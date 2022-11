Oramas se despide de sus últimos presupuestos tras 15 años en el Congreso

La portavoz de CC en el Congreso, Ana Oramas, entonó este jueves desde la tribuna del Congreso un adiós cargado de nostalgia a lo que han sido para ella quince años de negociación de los presupuestos del Estado con los distintos gobiernos y ministros con los que le ha tocado abordar las partidas canarias en los sucesivos proyectos de ley. La diputada tinerfeña recordó ante el hemiciclo que se va “a la política canaria” para ser candidata de CC al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife en las próximas elecciones autonómicas de mayo, y que por tanto su intervención de ese momento sería la última de las que participe en los seis meses que le quedan en la Cámara que tengan que ver con los presupuestos.

Oramas vivió una jornada por ello cargada de cierta emoción, destacando en todo caso el hecho significativo de una despedida con apoyo a las cuentas estatales cuya tramitación se culminaba este jueves en el Congreso antes de pasar al Senado, gracias al acuerdo que el respecto alcanzó su formación política con el Gobierno y después de haberse abstenido, junto a su ahora compañera de escaño, María Fernéndez, en el debate de totalidad. Cabe recordar además que CC votó en contra de los anteriores proyectos presupuestarios del actual gobierno de Pedro Sánchez, los de 2021 y de 2022. "Hoy es un día de mucha felicidad en la tierra canaria. En La Palma hay esperanza... pensaban que este Congreso y este Gobierno se había olvidado de ellos y hoy tenemos la primera anualidad de un plan de reconstrucción para la isla, un plan de salud mental y esperanza para la agricultura, la ganadería, el sector de la industria y para la formación de los jóvenes canarios", subrayó en su discurso en el pleno el último día de debate presupuestario.

Pero la diputada de CC puso el énfasis en el hecho de haber participado en todo tipo de negociaciones con diferentes ministros y gobiernos, y con distintos resultados finales. “He estado negociando presupuestos con gobiernos del PP y del PSOE, con gobiernos de mayoría absoluta y con gobiernos de minoría, y en función de que necesitaran o no los votos y de si las capacidades de una sola diputada eran mayores o menores”, recordó la diputada, quien resaltó que, en todo caso, “nunca hemos sido un nacionalismo que haya hecho una negociación insolidaria”. A partir de ahí, Oramas recordó uno a uno los cuatro ministros de Hacienda con los que ha tenido que verse las caras, el socialista Pedro Solbes cuando ella llegó al Congreso durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, su sucesora en el cargo en el gobierno posterior también socialista, Elena Salgado, antes de los nueve años consecutivos de Cristóbal Montoro durante los posteriores gobiernos de Mariano Rajoy y el PP. Y finalmente la actual titular de la cartera, María Jesús Montoro, aunque también recordó a otros negociadores del lado gubernamental como los socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba y José Blanco, o la popular Soraya Sáenz de Santamaría. “Ha sido un honor en estos quince años luchar por mi tierra, sin sectarismos, sin imposiciones y siempre tendiendo la mano al margen de cuestiones ideológicas”, concluyó con una sonrisa de tono agridulce.

Hemos conseguido en estos presupuestos partidas vitales para las familias canarias, para La Palma y para los sectores agrarios e industriales. Ahora gracias a Coalición, los presupuestos cumplen con #Canarias. pic.twitter.com/apNkU2NuD3 — Ana Oramas (@anioramas) 24 de noviembre de 2022

Antes de esta despedida desde la tribuna, Oramas también quiso dejar constancia de su rechazo a los ataques personales a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por parte de la diputada de Vox Carla Toscano, y otros miembros de la formación ultraderechista. La diputada tinerfeña calificó de “infamia” las palabras de Toscano y dijo que los ataques de ese tipo “no van contra Irene Montero, sino contra todas las mujeres de este país y también contra todos los hombres”. “Las mujeres en España, gracias a dios, no llevamos el apellido del marido y lo que decimos o no decimos no está en función de con quién nos acostamos, a quién amamos o de quiénes somos hijas”, afirmó Oramas, quien considera que esos insultos a la ministra suponen “una línea roja que no puede volver a pasar”. Y dirigiéndose directamente a las diputadas de Vox, resaltó: “Ustedes tampoco son las mujeres de. Las estamos defendiendo también a ustedes, a sus madres, a sus hijas y a sus hermanas”, clamó desde la tribuna recogiendo aplausos generalizados de los escaños en ese momento ocupados.