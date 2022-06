La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha subrayado este miércoles en el Pleno del Congreso que no ha "presionado ni cesado" a ningún directivo de instituciones independientes, ante las críticas del PP, Vox y Ciudadanos tras la reciente dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Para que no quede ninguna duda: Yo ni he presionado ni he cesado al líder de ninguna institución independiente", ha dicho Calviño, que en las tres preguntas de la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja ha sido acusada de haber forzado la salida de Juan Rodríguez Poo al frente de Estadística.

La vicepresidenta económica también ha querido desmarcarse de cualquier crítica al gobernador del Banco de España por parte del Gobierno, asegurando que es una institución con la que, ha dicho, está "siempre absolutamente alineada".

"Como no le gustan los datos reales que publica el INE, ha forzado la salida de quien elabora esos datos, buscando un INE 'a la carta', al estilo del CIS de Tezanos", ha dicho el 'popular' Jaime de Olano.

Por su parte, Edmundo Bal, de Cs, ha acusado a Calviño de "inventarse un nuevo método" estadístico "para que le cuadre en su propaganda política" y tratar de "meter a martillazos una realidad que solamente vive en su cerebro, pero no en el bolsillo de los españoles".

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha elucubrado que, "como no habrá muchos profesionales dispuestos a jugarse su prestigio", el Gobierno "acabará colocando a otro Tezanos cualquiera, a alguien que no le importe perjudicar el buen nombre de otra institución".

"Este es un Gobierno que respeta y apoya a las instituciones. Le pediría que no haga chistes ni critique a los funcionarios ni a los trabajadores del CIS y del INE, que son dos instituciones que yo siempre he respetado y defendido", ha replicado a Espinosa la vicepresidenta.