Han pasado 1.311 días desde que Fernando López Miras fuera investido presidente de la Comunidad. No fue sencillo, necesitó unir sus fuerzas con Cs y ganarse el beneplácito del Vox. Ha llovido mucho desde entonces: la peor DANA que recuerda la Región de Murcia, una pandemia mundial que paralizó el mundo y, entre medias, una moción de censura que casi le saca del Gobierno. "La verdad es que ha sido una legislatura difícil, no sé si ha habido otra igual en las últimas décadas", dice. Ya le digo yo que no.

Estará curado de espanto.

A pesar de la DANA y la pandemia, que han marcado la legislatura, conseguimos seguir gobernando. Si vemos los datos, cuatro años después hay 20.000 afiliados a la Seguridad Social más, se han creado 9.000 empresas y nuestro PIB ha crecido casi 3 puntos, más que el resto de comunidades. Creo que podemos decir que la Región está más fuerte.

Y el Mar Menor, ¿está más fuerte que en 2019?

El equilibrio del Mar Menor es muy delicado y la situación es muy compleja. Desde luego, estamos aún lejos de su recuperación, pero hemos conseguido que se asegure su equilibrio en el último año. El verano pasado no hubo anoxias, pero esto no quiere decir que esté bien. Queda mucho camino. Estamos trabajando en su recuperación total, con obras como el tanque de tormentas de Torre Pacheco, el más grande de la Región, que ha costado 4,5 millones de euros, el colector de Los Alcázares, la red de biorreactores para impedir que el agua con nutrientes llegue al Mar Menor o la retirada de biomasa, en la que hemos invertido 15 millones para retirar 30.000 toneladas, esencial para que no haya más episodios de mortandad de fauna. Pero necesitamos que la Administración General del Estado, que tiene la mayoría de competencias, también actúe. Por el momento ha habido promesas, pero no decisiones materiales. Y para colmo, la semana pasada nos enteramos de que los 54 millones comprometidos por parte del Ministerio de la señora Ribera al Mar Menor se desviaron a Sevilla.

¿Qué ocurrió con la Fundación Ingenio?

Cualquier decisión que tomamos desde el Gobierno de la Región viene de expertos y profesionales del Mar Menor. Lo que pasa es que, si hay alguna información que no se corresponde con la oficial, lo decimos.

"Ningún agricultor va a permitir ser utilizado electoralmente por ningún partido político"

Vox se intenta erigir como el partido de los agricultores. ¿Les está robando electorado?

Los agricultores, por el hecho de serlo, no son ni de izquierdas ni de derechas, pero si hay un partido que siempre ha apostado por la agricultura es el PP. Nadie va a permitir ser utilizado electoralmente por ningún partido político. A nosotros nos preceden los hechos consumados y en el Partido Popular sabemos que los agricultores son la esencia de la Región de Murcia.

Tenemos claro lo que es la mayoría absoluta. ¿Qué es la mayoría suficiente?

Una mayoría que posibilite el Gobierno en solitario del PP porque es la única manera de garantizar la estabilidad y la certidumbre a los ciudadanos de la Región. Esto lo hemos aprendido esta legislatura después de ver cómo, en la situación más complicada de la pandemia, unos estaban reuniéndose en Madrid para fraguar una moción de censura.

Sánchez dijo que no podría dormir con Pablo Iglesias en el Gobierno y terminó pactando con él. ¿Podría dormir usted con Antelo en San Esteban?

Es algo que no me planteo. Las encuestas se van consolidando en torno a la idea de que el PP podrá gobernar en solitario. Nuestro objetivo es alcanzar una mayoría contundente para darle a los ciudadanos un Gobierno que dé certezas y que no plantee incertidumbres.

¿Qué valoración hace del ambiente de esta legislatura en la Asamblea?

Ha sido francamente mejorable, pero es el ambiente que creó la oposición. Fueron ellos los que, en mitad de la pandemia, decidieron reunirse en las cloacas de la Moncloa para presentar una moción de censura. Imagínese un Gobierno en la Región de Murcia como el de España, legislando leyes como la del ‘solo sí es sí’, que ya en la Región ha provocado que 21 agresores sexuales vean rebajadas sus condenas y que cinco hayan salido a la calle.

"En la Región se cumple la máxima de que cuando se bajan los impuestos se reactiva la economía y hay más recaudación"

La manera con la que el PP resolvió la moción de censura acabó con el PP fuera del Pacto Antitransfuguismo. ¿Lo considera una mancha en su expediente?

Algunos diputados de un partido político firmante de esa moción tomaron esa decisión en contra del acuerdo público que se había tomado para el Gobierno regional y sin ningún tipo de aval estatutario de su partido a nivel nacional. Ninguno de sus órganos avaló esa moción de censura. Discrepo sobre quiénes son los tránsfugas.

¿Contará con estas personas después del 28M?

Han hecho un muy buen trabajo y estoy satisfecho con todos. Son un activo importante, pero no puedo decir con quién contaré y con quién no porque antes hay que acabar esta legislatura y conformar el mejor equipo posible para la próxima.

¿Se ha tenido que tragar algún sapo para contentar a estos ‘añadidos’ a su Gobierno

Cada persona es un mundo y tiene una forma de pensar. No siempre se está de acuerdo, pero siendo respetuosos, se puede trabajar.

¿Qué tiene contra los impuestos? Parece que quiera eliminarlos todos.

Tengo muchas cosas en contra de los impuestos muy altos. Tienen que ser pocos y bajos. Los murcianos se han ahorrado esta legislatura un millón de euros al día y, a pesar de eso, hemos invertido más de 21.500 millones de euros en sanidad, educación y en apuntalar el Estado de Bienestar con políticas sociales porque se cumple algo que siempre hemos dicho: cuando se bajan los impuestos se reactiva la actividad económica y hay más recaudación. Hemos recaudado un 14% más bajando los impuestos.

Y acaban de anunciar ayudas directas para pagar la hipoteca.

A muchas personas les cuesta llegar a fin de mes y más con la subida de las hipotecas de los últimos meses. Este paquete de ayudas irá dirigido a familias de rentas de 30.000 euros o menos, que son en torno a 27.000 en la Región. Seremos pioneros en España.

"Estamos aún lejos de la recuperación del Mar Menor, pero hemos conseguido que se asegure su equilibrio en el último año"

Ha hablado antes de «apuntalar el Estado de Bienestar», pero la Marea Blanca ha anunciado esta semana movilizaciones por el «deterioro» de la sanidad.

Somos conscientes de que estos dos años y medio de pandemia han sido especialmente duros para los sanitarios. Hay que invertir más, principalmente en Atención Primaria. Por eso nos sentamos con los sindicatos y representantes sanitarios para llegar a un acuerdo para mejorar la sanidad pública. Hoy nos llaman de otras comunidades para ver cómo allí pueden llegar el mismo acuerdo que alcanzamos aquí.

¿Cuándo va a nombrar al sustituto de Yolanda Muñoz?

Cuando entienda que es el momento más propicio. Ahora en la Autoridad Portuaria están todos los departamentos trabajando con total normalidad.

¿Y para cuándo un presidente del Consejo de la Transparencia?

La competencia para elegirle es del Poder Legislativo. Es el Parlamento autonómico quien debe hacerlo.

¿No tiene la sensación de que el AVE ha sido un bluf?

Hacer 400 kilómetros en 3 horas y media no es Alta Velocidad. Entiendo la decepción de muchos, como la mía. Además, por el coste tan elevado que tiene. Aquí había un proyecto, el de Rajoy, en el que la llegada del AVE eran 2 horas y 20 minutos.

El trazado tampoco ayuda.

Hay una realidad incontestable. En línea recta se tarda menos. Ahora bien, con el trazado actual se pueden reducir los tiempos no llegando a Chamartín y sin pasar por Alicante. Nosotros tenemos cuatro frecuencias cuando Lleida tiene diez.

¿Va a luchar por recuperar Camarillas?

Vamos a hacerlo. Y en el futuro, que por esa vía tardemos 2 horas en llegar a Madrid.

Esta semana se cumple un año de la guerra en Ucrania. ¿Puede la Región hacer algo más por los refugiados?

Hemos acogido en un año a más de 5.000 ucranianos y más de 1.800 de ellos son niños, que están escolarizados. Nuestro compromiso es firme. Estamos a plena disposición de acoger a quien quiera venir porque somos una región con los brazos abiertos.