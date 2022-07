El Rey, el presidente del Gobierno, expresidentes y líderes políticos coincidirán este domingo en Ermua por el 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA. Mari Mar Blanco, hermana del concejal popular, solicitó al alcalde de la localidad vizcaína, Juan Carlos Abascal Candás (del PSE) poder dirigirse a los asistentes, que se congregarán en el polideportivo que lleva precisamente el nombre de su hermano. Teniendo en cuenta la efeméride de la que se trata, la actual diputada del PP considera “justificado y necesario” hablar al auditorio en representación de su familia y de la Fundación Miguel Ángel Blanco.

Pero, según ha podido saber El Periódico de España, el alcalde le ha negado esa posibilidad, y por eso Mari Mar Blanco ha enviado una carta al primer edil con copia al ‘lehendakari’, Íñigo Urkullu, y a Pedro Sánchez, en la que solicita formalmente una rectificación para poder pronunciar un breve discurso.

En la misiva, la hermana del homenajeado, convertido en el mayor símbolo de la lucha democrática contra ETA, desvela que tuvo una conversación telefónica con el alcalde en la que le explicó que veía inoportuna su intervención.

CARTA ÍNTEGRA DE MARI MAR BLANCO

“Las explicaciones que me has ofrecido sobre que este año se pretende homenajear a todas las víctimas de ETA no me resultan convincentes. A ninguna se le ha ofrecido a hablar y nadie puede cuestionar que el domingo se recordará el atentado que se llevó por delante la vida de Miguel Ángel”, se explica la diputada popular, poniendo el acento en que aquella tragedia “movilizó, como nunca antes, a toda la sociedad” surgiendo “el espíritu de Ermua” que este domingo se recordará.

“Alcalde, me resulta imposible explicar por qué no voy a pronunciar un breve discurso el día que se cumplen 25 años de la muerte de mi hermano en el pueblo en el que le asesinaron. Te pido que reconsideres la decisión”, pide Mari Mar Blanco, comunicando al edil socialista que ha hecho extensiva la petición a Urkullu y al presidente del Gobierno para que “le den apoyo en la sencilla solicitud”, y poder hablar en el homenaje a su hermano y en su memoria.

Las quejas del PP

La tensión por el acto del domingo, que estará presidido por Felipe VI y unirá a distintos líderes políticos empezando por el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lleva cocinándose días precisamente por la posibilidad de que Mari Mar Blanco no pudiera intervenir.

El líder del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, se quejó este martes en una entrevista en ‘Radio Euskadi’ de que la hermana de Miguel Ángel Blanco no hubiera sido invitada a intervenir. Además, afirmó que el presidente del Gobierno tendrá “una oportunidad de oro” para “romper con Bildu y dejar de ser el socio” de un partido “dirigido por los jefes de ETA”.

Según dijo el dirigente popular, “sería una afrenta que asista a Ermua la persona que blanquea y se jacta de pactar con el partido dirigido por los jefes de ETA y que esta misma semana va a pactar con ellos la memoria histórica”. "Lo que están pactando es memoria histérica de Sánchez”, se quejó el líder del PP vasco, “porque lo histérico es el comportamiento irracional y es irracional hacer víctimas a los verdugos por orden de los jefes de ETA”, zanjó en serias críticas al jefe del Ejecutivo.