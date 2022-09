La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha avanzado que este viernes presentará a los coordinadores de los grupos sectoriales de trabajo de 'Sumar', la nueva plataforma que impulsa para reconfigurar el espacio a la izquierda del PSOE.

Según ha comentado a los medios de comunicación tras asistir a un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, la titular de Trabajo ha explicado que se trata de un hito importante en este proyecto, porque son las personas que estarán al frente de estos equipos de trabajo, confeccionados para plantear nuevas propuestas políticas.

"Lo más importante es levantar un proyecto de país para la próxima década y ahí grandísimos profesionales van a tener en sus manos la tarea en esos equipos", ha enfatizado.

Y es que estos coordinadores, tal y como ha explicado Díaz, tendrán la tarea de articular el diseño de las bases programáticas de 'Sumar', que se prevén estén listas para el mes de diciembre en materias como economía, sanidad, educación o justicia.

Durante estos meses, Díaz ha mantenido ya tres actos de 'Sumar' que ha coprotagonizado con miembros de la sociedad civil, acorde con la filosofía de la plataforma de dar protagonismo al ámbito ciudadano, dejando en un rol secundario a los partidos aunque dejando claro que también son "imprescindibles" para este proyecto.

En la presentación de 'Sumar' el pasado 8 de julio, la vicepresidenta indicó que este proyecto "no va de sopa de siglas ni de partidos" sino de crear un movimiento ciudadano que, de forma colectiva, piense un nuevo país para recuperar la política útil y no caer en la "resignación".

"No me resigno. Doy un paso adelante pero con una condición, que en ese movimiento ciudadano soy una pieza más pero si vosotros queréis yo me sumo", arengó entonces a los seguidores de esta iniciativa.