¿Te acuerdas?

GR: Sí, sí, sí, para entrar en obra civil, para entrar en estas obras.

NT: Por eso, porque sí, mucho poder y todo lo que tú quieras pero no puedes entrar.

GR: Y es un San José, estamos hablando de un San José.

NT: Pues ahora estoy hablando de un Raúl Gómez ¿Entiendes? Y si hacemos las cosas bien, nos aseguramos bien ahí Raúl ¿Vale?

GR: Entonces el único tema que hay que hacer con tranquilidad, con normalidad, y sobre todo siguiendo los criterios que sigue todo el mundo.

NT: Sí.

GR: Entonces vamos a ver.

NT: Tú eres el que manda en este tema, yo voy a saber mañana las partidas que hay para cada cosa y es más...

GR: Y sobre todo plazos, plazo es lo que te lo va a definir todo. Si el plazo ya está en marcha no hay nada que hacer. Olvidémonos.

NT: no, no, escúchame. No hay nada en marcha. Vale. Nada es nada. ¿Ok?

GR: Sí, sí, sí. Te entiendo. Pos venga, te dejo. Que vamos a seguir nosotros con el presupuesto.

NT: Una cosa rápida, mañana... escúchame que es importante ¿Mañana a qué hora vas a estar aquí tú? Para no molestarte más.

GR: Sobre las 10 estoy allí tranquilamente. Venga.

NT: A las 10 en punto, que yo cojo el avión a las...

GR: Que no te preocupes cojones, mañana estoy. Nos quedamos aquí hasta la hora que sea para sacar este presupuesto.