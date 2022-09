El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado este lunes la creación de "una Airef energética" que se encargue de evaluar de forma independiente "las posibilidades energéticas" de España con un debate "serio y sosegado". Además, ha defendido incentivar el ahorro a las familias y empresas a través de "descuentos directos en la factura" y activar "todas la capacidades energéticas" del país, incluyendo térmicas y nucleares.

Así lo ha avanzado en una entrevista en la Cope, que ha recogido Europa Press, donde ha señalado que mandará su propuesta este lunes al Gobierno y a los agentes sociales tras "supervisarla" en el comité de dirección del PP. Según ha añadido, se trata de un documento "muy amplio hecho por expertos en energía" que han esperado a hacer público después de que se celebrara la reunión de primeros ministros en Europa.

"Nos ponemos a disposición otra vez para intentar, si es posible, hablarlo. Y ya me gustaría negociarlo, pero al menos hablarlo", ha enfatizado, para subrayar que el PP quiere hacer una "aportación" dado que en España no hay debate sobre este asunto sino "decretos leyes" del Gobierno que "improvisan medidas" y "parcelan propuestas".

Descuentos directos en la factura

El jefe de la oposición ha señalado que el PP cree que hay que "incentivar el ahorro de las familias y las empresas" y ha recalcado que la mejor forma de hacerlo es a través de "descuentos directos en la factura" a partir de un 3 o 5% en la luz o en el gas. Ha precisado que ese descuento sería en función del porcentaje de ahorro conseguido.

Además, el presidente de los populares ha resaltado que deben preservar la industria que utiliza mucha energía y que es determinante para su viabilidad, como ocurre con la industria del hierro, el aluminio o el acero.

En cuanto a la transición energética, ha defendido que se haga de acuerdo a "unos plazos razonables" y "sabiendo que están en una crisis energética sin precedentes en Europa". "Debemos de actualizar el calendario de la transición energética a la realidad a la que estamos viviendo", ha apostillado.

Tras saludar que el Gobierno haya impulsado las propuestas del PP de reducir el IVA de la luz y el gas del 21 al 5%, Feijóo ha señalado que, ante el futuro, deberían "crear un organismo independiente, una especie de Airef". "Incluso podemos encargarle a la Airef, que es un organismo independiente de las cuentas públicas, un seguimiento de la política energética en nuestro país", ha apostillado.

El presidente del Partido Popular ha defendido además "llegar a un acuerdo para topar el precio de las energías renovable, nuclear e hidráulica, al menos durante el tiempo que dura la crisis". También ha abogado por activar al máximo las capacidades energéticas de España y ha destacado que Alemania, por ejemplo, ha ampliado el número de centrales térmicas, mientras que el Reino Unido y Francia están apostando por las nucleares.

Por el contrario, ha dicho que España ha "cerrado las 14 centrales térmicas que tenían", entre ellas la de Aspontes, a pesar de que ahí se habían invertido 200 millones de euros para cumplir las emisiones de gases conforme a la UE.

"Somos el primer país de Europa que cierra todas sus centrales térmicas, nos parece que es un error. Y además en España hemos puesto fecha de caducidad a las centrales nucleares", ha señalado, para recalcar que esta actuación es "un error" porque las centrales nucleares que aportan el 20% de la energía en España deben ser "ampliadas y prorrogadas para mandar un mensaje de seguridad y estabilidad".

A su entender, hay que activar "todas las capacidades energéticas instaladas" en España, incluyendo térmicas y nucleares. "No podemos desenchufar lo que funciona, antes de enchufar lo que aún no funciona", ha advertido.

Recuerda lo que pasó con Zapatero

Al ser preguntado por qué el PP no habla del fracking como sí ocurre en Estados Unidos, Feijóo ha explicado que probablemente las reservas en ese país serán superiores a las de España. "Lo que no significa que en España, con la información que tenemos no haya reservas que pudieran ser al menos objeto de estudio al efecto de su explotación en su caso", ha apostillado.

Dicho esto, ha señalado que ésa es una de las razones por las que su partido plantea crear "una Airef energética que se ocupe de la evaluación independiente de las posibilidades energéticas del país", permitiendo hacer un debate "más serio y sosegado".

"El objetivo del Gobierno es ser el más verde de Europa lamentando que eso ya se intentó en los Gobiernos de Zapatero y llevó a una deuda de 30.000 millones de euros por las primas a la renovables y las fotovoltaicas que aún están pagando", ha enfatizado.

Al ser preguntado si el PP estaría dispuesto a derogar la Ley del Cambio Climático si llega a Moncloa tras las próximas elecciones, ha señalado que lo que él propone es que la política energética del Gobierno no esté basada "en la ideología sino en la tecnología". "Aquellas cosas que van en contra de esos principios, lógicamente no pueden formar parte de la legislación vigente en el caso de que haya un cambio de Gobierno", ha agregado.