La Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de ocho años y tres meses de cárcel para Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa y yonqui del dinero confeso, en el juicio de la pieza de Thematica Events del caso Taula, por las presuntas mordidas en los contratos del Bibliobus del Ayuntamiento de València, las campañas electorales del PP de Moncada y Vilamarxant y un espectáculo para Imelsa en el Muvim. El Ministerio Público mantiene los ocho años de cárcel para Benavent por mediar para conseguir los contratos públicos para Thematica Events, de la que era socio aunque de forma solapada. El juicio encara la recta final de las vistas, con las conclusiones definitivas de la acusación pública y las defensas que comenzarán a partir de mañana martes.

El Ministerio Público sí ha adelantado que rebaja la pena a tres de los acusados porque han reconocido los hechos, "aunque no se ha alcanzado con ellos ningún acuerdo de conformidad", ha especificado el Fiscal Anticorrupción. Se trata de los dos empresarios sevillanos que hicieron el montaje de Metamorphosis para el espectáculo que Thematica Events hizo en el Muvim y para los que la Fiscalía Anticorrupción aplica las atenuantes de confesión y reparación del daño, ya que han abonado parte del dinero defraudado. Para ambos empresarios solicita seis meses de prisión, aunque con la petición a favor de que "se les otorgue la suspensión de la condena".

Uno de los dos presuntos testaferros de Marcos Benavent, José Estarlich, la Fiscalía Anticorrupción mantiene la acusación de blanqueo de capitales, aunque al haber confesado los hechos, mantiene la petición de 9 meses de cárcel por el delito de blanqueo de capitales, le retira la acusación de falsedad documental y mantiene la petición del pago de una multa por 205.000 euros.

Para el resto de acusados, la Fiscalía mantiene la petición de penas, aunque al elevarlas a definitivas en algunos casos la petición de penas aumenta, porque algunos delitos no estaban penados en el escrito de acusación de Anticorrupción. Es el caso de la funcionaria del Ayuntamiento de València, Francisca Tamarit, que se enfrenta a una pena de nueve años de prisión, según la Fiscalía Anticorrupción. En el caso del empresario y propietario mayoritario de Thematica Events, Rafael García Barat, la calificación fiscal definitiva también pasa de una pena de siete a once años de cárcel, al sumar los delitos no penados inicialmente de fraude en la contratación y cohecho.