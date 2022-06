El nuevo secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha cerrado filas ante el malestar interno del entorno de Laura Borràs, presidenta del partido, y ha asegurado que no existen discrepancias entre ella y él. Respecto a las críticas de Aurora Madaula, que no superó el 50% de los votos, a un sector del partido por poco independentista, Turull ha respondido: "Me lo tendrá que explicar, a qué se refirió, todos los afiliados defienden la independencia". El nuevo secretario general ha elogiado al que fue candidato a secretario de organización y que no ha logrado los votos suficientes, tras lo cual ha afirmado que hará una propuesta de nombre a la ejecutiva para que las bases vuelvan a votar este cargo junto al de la diputada Ester Vallès, que tampoco pasó el mínimo reclamado.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Turull ha cerrado filas asegurando que "no competíamos" con Borràs y ha defendido a toda la candidatura y ha reclamado trabajar "compactados". En cuanto a David Torrents, candidato a secretario de organización, se ha deshecho en elogios: "Mi empatía total por David", ha añadido. Y ha admitido que ahora tocará volver a votar este cargo y el de Ester Vallès, por lo cual hará una propuesta de forma rápida. No ha querido confirmar si volverá a proponer estos dos nombres. "Pasar a la acción" para "ir a lo nuestro Turull ha insistido en que es necesario "pasar a la acción" en relación al independentismo. Ello significa pasar a la "trazabilidad", ha añadido para "culminar" el referéndum del 1-O. Para ello ha reclamado un acuerdo entre todos los actores independentistas, partidos y entidades. A la hora de concretar en qué consiste esta "acción", el exconseller ha hablado de "tomar los activos que nos hicieron vencedores el 1-O e incrementarlos". Peo no ha concretado más, excepto añadir que se trata de "anar a la nostra" ("ir a lo nuestro"), que sea "independencia o independencia", hacer una "buena partitura" y "declinar todas las acciones". Preguntado reiteradamente sobre el cómo, ha afirmado que existe "legitimidad democrática" para culminar la independencia y hallar "mecanismos de legitimación democrática". En este sentido ha admitido desmovilización en el independentismo. Y en respuesta a ERC, que ha reclamado a Junts que no se equivoque de adversario y le ha reclamado responsabilidad, ha afirmado que "no nos podemos equivocar de objetivo". Y ha cargado contra la mesa de diálogo con el Gobierno. El examen al Govern, sin fecha Sobre la consulta interna a Junts sobre el acuerdo de gobierno con ERC, tras una auditoría que ha encargado el partido, Turull ha puesto algo de sordina, afirmando que se evaluarán los pactos y que "cualquier reformulación -del pacto- quien tiene la última palabra es la militancia", por lo cual dependerá todo de la propuesta que le haga el partido a sus afiliados". Preguntado sobre sl el Govern acabará la legislatura, ha respondido que "no nos podemos despistar de nuestro objetivo". "Quiero acumular complicidades", ha afirmado en tono conciliador.