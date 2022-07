Pedro Sánchez esquiva al Congreso de los Diputados para sacar adelante el incremento del gasto en Defensa. El Consejo de Ministros aprobará este martes un crédito extraordinario para ampliar presupuestariamente esta partida, pese al rechazo de los ministros de Unidas Podemos y las críticas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. En este escenario, Moncloa ha apostado por una fórmula que no tendrá que someterse a votación de los grupos parlamentarios, de manera que el ala socialista evitará tanto el rechazo frontal del socio minoritario, como tener que pagar el peaje de pactar con el Partido Popular.

En Moncloa han previsto que los nuevos fondos destinados a Defensa salgan del Fondo de Contingencia, que se emplea para cubrir situaciones no previstas, como podría ser el caso de la guerra en Ucrania que estalló en febrero y que ha obligado a muchos países de la UE y de la OTAN a aumentar el gasto militar para reforzar su seguridad. El Ejecutivo se ha decidido por un tipo muy concreto de modificación presupuestaria, que no necesita del visto bueno de las Cortes Generales. Así, la fórmula escogida es la aprobación de un crédito extraordinario, una figura presupuestaria prevista para cubrir unos gastos inaplazables que no puedan demorarse hasta el ejercicio siguiente o cuando la partida disponible es insuficiente.

Se suele recurrir al Fondo de Contingencia, según explican fuentes parlamentarias, en el caso del Ministerio de Defensa para operaciones en el exterior, pero no es habitual que se use para consolidar una escalada gradual del gasto militar. De hecho, la ley establece que "en ningún caso puede utilizarse para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administración, que carezcan de cobertura presupuestaria".

Rehúye a Podemos y al PP

Al eludir su paso por el Congreso, Moncloa sortea un nuevo choque en el Gobierno de coalición. Después de la tregua pactada la semana pasada entre ambos socios, los morados se han levantado en armas este lunes, rechazando de plano cualquier incremento del gasto militar y oponiéndose así al principal compromiso alcanzado por el presidente del Gobierno en la cumbre de la OTAN. En este encuentro corroboró su intención de elevar el gasto progresivamente hasta alcanzar el 2% del PIB en 2029.

La oposición de Unidas Podemos anticipaba una negociación muy dura de los próximos presupuestos, pero Sánchez ya avanza en su empresa sin contar con sus socios ni con el principal partido de la oposición. Se da la circunstancia de que los socialistas tenían prácticamente asegurado el apoyo del PP, que se ha mostrado favorable del incremento de la inversión en Defensa, pero buscan así evitar el desgaste que supondría aprobar medidas de este tipo con partidos de la derecha, como sucedió con la Ley Audiovisual.

Así, la medida se acordará en el Consejo de Ministros, un órgano colegiado en el que no hay votación. Y se aprobará pese a las últimas turbulencias con Unidas Podemos. La situación estalló por los aires este lunes, cuando salió a la luz el incremento de crédito. La vicepresidenta segunda, interpelada sobre la gestión comunicativa de esta medida por parte de los socialistas y el hecho de que no se informara a Unidas Podemos, fue contundente al señalar que "las formas en política son muy importantes y, en materias de tanta sensibilidad como es la defensa de nuestro país, deben de tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados, y con respeto democrático a las Cortes Generales, porque las fuerzas de la oposición tienen derecho a saber lo que se está haciendo".

Moncloa dice que lo sabía

Sin embargo, desde Moncloa niegan que no se haya comunicado a Unidas Podemos. Después de que Díaz validara las intenciones del presidente en el Consejo de Ministros de este martes, difundieron un comunicado en el que apuntan que "todos los departamentos ministeriales fueron informados de la propuesta en la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que se celebró la semana pasada". "La propuesta fue estudiada y validada sin que se produjera ningún tipo de intervención en contra", señalan.

Desde el equipo de Sánchez mantienen que "tal y como anunció el presidente del Gobierno, el Ejecutivo español va a cumplir con su responsabilidad y solidaridad para fortalecer la seguridad y la capacidad de disuasión europeas frente a la amenaza real que representa Vladímir Putin". "Ha sido claro y diáfano en relación con el compromiso europeo de alcanzar el objetivo de gasto militar del 2% del PIB en 2029", reiteran.

Pero desde Vicepresidencia segunda insistían entrada la noche en que no habían sido advertidos. Lo que explicaría estas diferencias, según apuntan fuentes conocedoras a este medio, es que la semana pasada se presentó una propuesta genérica de gasto en Defensa con cargo al Fondo de Contingencia, en el que no se especificaba el importe de 1.000 millones de euros y que partía del Ministerio de Hacienda.

Una "reflexión" a Podemos

Durante toda la semana pasada, el jefe del Ejecutivo reclamó de manera reiterada a Unidas Podemos una "reflexión" para aceptar elevar la inversión en Defensa, que ya se había prometido en 2014 a la OTAN, pero que hasta la guerra en Ucrania España no se había planteado cumplir. Lo hizo con la mención a cambios tan trascendentales como el fin la política de neutralidad de Suecia y Finlandia por temor a un ataque ruso en sus territorios, el giro del canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, que tres días después de la invasión de Ucrania anunció una inyección de 100.000 millones de euros para mejorar el Ejército alemán y un incremento de la inversión militar anual de más del 2%, y la decisión danesa, aprobada en referéndum, de unirse a la defensa común de la UE y acabar así con la excepción de mantener su soberanía en temas de seguridad.

Los ministros de Defensa y de Exteriores, Margarita Robles y José Manuel Albares, han usado estos días otros argumentos como la revitalización de la industria militar española. Sobre este punto la vicepresidenta segunda contestó ayer que este nuevo crédito presupuestario "nada tiene que ver con la carga de trabajo de Ferrol ni de Cádiz", y detalló que está dirigido a ampliar el crédito disponible de dos capítulos: 337 millones de euros -capítulo dos-, que se destinará a "gasto ordinario", y 660 millones de euros en el capítulo 6, que se trata de una "inversión para proveer de nuevas armas y servicios EPI de protección de las tropas en todo el mundo"; según precisó la ministra de Trabajo.