Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, dedicó su turno en el Debate del Estado de la Región a intentar desmontar todos los anuncios realizados por Isabel Díaz Ayuso la jornada anterior. De "lo que dice" a ·lo que hace", ha sido el leit motiv de toda su intervención.

Ha empezado comparando a Ayuso con Putin y echándole en cara querer "cercar" Madrid del resto de España y a no seguir las propuestas para afrontar la crisis energética que llegan desde Europa, las instituciones internacionales e incluso desde su propio partido, aunque "el señor Feijóo", ha apuntado, apoya las medidas que llegan de Europa "según cómo se levante". "Dijo que la excepción ibérica es un “timo ibérico” que sube el precio, cuando lo ha reducido un 20%. ¿Sabe qué le digo? Que con el cacao que tienen, son ustedes el timo ibérico.

Tras repasar muchos de los anuncios realizados este lunes por la presidenta e ir comparando "lo que dice", tanto ayer como a lo largo de su legislatura, y lo que de verdad hace, intentando desmontar todas las propuestas de Sol que según García quedan en nada si se analiza la ejecución de las mismas, la portavoz de Más Madrid echó en cara a la presidenta que se hayan pasado todo el verano criticando desde su partido que el calor de este verano entraba dentro de lo normal y durante su discurso, en cambio, Ayuso comenzara diciendo que el verano ha sido un "infierno" debido a los incendios. "Vaya mofa con el calor, ¿verdad, señora Ayuso? Vaya mofa con que siempre había hecho calor y que no era delito poner el ventilador. Ayer asumió por fin que ha sido un verano sacado del infierno ¿Le sigue haciendo gracia el cambio climático?", le espetó. "Pues a mi no me hace ninguna gracia. No me hace gracia haber sido la Comunidad con más muertes por golpes de calor. No me hace gracia haber tenido 42 días de olas de calor. No me hace gracia haber tenido las residencias y los colegios a 38 grados. Y, ¿sabe qué? Que para negacionista yo, porque me niego a que usted vuelva a pasar un verano sin mover un dedo".