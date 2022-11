La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el comité de huelga de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS) han vuelto a encontrarse este martes en la primera cita entre las dos partes desde que se celebró una anterior para fijar los servicios mínimos por la huelga de las urgencias extrahospitalarias que arrancó el 7 de noviembre. Una reunión en un momento crítico, con la convocatoria de otra huelga, a partir del 21 de noviembre, en los centros de salud. Según ha declarado Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, al final del encuentro -al que no ha asistido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero- la Consejería les ha presentado un plan -el sexto- "más ordenado y más claro" y la sensación ha sido "positiva".

Hernández ha detallado que el comité de huelga ha percibido "un cambio completo de la actitud de la Dirección General de Recursos Humanos" que, ha explicado, les ha planteado negociar sobre las bases de un modelo en el que hablando "de atención continuada y no de urgencias extrahospitalarias" -un punto importante, remarcó- se diferenciase, de cara a la población, perfectamente los centros que tendrían atención continuada -con médico, enfermera y celador-, y los que tendrían continuación de cuidados de enfermería, con enfermera y celador. La denominación de estos últimos centros no la han facilitado todavía, añadió.

"Que nos llamen ya supone un avance. No estamos de huelga porque queramos", puntualizan desde AMYTS.

La Consejería ha emplazado al sindicato a presentar una contrapropuesta en las próximas horas que trabajarán en una próxima reunión. "Lo que nos han dado, de momento, nos parece insuficiente", añadió. En cualquier caso, la secretaria general del sindicato de médicos valoró la llamada de la Consejería tras la manifestación del pasado domingo. "Que nos llamen ya supone un avance. No estamos de huelga porque queramos", puntualizó.

El mayor punto de fricción, abundó, es ahora mismo diferenciar los puntos de atención urgente extrahospitalaria o puntos de atención continuada como lo son, por ejemplo, los centros de salud. Se mantiene, indicó, la distribución de 49 centros de continuidad con médicos y 29, sin médico (con enfermeros y celadores), pero en este caso se aclararía que no se trata de puntos de urgencias extrahospitalarias. Donde no están de acuerdo es en la dotación, matizó Hernández Puente. "Ellos dicen no hay médicos y nosotros que sino facilitan las condiciones no los habrá", agregó.

Acercar posturas

Tanto los responsables del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero como AMYTS -que ha convocado la huelga de facultativos de las urgencias extrahospitalarias y la de médicos y pediatras de Atención Primaria, a partir del día 21-, llegaron al encuentro con la idea de acercar posturas y poner fin al conflicto generado tras la reapertura, el pasado 27 de octubre, de los 80 centros sanitarios que estarían operativos 24 horas al día, tras más de dos años cerrados a causa de la pandemia.

Ayer lunes, tras ser convocados por la Consejería, desde el sindicato aseguraban que las posturas "están bastante distanciadas" tras revisar el nuevo plan (el quinto) presentado la pasada semana por el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero en vísperas de la multitudinaria manifestación del domingo en defensa de la sanidad pública y en contra de la política sanitaria de la comunidad. Hoy, martes, esas posturas parecen más cercanas.

Plan alternativo de los otros sindicatos

Coincidiendo con la reunión entre AMYTS y la Consejería, los otros cuatro sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad -SATSE, CCOO, CSIT UNIÓN PROFESIONAL Y UGT- han registrado en la Consejería de Sanidad las alegaciones al quinto plan presentado por el Gobierno regional para la reordenación de los servicios de urgencias de Atención Primaria. Un plan con 'líneas rojas' para "retomar la negociación del funcionamiento" de estos centros que incluye el refuerzo de las plantillas en todas las categorías, médicos presenciales sin videoconsulta para todos los centros de urgencias extrahospitalarias y la recuperación de las 35 horas.

Aceptar el plan alternativo -al que les remitió la Consejería de Sanidad el pasado viernes, que sería el quinto- elaborado por las cuatro organizaciones- "conseguiría que el conflicto en la sanidad pública no fuera a más". Sus propuestas, aseguran, van más allá de lo que son los servicios de urgencias extrahospitalarias, "ya que la situación en la Atención Primaria y hospitalaria también es crítica".

Los cuatro sindicatos acusan a la Consejería de incumplir los compromisos adquiridos y sostienen que los centros de urgencias de Atención Primaria deben reabrirse en su totalidad. Han vuelto a reclamar la contratación de más personal para los centros de salud y el olvidado Plan de Urgencias y Emergencias de la Comunidad de Madrid, que, dicen, está "obsoleto" desde el año 2007.

Las listas de espera

Insisten las organizaciones en el "deterioro" de la sanidad pública madrileña y de las condiciones laborales de sus profesionales, la falta de personal y de inversión en la mejora de las infraestructuras sanitarias que, entienden, "tiene unas consecuencias nefastas sobre la calidad de la atención asistencial a la ciudadanía". Aseguran las cuatro organizaciones que hay casi un millón de madrileños que aguardan a ser intervenidos quirúrgicamente, a que se les haga una prueba diagnóstica o a que les pueda ver un especialista para tratar o diagnosticar su enfermedad.

Vuelven a reclamar la jornada de 35 horas semanales que aliviaría la sobrecarga de trabajo de las plantillas, aumento de las plazas de personal en el turno de tarde, cobertura de plantillas del 100% en todas las categorías profesionales y ratificación del acuerdo de riesgos psicosociales, por el que, entre otras cosas, se garantiza tiempo de consulta por paciente y un tope de pacientes por profesional/día.

La puesta en marcha de este proyecto, concluyen estas organizaciones, "no deberá afectar en nada" a los centros de salud, ni en su funcionamiento ni en su organización interna u horarios. Desde CCOO Sanidad Madrid explican a este diario que supone que no "se puede tirar del personal ni cambiar los turnos, ni trasladar a nadie de los centros de salud a las urgencias extrahospitalarias".