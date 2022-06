Feijóo pide que se vote a Juanma Moreno para que "Andalucía gane y el futuro se imponga al pasado"

Alberto Núñez Feijóo sigue abonado al camino que baja por Despeñaperros hasta el sur. Eso sí, su debut oficial en la carrera electoral de Andalucía se hizo esperar. Tanto que, al inicio y al final de su primera intervención pública, el líder del PP pidió disculpas por un considerable retraso que, según sus propias palabras, fue "consecuencia del enlace entre Madrid y Málaga". "El problema es que hoy todavía hay aviones tripulados, un día no muy lejano habrá aviones no tripulados", comentó con ese argot entre formal y humorístico que le caracteriza. A continuación, tuvo un desliz cuando agradeció la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y de la número 2 de la lista del PP para el 19J, Patricia Navarro, sobre quien dijo que "encabeza la candidatura por esta provincia" cuando el número 1 por Málaga es Juanma Moreno. Para él, precisamente, pidió el voto el político gallego en las elecciones del 19 de junio. "Para que Andalucía gane y el futuro se imponga al pasado", según deseó Feijóo.

El presidente nacional del PP se sumó a la campaña electoral andaluza en tierras malagueñas, dónde abogó por "consolidar" el proyecto de "oportunidades, sosiego y respeto" que lidera la formación de centro-derecha. En su visita a las instalaciones de la multinacional alemana Dekra, radicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Feijóo reclamó el apoyo en las urnas a la gestión de Moreno en el Gobierno autonómico. "Es el momento de que los andaluces hagan su balance personal, que vean la forma de gobernar de Juanma Moreno y la del resto de candidato, que vean el modelo económico de Juanma y lo comparen con el que no funciona en España; el de Juanma Moreno es el proyecto en el que creemos, prolongar tres años y medio de un buen gobierno es la alternativa más solida para transformar Andalucía", afirmó.

Feijóo, en cambio, no se mojó a la hora de pronunciarse sobre la posibilidad de que una victoria contundente del PP el 19J conlleve un cambio de ciclo político en España: "Lo que ocurra en estas elecciones es la decisión legítima del pueblo andaluz sobre qué modelo quiere para los próximos cuatro años, son unas elecciones autonómicas pensadas por y para Andalucía con una enorme trascendencia en la vida de ocho millones y medio de españoles; el foco ahora es Andalucía y las consecuencias solo las podremos analizar cuando se cierren los colegios y se haga el recuento de voto". Eso sí, Feijóo no ocultó su deseo con un mensaje muy claro: "Me gustaría que Andalucía gane y el futuro se imponga al pasado", expresó sin llegar a mencionar a los anteriores gobiernos socialistas.

Feijóo se mimetizó con el terreno y defendió que "el hecho de que Málaga sea reconocida en muchos ámbitos, el turismo, la tecnología, la economía o la cultura, es una forma de hacer política". "Málaga siempre está entre las dos o tres primeras ciudades en las que ubicar una empresa extranjera en España y tampoco es casualidad que Andalucía esté por encima de la media española en todos los indicadores y que sea el lugar donde más baja el paro", espetó.

En opinión de Feijóo, "algo ha cambiado en Andalucía cuando de ser líderes en paro ha pasado a serlo en empleo y ha dejado el furgón de cola para ser una locomotora económica". "La política es trabajar, buscar oportunidades, competir, facilitar inversiones y priorizar, buscar el sustento para el mayor número de familias posibles porque esto activa la economía", indicó.

En este punto, le lanzó otro guiño a Moreno y abogó por "no romper la mejora constante de la economía y consolidar el proyecto político de las oportunidades, el sosiego y el respeto en una de las regiones con más futuro en el sur de Europa".

Además, recurrió al contraste y sostuvo que "en España no hay un solo indicador que no sea preocupante". "Las previsiones de la economía española son malas, el Gobierno no ha acertado en ninguna de sus previsiones económicas desde 2018 y es el único país de la UE que no ha alcanzado la riqueza prepandemia; estamos rezagados en la ejecución de fondos europeos, solo el 6% de estos fondos ha llegado a las empresas, y la inflación está desbocada, ha vuelto a subir en el mes de mayo", agregó.

Feijóo reiteró que "el PP tenía razón cuando planteó que la inflación no era, exclusivamente, una consecuencia de la guerra de Ucrania". "Lamentablemente, el Gobierno ha decidido que la inflación la paguen los ciudadanos, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas; en vez de compartir su exceso de recaudación de impuestos, se lo queda el Gobierno central pero ese dinero es de las familias, sobre todo de las de rentas medias y bajas", puntualizó.

El presidente del PP recordó que "cuando hay inflación hay que salir al rescate de los que menos tienen y no aprovecharse de los impuestos que pagan las familias medias y bajas".

"Andalucía es el ejemplo de que la bajada de impuestos es una solución y todos se sienten orgullosos, voten a quien voten, de vivir en Andalucía, que es uno de los lugares en los que se vislumbra más crecimiento y prosperidad no de España, sino del sur de Europa; se puede bajar impuesto y se puede invertir más, porque se recauda más y se puede invertir en hacer más Andalucía", concluyó Feijóo.