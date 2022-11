Yolanda Díaz no ha acudido a la Universidad de Otoño de Podemos y aún así ha estado más que presente. Su nombre, si es que se ha pronunciado en algún momento, no ha sido en los discursos de los principales dirigentes morados, pero todos y cada uno de ellos -de manera más o menos explícita- le han mandado un mensaje entre líneas a la vicepresidenta segunda: Podemos es la "nave nodriza" en torno a la que se debe unir la izquierda, "debe ser respetado" y no se va a disolver en Sumar. Durante tres días, Pablo Iglesias, Irene Montero, Lilith Verstrynge o Juan Carlos Monedero han reivindicado el papel protagonista que quieren jugar en el próximo ciclo electoral y han dejado patente la lucha por el poder que existe en el espacio de Unidas Podemos.

De cara a esta carrera hacia las urnas, Podemos ha aprovechado para ir reclamando el espacio que consideran que merecen en el proyecto de Díaz para las elecciones generales que tendrán lugar a finales del próximo año. En contra de las palabras de la también ministra de Trabajo sobre la necesidad de prescindir de los partidos políticos, Iglesias ha asegurado que estos son "necesarios". "No hay discurso más reaccionario que el de quien dice que los partidos son el problema", ha sentenciado levantando el aplauso de los más de 1.200 asistentes al acto de cierre de la Universidad de Otoño. Y este no ha sido el único ataque a la vicepresidenta segunda. Siempre sin referirse a ella, ha denunciado el "nivel de ingenuidad sonrojante" de aquellos que piensan que una candidatura de izquierdas para las elecciones generales puede funcionar bien "si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas". "Hay que ser estúpidos", ha gritado. A continuación, el exlíder morado ha reivindicado la "generosidad" que tuvo Podemos al ofrecer a Díaz ser la candidata, una decisión que tomó él mismo de manera personal. "Tiene que seguir siendo generoso y confluir con Sumar en las elecciones generales. Pero Podemos debe ser respetada", ha continuado, volviendo a marcar a Díaz los límites. La negociación del CGPJ Irene Montero también ha asegurado que Podemos es "la fuerza que transforma" España. "Somos una forma de hacer política que hace posible lo imposible" ha dicho, antes de criticar de manera velada que Díaz "blanqueara" el hipotético pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial que dejaba fuera a la actual Delegada del Gobierno contra la Violencia Machista, Victoria Rosell. El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha sido uno de los más duros en las críticas veladas a la vicepresidenta segunda. "Quien quiera liderar todo lo que no representan los viejos partidos tiene que estar a la altura de los retos y respetar a la fuerza política que más ha hecho desde la izquierda en la España reciente. Quien no respete a Podemos [...] no puede entusiasmar a los que se emocionaron con el proyecto de Podemos, y se equivoca. Podemos nació sumando y debe ser la nave nodriza de ala unión de la izquierda", ha espetado. Minutos antes, ha dejado caer que Díaz apuesta por un "centro que cada vez está más a la derecha" y de ceder "a las presiones del poder". Listos para los comicios El acto de este domingo ha servido de cierre a la Universidad de Otoño, donde Podemos ha aprovechado para ultimar los preparativos de cara a dos próximas batallas. Una, interna, la negociación en el espacio de Unidas Podemos para conformar alianzas con las que presentarse a las elecciones autonómicas. Y la otra, justamente, esa contienda electoral que se celebrará en mayo de 2023. Los morados han presentado a sus candidatos para los comicios autonómicos, aunque están a expensas de conformar las listas con el resto de actores, y también han renovado su imagen con un nuevo logo para afrontar el ciclo electoral. El pasado viernes, la formación arrancó la Universidad de Otoño presentando a los candidatos autonómicos que han sido elegidos en las primarias del partido. La intención de los morados era estar listos para las complejas negociaciones que se abren ahora en el espacio a la izquierda del PSOE para conformar candidaturas de cara a las elecciones autonómicas del próximo mayo. En un intento de evitar lo que ocurrió hace unos meses en Andalucía, cuando las negociaciones se llevaron hasta el último minuto y provocaron que Podemos se quedara formalmente fuera de la coalición, Podemos quiere estar preparado para sentarse a la mesa y negociar con el resto de actores, principalmente IU, la composición de las listas electorales. Así, la demostración del pasado viernes fue un gesto más de presión hacia los de Alberto Garzón. Cambio de logo En el acto de cierre, los dirigentes de la formación han presentado el nuevo logo de Podemos. Fuentes del partido explican que ante el "nuevo ciclo electoral y en un momento de profunda complejidad en la sociedad española" han apostado por "una imagen renovada". Además, subrayan que esta renovación tiene "el objetivo de ampliar su espacio". Esto coincide con las palabras que lleva meses expresando Díaz sobre la necesidad de sobrepasar las fronteras de Unidas Podemos.