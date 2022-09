Oriol Junqueras: "El PSOE agradece que haya independentistas que no apuesten por la mesa de diálogo"

Oriol Junqueras parece ya plenamente integrado en la bicefalia que ha establecido junto con el 'president' Pere Aragonès. Se diría, incluso, que liberado del corsé que le suponía ser la única voz del ERC. Especialmente cuando saca a pasear cierta contundencia hacia los socios de Gobierno catalán, y sin embargo adversarios, de Junts.

Previsiblemente volverá a ser reelegido presidente de ERC, ¿qué objetivo se marca hasta 2027?

El papel de ERC es irrelevante con el país, el objetivo nunca lo planteamos sobre qué debe conseguir ERC si no, que debe conseguir el país. El objetivo es avanzar en el camino de la amnistía, del ejercicio de la autodeterminación, de la república catalana. Entre muchas otras razones, porque nos da mejores herramientas para servir las necesidades económicas y sociales de la gente. Lo sucedido el viernes en Rodalies es la mejor muestra de por qué trabajamos por una república independiente: para tener todas las herramientas y garantizar una economía próspera y unos servicios públicos eficientes. Para que la gente trabajadora de este país pueda llegar a la hora a trabajar y para avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible que haga frente a la emergencia climática.

De 10 diputados, en 2011, a 33, en 2021, junto con la presidencia de la Generalitat. ¿ERC ha sido la gran beneficiada del 'procés'?

Quien se ha beneficiado es indudablemente Cataluña, porque está mejor posicionada que nunca para conseguir la independencia. Cada vez que nos dirigimos a la comunidad internacional, en privado y en público, muestran su voluntad de acompañarnos en la lucha antirepresiva y en la negociación. Hay que distinguir la negociación como herramienta política para resolver el conflicto político de las concreciones que tenga en cada momento, en este caso, una mesa entre gobiernos. La negociación como estrategia política es la que nos abre las puertas de la comunidad internacional. Por eso no la abandonaremos.

ERC considera que el discurso con el que la ANC convoca la manifestación de la Diada es "excluyente". ¿Es también contraproducente para el independentismo?

Interpretamos que la convocatoria se hace en contra de una parte del independentismo que, además, es la que gana más elecciones. Y creemos que el adversario es el Estado.

¿Le preocupa la aparición de una dialéctica anti-partidos en el independentismo?

En el conjunto del mundo occidental esta dialéctica contra la política es bastante habitual. Creemos que no ayuda, ni aquí ni en ninguna parte. No me toca valorar si alguien ha caído en esta tentación. En todo caso, lo que digo es que es mejor que no pase.

"En una democracia, la única dirección colegiada legítima es la que deriva de los resultados electorales"

Junts apela al pacto de Govern para reclamar una dirección colegiada en el independentismo. ¿Está de acuerdo o cree que el mando corresponde al 'president'?

En una democracia, la única dirección colegiada que es legítima es la que deriva de los resultados electorales. Al mismo tiempo, si alguien tiene una alternativa, que la plantee, pero estamos convencidos de que la mejor es la del Govern y la de la presidencia de la Generalitat. Esperamos que todo el mundo esté a la altura y sepa estar de su lado.

Si Junts sale del Govern, ¿ERC gobernaría en solitario o adelantaría elecciones?

Estoy a favor de que haya coordinación en el Congreso y estoy convencido de que esta coordinación se basa en respetar la mayoría democrática. En el Congreso hay 13 de ERC y 4 de Junts. Somos conscientes de que estos debates internos [los de Junts] acaban afectando al conjunto de la sociedad. Sería mejor que no fuera así, que tuviesen los debates en sus órganos internos y no los trasladaran a la sociedad. ERC siempre está preparada para servir al país. No nos escondemos nunca y no lo haremos ahora. En cuanto a la mesa, cabe recordar que el primero de los compromisos en la formación del gobierno es que todo el mundo ayudaría en esta mesa de diálogo. Si Junts pide el cumplimiento del pacto, significa que ahora colaborarán y cambiarán la designación de sus miembros. El independentismo es más fuerte si vamos juntos.

La ONU dictaminó que se le habían vulnerado sus derechos políticos. ¿Piensa reclamar al Estado?

No solo a mí, a todos nuestros electores. Es una resolución de una importancia extraordinaria que se suma a otras que ya se han producido en el ámbito internacional. Cuantas más resoluciones haya en esta dirección, más fácil será defender las muchas razones de nuestra causa.

Si Europa condena a España, ¿puede producirse otro 1-O?

Nosotros tenemos dos trabajos fundamentales: defender la causa democrática del independentismo y limitar los abusos contra la democracia que han hecho los aparatos represivos del Estado. Y el hecho de que haya una mesa de diálogo, aunque tenga muchas limitaciones, es ya en sí mismo un éxito porque nos permite interlocutar con la comunidad internacional desde el reconocimiento hecho por el Gobierno y el Estado de un conflicto político, y por lo tanto, de la existencia de un 'otro bando'.

"Es evidente que el caso de Borràs y el mío son casos absolutamente diferentes. Nosotros hemos sido perseguidos y encarcelados por impulsar y coordinar un referéndum de autodeterminación de Cataluña"

Hay quien halla analogías entre su caso -y el de Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull-, con el de Laura Borràs.

Le deseo lo mejor en su caso personal. Pero es evidente que el suyo y el mío son casos absolutamente diferentes, porque nosotros fuimos encarcelados por impulsar y coordinar un referéndum de autodeterminación de Cataluña. Y es una evidencia tan grande que no hace falta ni recordarlo.

¿Cuánto tiempo esperará el independentismo a que la mesa de negociación cuaje algún acuerdo sobre la autodeterminación y la amnistía?

El tiempo no es una variable independiente del conflicto político, sino que depende de la fuerza democrática que seamos capaces de acumular. Cuánta más fuerza democrática tengamos y más limitado y erosionado esté el Estado por sentencias y resoluciones internacionales, más corto será ese tiempo. Esto no quiere decir necesariamente que se resuelva en esta mesa concreta. La estrategia de la negociación se puede concretar en muchas mesas distintas. Con gobierno, partidos, la comunidad internacional... Somos conscientes de las muchas limitaciones de esta mesa, y que derivan de que el Gobierno se la querría ahorrar. Por eso el Gobierno agradece tanto que haya independentistas que no pongan todos sus esfuerzos en esta mesa de diálogo.

¿Cómo prevé la negociación con el Gobierno de los próximos Presupuestos Generales del Estado?

Como en tantos aspectos de la vida, en cualquier posible acuerdo juega un papel muy importante la confianza que exista. Si Pedro Sánchez se vanagloria de haber aplicado el 155, es obvio que ello no crea un clima de confianza, sino al contrario. Tampoco si el Ministerio de Interior justifica la infiltración en las JERC con el argumento del terrorismo cuando todo el mundo, empezando por el líder del PSC, Salvador Illa, sabe que es falso. Ni cuando el Gobierno no cumple con las inversiones acordadas. Y hay una parte de la sociedad catalana que todavía no es consciente de que el partido socialista no siempre contribuye a crear un clima de confianza, es más, lo erosiona. Y si nuestro encarcelamiento fue injusto, como afirman todos los organismos internacionales que se pronuncian, cómo no va a ser injusto el posible encarcelamiento de tantos otros compañeros [la llamada 'segunda línea' de cargos] y, por tanto, ¿cómo puede crearse un clima de confianza? Lo que reclamamos es simple: dónde haya injusticia, que haya justicia.

"Parte de la sociedad catalana no es consciente de que el partido socialista erosiona la confianza"

No da la sensación de que esta presión internacional alcance la esfera política. ¿O es que se produce bajo la mesa?

Es evidente que hay posicionamientos que, para ser efectivos, tienen que ser discretos. Y algunos de estos posicionamientos se ven, aunque no los podamos explicar.

Si en las próximas municipales ERC no logra romper la hegemonía del PSC en el área metropolitana, ¿cambiará de táctica?

Los objetivos de ERC se reúnen en su acrónimo: justicia social, república e independencia de este país. Y persistiremos en este camino. Todo el mundo intuye que nuestros resultados serán ascendentes en todo el país, también en el área metropolitana. Y de aquí nace esa tentación de algunas fuerzas de pactar entre ellas para evitar que este ascenso se traduzca en más presencia institucional nuestra. Lo hemos visto en el Ayuntamiento de Barcelona y en la Diputación, donde ha habido un pacto entre fuerzas que son aparentemente contradictorias y que cada día aseguran que son incompatibles entre ellas.

"PSC y Junts tienen siempre la tentación de pactar entre ellas para evitar una mayor presencia institucional de ERC"

¿Teme que estas alianzas se repitan?

Yo constato que esta tentación la tienen tanto Junts como el PSC. Junts regaló la presidencia de la Diputación de Barcelona al PSC. No es una especulación, es una obviedad extraordinaria. Invito a los lectores de El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, a que entren en Google y lo comprueben.