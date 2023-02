El Gobierno canario persiste en recuperar los cuatro millones del 'caso mascarillas' con embargos de cuentas y bienes

El Gobierno de Canarias está inmerso en el proceso de recuperación de los cuatro millones de euros del 'caso mascarillas'. En una comparecencia en el Parlamento regional este lunes, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, explicó que la Agencia Tributaria Canaria ha iniciado acciones administrativas y tributarias para recuperar estos recursos perdidos y que conllevan "actuaciones muy diversas", como embargos ordinarios respecto a cuentas, créditos, bienes muebles e inmuebles, y también embargos preventivos, pero siguen su curso y han de esperar a que finalicen.

Ante la insistencia de la diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, de que detallara qué embargos son y las cuantías que ya están en proceso de recuperación, Trujillo aludió al "carácter reservado" de las actuaciones de la Agencia Tributaria, por lo que justificó así la inviabilidad de dar detalles concretos de las actuaciones que se están llevando a cabo.

Estos procedimientos siguen su curso y van "con su ritmo", por lo que "hay que esperar a que culminen para conocer el resultante final", remarcó el consejero, y reiteró la voluntad del Gobierno de recuperar ese dinero, al margen de las actuaciones que se están realizando por la Justicia.

En este contexto, Trujillo insistió en que el Ejecutivo abrió dos acciones, una por la vía administrativa y tributaria para recuperar el dinero, y otra, personarse en el procedimiento judicial, "y hay que esperar a que culminen", aseveró.

Tres millones de unidades de material sanitario sin usar

Sobre los tres millones de unidades de material sanitario almacenados en los hospitales públicos de las islas y que no se pueden usar, como ha denunciado el PP, y este lunes Espino, el consejero negó otro "supuesto escándalo" en la compra de material sanitario más allá del conocido como caso mascarillas. En este sentido, argumentó que esos tres millones de unidades inservibles, acumuladas en los hospitales de Canarias, se deben a la "actitud prudente" del Gobierno en base al criterio de los servicios de prevención al principio de la pandemia, cuando se produjo una "controversia" sobre la calidad de las mascarillas o material sanitario.

Ante la denuncia del PP, dijo sentir una "enorme desazón" y recordó que parte de ese material procede de donaciones de privados y del centro único de compras del Ministerio de Sanidad, y con el transcurso de la pandemia se dieron "cambios de criterio" sobre la idoneidad del uso del mismo, e incluso hubo "controversias" entre los servicios de prevención de hospitales de una misma comunidad autónoma. De hecho algunas consideraban aptas el material y otras no, por lo que por un principio de "prudencia" se optó por no utilizarlas.

Sin conclusiones

Blas Trujillo recalcó que en el "traído y llevado proyecto de informe" de la Audiencia de Cuentas esgrimido por la oposición para poner en tela de juicio el procedimiento de adquisición de dicho material, no se llega a ninguna conclusión al respecto, más allá de hacer algunas observaciones que contextualiza en la situación de emergencia.

Abundó además que tanto la Audiencia de Cuentas como el Tribunal de Cuentas han analizado los procedimientos "y no han visto ningún tipo de irregularidad". Así, que le "sorprende" la posición del PP, blandiendo un informe ahora que se conocía desde hace tiempo.

"No hay otra cosa más ni otro supuesto escándalo", reiteró y todos los que lo han analizado "no han visto ninguna irregularidad". "No debemos meternos en ningún asunto de esta naturaleza", concluyó.

Espino censuró la "respuesta vaga" del consejero sobre los trámites realizados para recuperar el dinero y cuestionó si "puede haber mucho más material falso".