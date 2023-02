Borja Sémper: "La voluntad del PP es la de conformar gobiernos populares sin necesitar a otros grupos"

Borja Sémper (Irún, 1976) es el portavoz de campaña del PP. Ha vuelto a la política con Feijóo después de marcharse en tiempos de Pablo Casado. Fue concejal de Irún gobernando con un pacto con el PSOE, además de diputado en el Parlamento Vasco.

¿Tras tres años fuera de la política, qué cambios ha encontrado a su vuelta?

Me fui en un momento en que consideraba que la política se estaba polarizando, se estaba empobreciendo el discurso y a nivel general se estaba radicalizando. Tres años después creo que está peor. En cambio, en términos de partido me he encontrado un PP ilusionado, unido y un proyecto claro para cambiar y rectificar los defectos que he descrito antes de la política española.

¿Qué le dijo Alberto Núñez Feijóo para convencerle a que volviera a la política?

Básicamente dijo: «Tu estas muy bien fuera de la política, haciendo análisis y señalando lo que no funciona. Súmate a mi proyecto para dejar de hablar desde el sillón de tu casa y vente para cambiar las cosas». Entonces no pude decirle que no y la verdad es que yo confío mucho en el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo.

¿Le gusta que le hayan colocado la etiqueta del moderado?

Las etiquetas son reduccionismos para explicar algo. Lo de la moderación no es más que una etiqueta pero no me parece de las peores. Yo creo que hoy España necesita tranquilidad, estabilidad, sensatez y también más moderación. Eso significa que cuando gobiernas lo haces para todos, no solo para una parte, que tratas al adversario con respeto y que te tomas en serio la política. También es importante ser consciente de que no siempre tienes la razón y conviene modificar tu posición si te equivocas. Las políticas moderadas que buscan la centralidad creo que son fundamentales en los tiempos que vivimos.

¿Con usted el PP habría afrontado el conflicto catalán de otra forma?

Por mi parte sería pretencioso responder a esta pregunta directamente. Creo que lo que sucede en Cataluña debe abordarse con sensatez, racionalidad, desde luego con el estado de derecho en la mano y con mucha cabeza.

Hace unos días decía que el PP hoy es más útil para España que hace uno años. ¿Mensaje envenenado a Pablo Casado?

¡No! Yo creo que los partidos políticos, como cualquier organización, a veces aciertan más que otras y a veces les cuesta más tiempo acertar. Hoy el diagnóstico de Alberto Núñez Feijóo, fruto también de su experiencia y talla política, hace que el PP sea capaz de identificar los problemas que tiene España y dar una respuesta clara con estilo propio. En el pasado, quizás, el contesto fue diferente. No es meter el dedo en el ojo a nadie, es describir algo que ve todo el mundo.

El PP de Marga Prohens está en condiciones de recuperar las instituciones de Baleares?

Absolutamente. No solo porque las encuestas digan que será la lista más votada, que siendo importantes no son una foto fija y todavía queda tiempo. Es el ímpetu y la respuesta acertada que dan Marga Prohens y su equipo a los problemas de Baleares que nos permite ser muy optimistas. No soy nadie para dar recetas a las islas, pero el último caso más claro es el conflicto en torno a la lengua y a la sanidad. Nos diferencia del actual Govern de Baleares que para nosotros la lengua no es un problema, es un hecho cultural que hay que proteger, amparar y promover, pero nunca debe ser utilizado políticamente. Si convertimos la lengua en un problema político, al final quien sale perjudicado son todos los ciudadanos. La falta de sanitarios no es solo por la lengua, hay otros factores, pero no podemos convertir algo positivo como es el bilingüismo en un problema político.

Deberán pactar con Vox.

No hay nada escrito de futuro y la voluntad del PP es la de conformar gobiernos populares sin necesitar a otros grupos. Creemos que Marga Prohens puede tener un resultado lo suficientemente amplio como para no necesitar a ninguna otra formación política para formar un gobierno fuerte. Y eso es importante, ya que vemos lo que sucede cuando gobiernas con alguien que tiene otra agenda y tus socios minoritarios te llevan a un lugar en el que no quieres estar. Mi opinión de Vox es conocida y la España que yo creo es mucho más grande que la que defiende Vox. Yo creo en la España real y diversa, no por sus territorios, por las personas.