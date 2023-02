El PP clausuró este domingo su 26 intermunicipal de Valencia en un clima de éxtasis generalizado después de una primera jornada en la que los conservadores lograron la imagen de unidad que buscaba su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, al juntar a José María Aznar y Mariano Rajoy en un mismo acto. La foto volvió a repetirse este domingo para deleite de los populares. La convención se abrió al público en su segundo y último día, lo que encendió todavía más los ánimos. Según la organización, se congregaron más de 4.000 personas llegadas de toda la autonomía en más de medio centenar de buses.

Los decibelios de la megafonía se elevaron también respecto a la inauguración, acordes a la moral que se respiraba entre los simpatizantes, afiliados, candidatos, alcaldes, líderes autonómicos (repitió Díaz Ayuso y acudió Moreno Bonilla, ausente el sábado) y dirección nacional del partido. Entre ellos, ejerciendo nuevamente de anfitriones, la secretaria general del PPCV y candidata al ayuntamiento de València, María José Catalá, y el presidente autonómico y aspirante a la Generalitat, Carlos Mazón.

El tándem tuvo un papel destacado. Ambos gozaron de los preceptivos minutos de protagonismo, pero fue Feijóo el que terminó de situar los focos sobre sus cabezas y la responsabilidad en sus espaldas al afirmar que de sus resultados en ambas plazas, claves para el PP, depende su llegada a la Moncloa unos meses más tarde. "Otro ladrillo en la mochila", bromeaba tras el acto Mazón.

El mensaje del líder nacional tenía a todos los candidatos populares como receptores, pero incluyó una dedicatoria especial para Mazón y Catalá. "Hay indicios racionales de que van a ser alcaldesa y presidente", introdujo antes de añadir que uno de los motivos de la elección de València como sede del foro es el de "meter presión" para que consigan ese objetivo doble. "El PP y España necesitan a esta comunidad. Os necesitamos en la España constitucional", reclamó.

Posteriormente hizo extensible esa petición a todos sus candidatos, dejando en sus manos su continuidad al frente de la formación. "Si no consigo ganar no merezco ser presidente del partido. Por tanto, ayudad un poco. Echad una mano". Una forma de unir su destino con el de los suyos pero también un aviso a navegantes: solo vale la victoria.

El gallego exhibió un tono triunfalista poco habitual en él, asegurando que está "más seguro que nunca de que España va a tener un mejor Gobierno" y puso muy alto el listón para la cita electoral de mayo: "Necesitamos una mayoría absolutamente indiscutible", dijo evidenciando que el PP da por arrancada la campaña del 28M tras su cónclave de València.

Los valencianos aceptan el encargo

Intervinieron antes del recado de Feijóo, pero por los discursos de Mazón y Catalá se puede intuir que la dupla valenciana está igual de convencida de sus posibilidades de triunfo que su líder de filas. También los simpatizantes, que regalaron a una y otro cánticos de "alcaldesa, alcaldesa" y "presidente, presidente".

"El cambio no solo es imparable, es que ya está en marcha", proclamó el presidente del PPCV en su intervención. Ante los compañeros del partido nacional, Mazón desplegó su habitual discurso como líder autonómico, dibujando una C. Valenciana decadente tras 8 años con la izquierda en el poder.

Sanidad colapsada, gasto público irresponsable, deuda disparada (obviando la infrafinanciación), fuga de profesionales por el requisito lingüístico, expolio fiscal, pancatalanismo e irrelevancia en Madrid por culpa de un Ximo Puig cómplice de Pedro Sánchez volvieron a ser las principales líneas argumentales del alicantino, que no se olvidó de la financiación.

"No queremos ser más que nadie porque no somos nacionalistas, pero queremos un trato justo. Por eso, quiero venir con Feijóo y decir que tenemos el sistema de financiación que merecemos para nuestros servicios públicos", reivindicó.

El presidente nacional recogió el guante a medias. Aunque de pasada y sin mojarse, Feijóo se comprometió a "afrontar los grandes debates nacionales" si llega a Moncloa, que según dijo son el sistema de financiación autonómica y el "agua para todos". En todo caso, evitó hacer promesas concretas sobre ninguno de los dos asuntos, altamente complejos de resolver sin despertar los recelos de alguna autonomía.

Catalá asume el legado de Rita

En su turno, Catalá admitió esa "gran responsabilidad" que supone el encargo de Feijóo (algo de lo que habla "cada mañana" con Mazón, según confesó) pero también se mostró confiada en que la ciudad, "necesaria para el PP", será el "punto de arranque de la transformación de España", su "kilómetro cero", y el "punto de partida para el final del sanchismo".

La candidata popular al ayuntamiento de València volvió a rendir homenaje a Rita Barberá ante un auditorio nuevamente entregado a la figura de la exalcaldesa. "Somos los herederos de las grandes alcaldesas, Rudí, Villalobos, Teófila Martínez y nuestra añorada Rita Barberá". En ese momento se produjo la ovación más prolongada de la jornada, con todos los asistentes en pie.

Pero el tributo no quedó ahí. Catalá asumió la tarea de rematar el legado de la exalcaldesa, ya que "desde Rita no pasa nada en la ciudad. Ganaré y gobernaré por ella", dijo antes de anunciar que si gana las elecciones "no acabará 2023 sin que Rita sea alcaldesa honoraria de la ciudad y el Puente de las Flores lleve su nombre".