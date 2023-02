El responsable de la hacienda pública de Canarias, Román Rodríguez, ha logrado librarse de un préstamo hipotecario multidivisa por no saber de finanzas. Aunque resulte paradójico, este es el argumento con que el vicepresidente y consejero regional de Hacienda ha conseguido que los tribunales, tanto en primera como en segunda instancia, accedan a anular un producto financiero. CaixaBank ha llevado el caso al Tribunal Supremo con un recurso de casación en el que hace hincapié en este contrasentido.

Román Rodríguez suscribió un préstamo multidivisa en abril de 2007, meses antes de que estallara la crisis financiera con aquel primer capítulo de las hipotecas basura en los Estados Unidos. Un crédito multidivisa es un tipo de préstamo que tiene como referencia una moneda extranjera, con lo que está sujeto a las fluctuaciones de esa divisa. En este caso la moneda escogida fue el yen japonés. El montante de la operación asciende a 283.002,7 euros.

Multidivisa

Más de una década después de firmar el crédito hipotecario, en 2019 (justo el año en que asume el cargo de consejero de Hacienda), Rodríguez demanda a CaixaBank y pide que se anulen las cláusulas del contrato relativas a la multidivisa. Es decir, pide que el yen deje de ser la moneda de referencia y que la operación se recalcule en euros, lo que implica la anulación de los recibos emitidos en yenes y que las cuotas del préstamo, las satisfechas y las futuras, se contabilicen en la divisa comunitaria.

El principal argumento de sus abogados es que Rodríguez no sabía lo que firmaba cuando suscribió el crédito. Que no sabía de cuestiones financieras. El mismo Rodríguez que para cuando se celebró el juicio, el 9 de marzo de 2021, ya llevaba casi dos años como responsable de las finanzas de la Comunidad Autónoma.

Licenciado en Medicina

"Es licenciado en Medicina, siempre ha trabajado en el sector público como funcionario" y "carece de formación financiera, perfil de inversor y experiencia en productos complejos para valorar, entender y asumir los riesgos que se derivan de la contratación de un préstamo multidivisa". Este es el fundamento de la demanda presentada por Rodríguez, que de momento le ha valido para librarse de la multidivisa.

A una primera sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, del 9 de marzo de 2021, se sumó un segundo pronunciamiento de la Audiencia Provincial, del 22 de abril del año pasado, en el que los magistrados rechazan el recurso de apelación de CaixaBank. Las dos resoluciones dan así la razón al consejero de Hacienda y acceden a todas sus peticiones, con lo que de facto se equipara a un responsable de finanzas autonómicas a cualquiera de los miles de ciudadanos sin tantas responsabilidades sobre las hacienda pública que desde el crac de finales de 2007 han ganado juicios a la banca por cláusulas abusivas.

Recursos

No obstante, la entidad financiera no está dispuesta a dar carpetazo a la controversia sin antes agotar todas las opciones y ya ha trasladado al Supremo un nuevo recurso de casación. En su escrito, al que ha tenido acceso este diario, los letrados de CaixaBank ahondan en que Román Rodríguez, que también fue presidente del Gobierno de Canarias entre 1999 y 2003, difícilmente podría asemejarse a un particular sin conocimientos en la materia. "Ha ocupado diversos cargos, muchos de ellos teniendo aparejadas grandes responsabilidades públicas de carácter económico; actualmente ostenta la posición de consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, así como la de vicepresidente del Gobierno de Canarias, y, anteriormente, fue presidente del Gobierno de Canarias, además de director de diversos organismos públicos de relevancia", expone el recurso del banco.

Además, los servicios jurídicos de CaixaBank también recuerdan que fue el propio Rodríguez quien acudió a la entidad en busca de financiación y que este no se presentó al juicio para responder a las preguntas, lo que habría dado al banco la oportunidad de preguntarle por "sus conocimientos y experiencia y por la información que le fue proporcionada" antes de la firma de la operación.