La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado este viernes que "ha quedado perfectamente claro que ha sido el Partido Socialista quien se ha levantado de la mesa de negociación" para reformar la ley del 'sólo sí es sí' presentando esa proposición de ley "de manera unilateral". "Nosotras lo que le pedimos es que vuelvan a la mesa de negociación", ha subrayado.

Así se ha expresado la ministra en declaraciones a los medios de comunicación antes de su intervención para inaugurar la conferencia 'Barnahus en España - Fortalecimiento de la justicia adaptada a la infancia a través de la cooperación y coordinación efectiva entre diferentes servicios Barnahus en las regiones de España', celebrada en el Ministerio de Derechos Sociales.

"Les tendemos la mano para construir un acuerdo que respete el consentimiento, que mantenga el corazón de la ley, pero al mismo tiempo responda a los objetivos políticos que tiene el Partido Socialista de reforma de la Ley del 'sólo sí es sí'. Yo creo que ese acuerdo es posible", ha manifestado Belarra, quien ha añadido que así lo piensa también la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Respecto a si les han pedido formalmente esa reunión, la ministra Belarra ha respondido: "Yo creo que ellos nos conocen bien y saben que nuestra mano está tendida. Aquí públicamente yo se la se la tiendo también. Ellos saben que nosotras en ningún momento nos hemos levantado de la mesa de negociación. Quien tiene que volver a la mesa es el Partido Socialista", ha insistido.

De esta forma, la titular de la cartera de Derechos Sociales ha comentado que "teniendo en cuenta que esa proposición de Ley, el propio Partido Popular reconoce que es prácticamente calcada a la suya", los socialistas entiendan que es necesario "reconstruir esa mayoría feminista en el Congreso" y que vuelvan a la mesa de negociación.

Sobre su opinión respecto a que el PSOE se abra a negociar con el PP la reforma de la norma, Ione Belarra ha apuntado que "eso evidencia que el modelo que está recogido en esa proposición de ley es el modelo del Código Penal de 'la Manada'". "Es el modelo anterior que lo que hacía era poner el foco en la víctima, en cuánto te resististe, en si cerraste bien las piernas", ha avisado.

"Eso es lo que superaron no un partido político, sino las mujeres desde 2018 que salimos a la calle por cientos de miles a decir 'Hermana, yo sí te creo", ha afirmado la ministra, al tiempo que ha reiterado que tiende la mano al Partido Socialista para que vuelva a la mesa de negociación y se pueda "reconstruir esa mayoría feminista".

No obstante, también ha insistido en que hay que proteger "el corazón de la ley, pero al mismo tiempo siendo capaces también de atender los objetivos que ha explicitado el Partido Socialista para reformar la ley".

En relación con si corre peligro el Ejecutivo de coalición, Belarra ha señalado que "lo que está pasando aquí es exactamente lo mismo que lleva pasando toda la legislatura". "En el Gobierno hay una fuerza política que transforma, que empuja los avances, que escucha a los movimientos sociales y a la calle. Y hay otra fuerza política a la que le cuesta mucho más empujar esos avances", ha declarado.

"Yo creo que se ha visto con todos los temas: el tope al gas, la subida del salario mínimo, la Ley de Vivienda, la Ley de Familias. Y aquí estamos ante otro ejemplo más de que cuando hay que defender los avances feministas, hay una fuerza política que lo hace con más contundencia y otra que lo hace con menos contundencia. Por tanto, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir buscando el acuerdo", ha asegurado.

Tras las declaraciones del alcalde 'popular' de Villar de Cañas (Cuenca), José María Saiz, quien ha asegurado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, "tiene la boca llena de llagas de chupársela al 'coletas'", Belarra ha sido tajante: "Sabe lo que le digo, que entre lo de los pezones y los insultos machistas a Irene Montero, me pregunto porqué alguien no puede no entender que seamos tan firmes en nuestra defensa de la ley 'sólo sí es sí', que es una ley de defensa de la libertad sexual de las mujeres".