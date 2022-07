El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este viernes en Zaragoza sobre el "gran problema" que supone que el Gobierno de Pedro Sánchez "no esté obsesionado en buscar soluciones, sino culpables" de sus problemas, y aunque estos culpables los tiene "en casa", él sigue echándole la culpa "a quien no la tiene".

Así se ha lamentado en una intervención ante militantes y simpatizantes del PP en Zaragoza, ciudad que ha visitado este viernes acompañado por el alcalde, el presidente del PP de Aragón Jorge Azcón.

Tras hacer un repaso por las dificultades económicas que atraviesa España, con una alta inflación -la más alta en 38 años, ha dicho-, la más elevada tasa de paro de Europa, unos precios de la energía desatados, y un incremento de la recaudación (por el IPC, que favorece que el Estado cobre más por el IVA) que no revierte en las familias más modestas, ha asegurado que todo eso demuestra que los españoles "están esperando" y "necesitan" al PP.

Un partido de Estado que se debe a la ciudadanía y que es "la única alternativa" al cambio de Gobierno, dado que no hay otra formación, según su líder, con la misma experiencia de gestión, la misma capacidad de respuesta y propuesta y que haya gobernado en anteriores crisis con buenos resultados.

España, ha abundado, necesita a este "conjunto de hombres y mujeres" del PP que como único objetivo tienen "acertar" y responder solo a los intereses generales. Ha dicho, además que el PP es "la única fuerza constitucionalista que queda en España". "Nadie ha defendido siempre la Constitución con tanto rigor", ha enfatizado.

Frente a las bondades del PP, España se enfrenta al gobierno "más dividido de la historia". "No hay un asunto importante en el que no esté dividido", ha lamentado Feijóo, quien ha insistido en que el ejecutivo, todas las semanas, se enfrenta a sus propias divisiones, que "se van intensificando y ya no ocultan". "Antes discutían a veces, ahora discuten casi siempre; solo es cuestión de unas semanas que discutan siempre", ha vaticinado.

Lo ha ejemplificado con la reciente cumbre que "se ha organizado Sánchez" recientemente en Madrid. Sus socios, Podemos, "se manifestaron antes, la criticaron durante y prometieron incumplir sus acuerdos después", ha lamentado. Por tanto, ha asegurado que "la oposición más desleal al Gobierno se sienta en el Consejo de Ministros".

Ante todo ello, el PP lo que ofrece es una alternativa real, "trabajo duro", "volver a generar ilusión en Aragón, y en España", y soluciones. "Estamos preparados para decidir y gobernar", porque frente a los políticos que quieren llegar al Gobierno para servir, están los que lo hacen "para servirse", ha concluido.

"Hay límites éticos"

Por otro lado, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido a Sánchez que hay "límites éticos" y ha denunciado que pacte con quienes "pusieron en jaque la democracia", en referencia a EH Bildu.

El PP ha inaugurado este viernes en Bilbao la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, cita que se celebra en el 25 aniversario del secuestro y asesinato del concejal del PP, y que será clausurada mañana sábado en Ermua por Feijóo, junto a la diputada de la Asamblea de Madrid y hermana del concejal asesinado por ETA, Marimar Blanco. La apertura de la jornada ha corrido a cargo de la secretaria general, Cuca Gamarra, junto con el vicesecretario de Institucional del PP y eurodiputado, Esteban González Pons, la presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, y los miembros de NNGG Pablo Gómez y Carlo Angrisano.

En su intervención, Gamarra ha advertido del momento político que se vive en España y que "viene de la mano de Pedro Sánchez, que ha convertido como socio de gobierno a EH Bildu". "Nunca pensábamos que lo veríamos pero lo estamos viendo", ha lamentado.

Tras apostar por mantener vivo el espíritu de Ermua, Cuca Gamarra ha subrayado que el PP rechaza "cualquier blanqueamiento de la historia de ETA".

Así, ha afirmado que mientras el PP ofrece pactos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pacta con quienes pusieron en jaque la democracia", lo que a su juicio supone "no entender que quien derrotó al terrorismo fue el estado de derecho". "Sus votantes no le eligieron para eso, para llevar a cabo la infamia de dejar que quienes escriban la historia de lo que sucedió en España sea quienes protagonizaron uno de los capítulos más duros de la democracia. Hay límites éticos. Existe el limite ético de no dejar ser el notario de la historia a quien quiso poner en jaque la democracia en nuestro país. Con lo que costó derrocar al terrorismo no se puede entender que convierta en socio preferente a los sucesores de HB. Por ahí no vamos a pasar", ha añadido.