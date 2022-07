El Congreso ha convalidado este jueves el real decreto para la reforma del estatuto de los sanitarios con el fin de "erradicar las bolsas de temporalidad" y convocar, antes del 31 de diciembre, más de 67.000 plazas para interinos, un proceso que la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha definido como una cuestión "histórica, prioritaria y de justicia".

El real decreto pretende dar inicio a una reforma "integral y en profundidad" que elimina los nombramientos eventuales para abrir dos grupos de trabajadores temporales, interinos y sustitutos, y establece, además, un marco normativo para que no se vuelvan a producir las altas tasas de temporalidad en el Sistema Nacional de Salud.

Ha sido apoyado por una amplia mayoría de los grupos de la Cámara (259 votos y 73 abstenciones), aunque con recelos por parte de algunos socios de coalición que dudan de su eficacia final, dado que cada territorio tiene unas necesidades, deja en el aire algunas cuestiones sobre las plazas que no se cubren y no cuenta con el suficiente "calado y profundidad".

La nueva normativa establece, entre otras cuestiones, que las comunidades podrán seguir contratando interinos "por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia" en algunos supuestos.

Una cuestión "histórica, prioritaria y de justicia"

Durante la defensa del real decreto, Darias ha explicado que el real decreto supone solo el comienzo de la reforma del estatuto y por lo tanto una "modificación puntual" para que "en el plazo de tres meses" se inicie nuevamente una negociación con los sindicatos para "una actualización en más amplitud", ha zanjado.

Ha remarcado que el Gobierno considera la reforma como "una cuestión de país" que es "prioritaria" y "de justicia" con el personal sanitario y ha insistido que aspira a dotar de "estabilidad laboral" a los profesionales, "quienes con empeño nos cuidan siempre, siempre, siempre".

Darias ha asegurado que "se ha iniciado ya el proceso" para reducir la temporalidad y que el Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado "criterios comunes" para las ofertas de empleo que deberán están publicadas antes del 31 de diciembre.

Sobre los interinos y sustitutos, ha indicado que cuando exista una vacante que no pueda ser cubierta por personal fijo durante un máximo de tres años, la plaza solo podrá ser ocupada por personal fijo.

Asimismo, la ministra ha agregado que los sustitutos atenderán las funciones de personal fijo o temporal en vacaciones, permisos, dispensas y otras ausencias que comporten la reserva de plaza y complementarán la jornada de personal estatuario que se la haya reducido.

Por el PSOE, Ana Prieto, ha destacado que se trata de iniciar "el proceso de estabilización" para reducir la temporalidad y crear un nuevo marco jurídico, al tiempo que ha recriminado al PP que el Gobierno está resolviendo la precariedad generada por el PP en las legislaturas de Mariano Rajoy con el copago sanitario y la congelación de las tasas de reposición del personal.

Críticas de PP y Vox

Elvira Velas, diputada del PP, ha acusado al Ejecutivo "jugar a la confusión" y de usar la estabilización de más de 67.000 profesionales "con fines propagandísticos" cuando ese proceso, ha afirmado, está "ya en marcha" en cada comunidad autónoma, que cumple con la ley como dictan sentencias de tribunales españoles y europeos.

José María Figaredo (Vox) ha remarcado que el 47 % de los sanitarios son temporales y ha dicho que el real decreto solo cambia términos como "interino" por "personal estatutario temporal", permite seguir contratando de forma fraudulenta y despidiendo con "indemnizaciones ridículas", no trata el concurso de traslado entre territorios y tampoco aborda "el gran valor de la sanidad española" que son los MIR.

Rosa María Medel (UP) ha sostenido que, pese a que el texto permitirá reducir la temporalidad, adolece de "claridad" y no resuelve cuestiones como qué ocurre cuando pasados tres años una plaza no se cubre por concurso público, por lo que ha emplazado a que en 3 meses se actualice el marco estatutario para que se obligue a cada administración autonómica a "cumplir escrupulosamente" la ley.

Por Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha expresado que ve con preocupación el decreto, ha denunciado "el desmantelamiento" de la Sanidad "con la mal llamada descentralización" y ha urgido a "la aprobación de la especialidad de medicina de urgencia y emergencia".

Francesc Eritja (ERC) ha opinado que aunque el decreto recoja "medidas estructurales de calado" contra la temporalidad, no garantiza que esto se materialice y puede contribuir a que se siga "cronificando" y ha puesto como ejemplo que hay sanitarios "que han sido toda la vida interinos".

EH-Bildu, BNG o PNV han puesto de manifiesto los problemas de los sistemas sanitarios en sus respectivos territorios y han apuntado a que las medidas del real decreto son insuficientes y podrían no aplicarse de forma adecuada.