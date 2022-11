El ex jefe de Asuntos Internos y responsable de la investigación del caso del Pequeño Nicolás, Marcelino Martín-Blas, ha alertado a la Fiscalía Provincial de Madrid de que el también comisario retirado José Manuel Villarejo ha reconocido en dos audios publicados por El Periódico de España ser el presunto responsable de la grabación ilegal de una reunión celebrada en octubre de 2014 con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según consta en un documento al que ha tenido acceso EPE.

Villarejo fue procesado como presunto responsable de la mencionada grabación y su posterior difusión en la prensa. Por estos hechos, afronta una petición de cuatro años de cárcel en el juicio que se inició el pasado 8 de noviembre.

"Se va a celebrar ante la Sección número 7 de la Audiencia Provincial de Madrid juicio oral dentro del procedimiento contra José Manuel Villarejo, Gemma Alcalá y C. M. por la grabación, edición y difusión de una conversación que manteníamos miembros de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional (que yo dirigía) con miembros del CNI en mi propio despacho y, mediante el presente escrito, vengo a poner de manifiesto que han aparecido nuevas evidencias en las que el acusado José Manuel Villarejo se auto inculpa de dichos hechos afirmando que fue él quien grabó dicha conversación", especifica el documento.

Un 'pendrive'

Martín-Blas ha entregado además, según especifica el documento, un 'pendrive' que contiene dos audios. El primero de 17 de diciembre de 2014, publicado parcialmente por este periódico "el 18 de agosto de 2022" con el titular "Villarejo confiesa ser el autor de la grabación al CNI por la que se expone a cuatro años de cárcel", dice el comisario principal retirado, que especifica las palabras del cabecilla del clan policial: "La he grabado yo".

Precisamente en esta grabación, adelantada por el diario Fuentes Informadas, el ex director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Eugenio Pino reconoce que el caso del "cocinero", Kitchen o espionaje a Luis Bárcenas solo lo conocían tres de los presentes en la conversación ahora conocida, en la que además de Pino participaron el presunto cabecilla del clan policial y el entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo UCAO, Enrique García Castaño. Sin embargo, Martín-Blas fue procesado pro su supuesta participación en el operativo parapolicial contra el extesorero del PP.

"Marcelino no lo sabe"

En el mismo sentido, en la citada conversación de 17 de diciembre de 2014 uno de los interlocutores muestra su desconfianza con Martín-Blas, y de forma literal asegura: "Afortunadamente lo quitaste de ahí, del tema catalán, porque entonces el CNI lo sabe todo". Pero en ese momento de la conversación García Castaño le contesta: "Lo de los chinos lo sabe fijo". "Lo habría sabido" contesta el primer agente de nuevo, que fue interrumpido por Eugenio Pino, quien asegura: "No lo sabe, no sabe si hicimos contrato o no, no lo sabe".

En el segundo audio incluido en el 'pendrive' entregado a la Fiscalía madrileña, cuyo contenido también ha publicado parcialmente El Periódico de España, Villarejo vuelve a reconocer la autoría de la grabación ilegal al CNI. "Algún día contaré cómo la hice".

Martín-Blas ha suministrado los audios a la Fiscalía Provincial de Madrid con la finalidad de que el Ministerio Público o incluso la acusación popular que ejerce Podemos los incluyan como pruebas en el juicio: "Solicito que se tenga por recibido el presente escrito y documento adjunto, dándose traslado de los mismos al fiscal designado para la vista [...] con suficiente antelación", concluye el exjefe de Asuntos Internos.