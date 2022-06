El Gobierno canario no tiene aún noticias del Ministerio de Asuntos Exteriores para iniciar las conversaciones con Marruecos de cara a delimitar la mediana y las aguas territoriales. El ministro José Manuel Albares ha garantizado al presidente Ángel Víctor Torres que en la comisión habrá un representante de las Islas a propuesta del Ejecutivo regional y anunció el mes pasado en el Congreso que los trabajos se iniciarían este mes. Sin embargo, cuando junio encara ya su recta final no hay noticias desde Exteriores: ni fecha concreta, ni componentes de la comisión.

«Estamos insistiendo para estar preparados cuando empiecen las reuniones formales y contar con la representación que nos han garantizado, pero no hay fecha cerrada aunque seguimos encima de este asunto», afirman desde el Ejecutivo autonómico. El Gabinete de Torres no ha cerrado aún quién será la persona que se sentará junto con los representantes del Gobierno español para tratar con Rabat el espinoso asunto de las aguas, tanto la mediana que haría de frontera marítima imaginaria entre ambos países, como la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Esta comisión forma parte de los acuerdos a los que llegó el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, con el rey de Marruecos, Mohamed VI, en su reciente visita a Rabat, tras la polémica decisión de Moncloa de avalar la autonomía del Sáhara Occidental bajo el 'paraguas' del país magrebí.

El Ejecutivo canario desconoce si el perfil de la comisión será esencialmente político o también habrá técnicos y será en función de esas circunstancias cuando se cerrará el nombre del representante canario que, en cualquier caso, representará a la Comunidad Autónoma, por lo que no será una persona externa al ámbito gubernamental.

El Gobierno canario desvincula esta comisión sobre las aguas de la reunión bilateral celebrada recientemente entre los gobiernos de España y Marruecos sobre inmigración. Para el Ejecutivo "son marcos distintos" y no hay vinculación entre un órgano y otro. Canarias tiene el compromiso expreso del ministro Albares de que la Comunidad Autónoma estará representada en las conversaciones que se lleven a cabo sobre las aguas.

Canarias espera por Exteriores para designar el perfil de su representante en la comisión

El mutismo de Exteriores coincide con las informaciones procedentes de la ONU de que Marruecos ha conseguido colarse en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un órgano formado por expertos para resolver los conflictos entre países relacionados con los límites marítimos. El representante marroquí es un jurista defensor de la soberanía de Rabat sobre las aguas saharauis en una comisión formada principalmente por científicos y estudiosos en geología, geografía e hidrografía.

Aunque el Ejecutivo canario desconocía esta situación sí advierte que por encima de una comisión eminentemente técnica está la resolución del conflicto saharaui, siendo parte esencialmente del mismo la titularidad de las aguas saharauis al sur de Canarias. Desde el Ejecutivo se valora que en este tipo de comisiones no puede debatirse sobre el Sáhara y la plataforma continental vinculada al territorio saharaui no se podrá delimitar ni ejercer la soberanía sobre la misma hasta que Naciones Unidas resuelva el conflicto, algo que aún no se ha producido. En este sentido, el Gabinete de Torres resta trascendencia a este asunto teniendo en cuenta las circunstancias que rodean a las aguas saharauis.

Al respecto, el diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso, Pedro Quevedo, tiene una argumentación parecida a la del Gobierno canario: "No por estar ahí Marruecos se puede apropiar de unas aguas que no son suyas y están sujetas a la decisión que adopte la ONU sobre el conflicto del Sáhara". En su opinión "es una lástima que, una vez más, la diplomacia marroquí vaya un paso por delante de la española, es un nuevo toque de atención sobre la unilateralidad en la que se mueve siempre Marruecos".

Tras 15 años desde que se reunió por última vez la comisión para delimitar la mediana con Marruecos, Quevedo exige a Asuntos Exteriores que cumpla con su "compromiso" de que Canarias sea oída y se muestra escéptico: «este asunto no está evolucionando de la mejor manera posible». Ante ello el diputado de NC espera que Albares cumpla con su compromiso aunque a estas alturas de mes no se sepa nada concreto sobre el inicio formal de las negociaciones.