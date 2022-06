Apenas unas horas después de plantear la descentralización de algunas de las principales instituciones del Estado, el presidente Ximo Puig ha ahondado en esa vía federalista durante el acto de conmemoración del 40 aniversario del Estatut d'Autonomia celebrado este miércoles en el nuevo palacio de las comunicaciones, la antigua sede de Correos en la plaza del Ayuntamiento de València.

El líder del Consell ha destacado la lucha social y política que hizo falta para alumbrar el texto: "A los valencianos nunca nos han regalado nada, tampoco el autogobierno", ha dicho.

Así, ha celebrado que el Estatut simboliza las ganas de "vivir juntos" y "sin sectarismos", ya que el documento "permite 5 millones de formas de ser valenciano". Y ha añadido que el Estatut "también son los hospitales, el metro y las universidades", entre otras cosas.

Puig ha defendido que esa gestión autonómica de lo público ha quedado ejemplificada con la "capacidad de decisión" del Consell durante la pandemia y con la llegada de Volkswagen a Sagunt para construir una gigafactoría de baterías. Dos hechos que componen lo que ha denominado la "voz valenciana". Una voz "que dialoga, acuerda y propone". Una voz que "no grita, no cripsa y no polariza", ha enumerado.

En tono reivindicativo y mirando al futuro, ha señalado que el documento "obliga" a "poner fin a todos los centralismos", que ha considerado "ineficientes", "injustos" y "más propios del s. XIX", porque hoy la realidad es "policéntrica".

Por todo ello, ha exigido "más equidad y descentralización". "Reivindicamos una España de Españas, más justa e integradora con las diversidades".

Presentes y ausentes

Previamente tomaron la palabra la consellera de Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática Rosa Pérez Garijo, sobre cuya área recaen las competencias de los actos conmemorativos; Joan Lerma, expresident de la Generalitat y líder del Consell cuando se aprobó el Estatuto en 1982, y Joan Sifre, comisario de los actos.

Como organizadora, Pérez Garijo ha sido la encargada de elegir el lema del 40 aniversario: 'Fent país'. Un eslogan que no ha gustado a la derecha y ha hecho que PP primero y Cs y Vox a su rebufo, cancelaran su asistencia al acto de hoy por considerarlo "separatista". Sin mencionarlos directamente, la consellera ha asegurado que esta es una celebración "abierta al conjunto de la ciudadanía" que en su "mayoría", ha añadido, entiende el autogobierno como un "proyecto propio" compartido "en todo el territorio".

Lerma, por su parte, ha puesto el foco en el futuro y ha pedido que no se repitan los desencuentros por "intereses políticos" de su tiempo, que hicieron que la Comunitat Valenciana fuera el noveno territorio del Estado en refrendar su autogobierno legalmente pese a que "fue de las primeras" en empezar a negociarlo.