La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha desvinculado este martes la negociación del Consejo General del Poder Judicial de la reforma del delito de sedición, un cambio legislativo que, según ha avanzado, el Grupo Popular votará "no" si llega al Congreso de lo Diputados.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha afirmado que la reforma del delito de sedición responde a un "compromiso personal" de Pedro Sánchez con los independentistas para poder seguir en el Palacio de la Moncloa y ha expresado su rechazo porque pretende "romper" la igualdad de los españoles ante la ley.

Al ser preguntada cómo valora que ERC ya desligue la reforma del delito de sedición de los Presupuestos para no perjudicar la negociación entre el Gobierno y PP sobre el CGPJ, Gamarra ha señalado que esta reforma es un "capítulo más de ese manual de resistencia" de Pedro Sánchez, que está "dispuesto a entregar cualquier cosa con tal de seguir en el poder".

"Tenemos un presidente del Gobierno que no tiene ningún tipo de líneas rojas a la hora de negociar con los independentistas con tal de poder él sacar adelante cualquier texto legislativo o unos PGE, que le permitan afianzarse en el poder", ha manifestado, para añadir que éste es un "capítulo más" después de los indultos a los condenados por el 'procés'.

Recuerda las promesas de Sánchez en campaña

Así, ha recordado que Sánchez prometió en campaña electoral que no iba a realizar indultos y ha subrayado que hay ciudadanos que apoyaron al PSOE por ese "compromiso". Entonces, ha proseguido, también dijo que reformaría el delito de referéndum ilegal para evitar que esto volviera a ocurrir.

Según ha dicho, pasadas las elecciones generales esas promesas se convierten en "compromisos personales con los independentistas" que "han querido romper el orden constitucional". Ha destacado que algunos fueron indultados por "interés" el presidente del Gobierno y otros "todavía no han sido juzgados".

"Y esta reforma del delito de sedición responde a la intención de que aquellos que todavía no han rendido cuentas ante la Justicia por querer romper nuestro orden constitucional tengan un marco favorable para no tener que entrar en la cárcel", ha apostillado.

Gamarra ha resaltado que este delito "lo han cometido muy pocas personas" en la democracia española: "Los indultados y los que están pendientes de ser juzgados". A su entender, Sánchez ha asumido el "compromiso personal" con los independentistas de llevar a cabo esa reforma porque "depende" de ellos.

"Rompe la igualdad de los españoles ante la ley"

La dirigente del PP considera que con ese paso del Gobierno de Sánchez de querer reformar el delito de sedición se "rompe un principio fundamental, que es la igualdad de los españoles ante la ley".

Al ser preguntada expresamente si esa reforma del delito de sedición no pone en riesgo la renovación del CGPJ en un momento en que están avanzadas las negociaciones, Gamarra ha afirmado que "son dos cuestiones distintas", en las que el PP "tiene un papel diferente".

"Si el PP fuera necesario para una reforma del Código Penal, el voto del PP impediría que se lleve a cabo este ataque al Estado de Derecho", ha aseverado, para avanzar que su formación "votará no si ese texto llega hasta el Parlamento", de la misma manera que en su día se opusieron a los indultos.

Negociaciones "muy avanzadas" en el CGPJ

Ante esas negociaciones del CGPJ, Gamarra ha indicado que su partido "busca las garantías para mantener y garantizar la separación de poderes y que el Poder Judicial tenga la independencia que necesita". Según ha dicho, esas negociaciones con el Gobierno están "muy avanzadas" y no ha descartado que pueda haber un acuerdo esta misma semana.

Gamarra ha afirmado que "lo importante no son los nombres" sino la "condiciones" que deben cumplir los que van a ser nombrados como miembros del CGPJ, de forma que se avance en un cambio en el sistema de elección que camine hacia lo que Europa marca y "no haya ningún tipo de vinculación política" de los nuevos vocales, algo que "no cumple" la juez Victoria Rosell, actual delegada para la Violencia de Género.

Además, ha indicado que los acuerdos sobre el Poder Judicial deben ser "transparentes, públicos y conocerlos los españoles". Se trata de desbloquear la renovación del CGPJ con la "garantía de independencia entre los poderes", según ha concluido.