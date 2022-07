El PSPV fía todo a la sintonía de Puig con Sánchez tras quedar fuera del nuevo núcleo duro

En política hay días que hay que buscar argumentos debajo de las alfombras para intentar maquillar la realidad más evidente a ojos de cualquier mortal. Si hay una cámara delante, conviene además sonreír. El de hoy es uno de esos días para los socialistas valencianos. Sucede que el líder y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sorprendido con una remodelación de la estructura del partido aprobada en el 40 congreso, celebrado en València hace escasos nueve meses, y con la creación de un núcleo duro al margen de la ejecutiva. Y sucede que en este grupo de nueve nombres, de perfil alto y trayectoria densa (en la mayoría de casos), no hay ningún valenciano.

De nuevo aparecen las sombras del débil poder valenciano (en Madrid o en los alrededores), a pesar de ser la Comunitat Valenciana la principal autonomía gobernada en este momento por un socialista, Ximo Puig. Precisamente, la sintonía entre el mandatario valenciano y el presidente ha sido uno de los rasgos de los últimos años, más evidente aún después de la salida hace un año de Ferraz de otro poderoso del socialismo valenciano, el exministro José Luis Ábalos.

¿Es un problema ahora no estar en ese núcleo que va a llevar los mandos del partido de cara a las elecciones autonómicas, municipales y, poco después las generales? Habrá que esperar y ver. De momento, el PSPV (la dirección de Puig) fía todo a esa buena relación recompuesta entre el jefe del Consell y Pedro Sánchez. Las consultas son frecuentes en los últimos meses y la opinión de Puig es tenida en cuenta en Moncloa y Ferraz, aseguran en el entorno del líder valenciano. Es más, tras el encuentro de ayer en Morella, entre palabras de vertebración y cohesión territorial, Sánchez se despidió del president asegurando que lo que estaba preparando le gustaría, señalan las mismas fuentes. Por el perfil solvente y seguro de los elegidos (algunos), hay que entender. “Lo importante es una conexión de la máxima confianza más que una implicación superior”, sentencian. En todo caso, “habrá que ver”, rematan. Pero señalan que no habían pedido presencia y que el movimiento no puede medirse desde una dimensión territorial. Que el objetivo del PSPV es mantener la Generalitat y no cuestiones ahora de partido. Y que la relación con el Gobierno es lo que más cuenta ahora y esa se ve (y se verá en los próximos días) con iniciativas y actos de distintos ministros en la C. Valenciana.

Hilando fino, alguna voz en el PSPV desliza que en ese núcleo duro no están representadas las autonomías socialistas “amigas” de Sánchez. Ni la valenciana, ni la balear, ni la extremeña, ni la canaria, ni la asturiana. Sí están en cambio dirigentes alternativos a barones “hostiles”, o que suelen incurrir en la crítica al Gobierno central. O sea, las ministras Isabel Rodríguez (de la Castilla-La Mancha de García-Page) y Pilar Alegría (de Aragón, presidida por Javier Lambán). Y sí están representantes de territorios donde el socialismo no gobierna: Cataluña (Miquel Iceta), Madrid (Félix Bolaños), Andalucía (María Jesús Montero) y Castilla y León (Óscar López). El caso de Patxi López como nuevo portavoz del Congreso tendría otras asideras dada la relevancia del personaje. Y lo mismo el del navarro Santos Cerdán, que permanece como secretario de Organización para no romper todos los esquemas de un día para otro.

Son argumentos posibles pero difíciles de hacer llegar al mortal común, no iniciado en interioridades socialistas. Queda además el elemento sorpresa: la posibilidad de que Sánchez invente aún algo antes del comité federal del sábado que pueda servir de consolación. Si no, fiarlo todo a la línea directa entre Puig y el presidente. Habrá que ver. De momento, la remodelación alguna prevención genera.