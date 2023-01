Una foto pocas veces vista y “un ejemplo de política con mayúsculas”, según el alcalde la ciudad, Antonio Muñoz (PSOE). Posiblemente una estampa que no la veríamos si este no fuera un año con elecciones municipales en mayo y Sevilla una plaza clave, la mayor ciudad gobernada por los socialistas en España y el trofeo político más importante que quiere llevarse el PP en cuatro meses. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, firmaron un convenio para financiar con 1.300 millones de euros la construcción de la línea 3 del metro al 50%.

Sevilla, la capital de Andalucía, con una población sumando su área metropolitana de 1,5 millones de habitantes, tiene una única línea de metro que se inauguró en 2009. Desde entonces, casi 15 años después, se pararon las obras. Se impulsan ahora con la construcción de una segunda línea, la 3, que conectará Pino Montano con el centro de la ciudad. Es una barriada obrera del norte de Sevilla, tradicional feudo socialista, que es de las más pobladas, 120.000 sevillanos, “casi una ciudad dentro de la ciudad”. La línea llegará a la zona del Prado de San Sebastián, convertido en nudo de comunicaciones.

Ninguno de los participantes en el acto dio una fecha estimada para la inauguración. Eso aún está negociándose. La Junta dice que no es realista antes de 2030, ocho años. La plataforma ‘Sevilla Quiere Metro’ ha presentado una planificación posible a cinco años, en 2027.

En el Prado se unirá con la línea 1, la única en funcionamiento, que alcanza al Aljarafe sevillano y la zona de Montequinto. El gran reto después será la línea 2, la que une otra de esas barriadas nuevas densamente poblada, Sevilla Este, con el centro de la ciudad y llegará hasta el Hospital de Valme, en Bellavista. Es el trazado que permitirá a la cuarta ciudad de España, tras Madrid, Barcelona y Valencia, por fin tener completa una red de metro propia de las características de una urbe de su tamaño. La línea de Sevilla Este aún está en proyecto.

No ha sido nada fácil la firma de este convenio. La ministra de Transporte recordó que no hay obligación para el Estado de participar en esta financiación porque no son titulares de las competencias y soltó su puyita sobre “los malentendidos” que han envuelto las negociaciones con la Junta en su recta final. La responsable del Gobierno aprovechó su intervención para desplegar el catálogo de obras en ejecución por parte del Estado en Sevilla y su provincia. Por algo es año electoral y el alcalde de Sevilla, que aspira a revalidar la alcaldía para el PSOE, insiste en que nunca hubo tantas obras en marcha desde la apuesta por la Exposición Universal de 1992. El alcalde quiso tener además un reconocimiento pública hacia la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, apuntando que sin ella esto no habría sido posible.El Gobierno lleva décadas de retraso en obras clave para la ciudad como la ampliación del ferrocarril al aeropuerto, la segunda ronda de circunvalación S-40 o la ampliación del puente del Quinto Centenario. Todas ya están en marcha o tienen plazos comprometidos.

13 millones de viajeros

El convenio fija una financiación al 50% de 1.366 millones de euros. El Ministerio pondrá 650 millones, que aportará desde este año y en sucesivos tramos conforme la Junta justifique la ejecución de las obras. El Ejecutivo andaluz asume otros 650 millones para la infraestructura y pagará en solitario el material móvil (65 millones). El recorrido total de la línea 3 de metro durará 18 minutos, tendrá 12 estaciones y lo usarán al año unos 13,3 millones de viajeros.

El alcalde de Sevilla presumió de que se hacía, con esa firma ubicada para mayor relumbrón en el Salón de los Tapices del Alcázar de Sevilla, “política con mayúsculas” y ponía en órbita inversiones importantes para la ciudad más de 30 años después, aludiendo a la Expo’92 como referencia. El presidente de la Junta habló de “un hito” y de una infrestructura de “gran envergadura social”, prueba de que el diálogo y la lealtad institucional funciona y ofrece “soluciones efectivas” para los ciudadanos.