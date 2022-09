El Polisario se descuelga de la cumbre saharaui en Gran Canaria

El Frente Polisario no acudirá a la Primera Conferencia Internacional por la Paz y la Seguridad que organiza el Movimiento Saharaui por la Paz (MSP) en Las Palmas de Gran Canaria los días 22 y 23 de septiembre. Así lo ha confirmado el delegado del Polisario en Canarias, Hamdi Mansour, quien aseguró ayer que los representantes de la organización no han recibido "ninguna invitación" y reconoció que aunque exista esta intención, no irán a la conferencia porque no quieren participar en "un evento organizado por un movimiento que no representa a nada ni nadie". Según las palabras del líder independentista, el movimiento encargado de organizar la cumbre no tiene repercusión ni "dentro del Polisario, ni en los campamentos de refugiados, ni en los territorios ocupados por Marruecos". Por su parte, el presidente del MSP, Hach Ahmed, aseguró este miércoles haberles cursado la invitación hace más de 20 días. "Lo hicimos a través de su oficina en Madrid y a través del portal del Ministerio de Asuntos Exteriores del Polisario, otra cosa es que no les interese venir", apuntó Ahmed.

El objetivo de la conferencia es reunir en la Isla a políticos, especialistas de renombre y una amplia representación de la sociedad civil saharaui para debatir sobre la solución del conflicto del Sáhara Occidental. "Invitamos al Polisario para que expongan su punto de vista y para que escuche la visión de otros que piensan distinto, que es lo normal en un proceso democrático", aclaró Ahmed. Los que sí han confirmado su asistencia son el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el exministro José Bono y el diputado de la Eurocámara, Juan Fernando López Aguilar. Además, representantes del movimiento aseguran que también habrá representantes de la ONU en el encuentro, lo que no ha gustado entre los miembros del Polisario. "Que vaya a venir alguien en nombre de la ONU es una mentira tan grande como el tamaño del sol. Naciones Unidas no ha participado nunca en estos asuntos porque siempre se ha mantenido neutral", afirmó este miércoles Mansour, quien aseguró que la organización va a ponerse en contacto con el organismo internacional para aclarar esta cuestión. Por su parte, los representantes del MSP insistieron ayer en que la invitación y la confirmación de este grupo perteneciente a la ONU "se mantiene" pese a las dudas del frente popular. Independiente El MSP surgió en abril de 2020 como una fuerza política independiente al Polisario. "Un grupo de tránsfugas traidores", es la descripción que utiliza Mansour para referirse a este movimiento de saharauis que considera un "invento" creado por las autoridades marroquíes para conspirar contra ellos. "Quieren hacer ver a la sociedad que se trata de un movimiento paralelo, pero es falso, solo buscan generar confusión y tergiversar la lucha del pueblo saharaui", apuntó Mansour, quien predijo que se trata de una "iniciativa efímera". El portavoz del MSP, Bahía Baali, por su parte, criticó "la falta de horizontes y la gestión poco afortunada" del proceso político por parte del Polisario durante los últimos años. Los integrantes del movimiento por la Paz organizan el encuentro en la capital grancanaria porque consideran que se trata de un espacio neutral. Creen que la proximidad y las relaciones históricas con el Sáhara otorgan al evento "una dimensión y significado particulares". La ubicación del encuentro tampoco gusta al Polisario que criticó este miércoles que "el suelo de Canarias sirva para conspirar contra el pueblo saharaui". El MSP celebra el encuentro en la isla aprovechando el contexto internacional. Los organizadores aplauden el giro del presidente Pedro Sánchez sobre la cuestión del Sáhara porque consideran positivo "romper con la neutralidad negativa del gobierno español" y apoyar el plan de autonomía propuesto por Marruecos. En cambio, el Polisario lo tildó este miércoles de "auténtica traición". "Están promocionando un plan de anexión que nada tiene que ver con la independencia ni con la autodeterminación del pueblo saharaui" , criticó Mansour sobre el apoyo al plan marroquí. Para el presidente del MSP, lo verdaderamente importante de la cumbre prevista para la próxima semana es la presencia de los notables tribales de la época española. "Es la pieza central, la asistencia de la autoridad tradicional de Sáhara que va a incentivar el diálogo saharaui", explicó Ahmed. Pero en el debate no solo estarán ellos, participarán diversos actores de la sociedad civil saharaui. Ciudadanos que viven en el Sáhara, también los que pertenecen a los campamentos de Tinduf y algunos saharauis que se han trasladado al continente europeo. Una versión muy diferente es la que cuenta el delegado del Polisario en Canarias. Mansour afirmó este miércoles que "los notables han rechazado la invitación" al evento en Gran Canaria y que los asistentes serán "muchos menos de los 300 que confirma la organización". NC califica de "farsa" el evento por la paz Nueva Canarias (NC) calificó este miércoles de "farsa" la Primera Conferencia Internacional por la Paz y la Seguridad que organiza el Movimiento Saharaui por la Paz (MSP) en Las Palmas de Gran Canaria para los días 22 y 23 de septiembre. Según apuntan los nacionalistas a través de un comunicado, el evento "sólo contribuye a la confusión y a defender las tesis de Marruecos". En el texto aseguran que esta reunión "cuenta con el apoyo de los servicios de seguridad marroquíes, muy activos en las Islas", y que se enmarca en la "estrategia de ocupación ilegal y violenta por Marruecos del Sáhara Occidental". Los nacionalistas consideran que la conferencia "se aleja" de las resoluciones de la ONU, la Unión Europea, la Unión Africana y la legalidad internacional. "El Gobierno de Marruecos se apoya en estas organizaciones y estas personalidades que pretenden suplantar la voluntad del pueblo saharaui y que, en realidad, están entregados al servicio de la estrategia marroquí", recoge la declaración. Además NC subraya que desde Canarias, a través de sus instituciones –Parlamento, cabildos y ayuntamientos– y de la mayoría de sus organizaciones políticas, educativas, sindicales y sociales, "se ha defendido desde el principio del conflicto la aplicación de las resoluciones de la ONU, el respeto a la legalidad internacional y a los legítimos derechos del pueblo saharaui".