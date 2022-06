Mónica García abandona temporalmente su profesión sanitaria a un año de las elecciones en la Comunidad de Madrid. Tal como adelantó El Periódico de España, la líder de Más Madrid tenía previsto pedir en junio una excedencia de su puesto como anestesista en el Hospital 12 de octubre; una gestión que ha formalizado este miércoles, primer día de este mes. Hasta ahora, la portavoz parlamentaria había compaginado ambos desempeños, pero ahora se centrará en construir una alternativa al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, con la intención de volver a su profesión tras los próximos comicios, en caso de no llegar al ejecutivo.

Así lo ha anunciado la propia parlamentaria madrileña, que ha difundido un vídeo desde el centro hospitalario donde, enfundada en el uniforme médico y la bata blanca, ha explicado su decisión. "Queda un año para las elecciones en la Comunidad y he decidido cogerme una excedencia en mi labor de médica (...) para dedicarme en exclusividad a mi labor como líder de la oposición", explicaba García.

Me gusta compaginar la medicina y la política.

Ahora tenemos la oportunidad de transformar Madrid en un año y por eso hoy empiezo mi excedencia del hospital para continuar liderando la alternativa que echará al PP en 2023. pic.twitter.com/MLdoUppbiM — Mónica García (@Monica_Garcia_G) 1 de junio de 2022

La dirigente ha defendido la necesidad de "redoblar los esfuerzos" para ganar los esfuerzos. "Todo este tiempo he compaginado mi trabajo de anestesista y mi labor parlamentaria en la Asamblea de Madrid; algo de lo que me siento profundamente orgullosa porque me ha permitido no olvidar de dónde vengo, tener claro adónde voy a volver y seguir conectada con la vida real", argumentaba Mónica García, que aprovechaba para cargar contra la derecha: "No les ha sentado muy bien", asegura, "no sé si porque no les gusta que trabaje y defienda la sanidad pública o que les recuerde en el parlamento que la están destrozando".

La candidata de Más Madrid era prácticamente una desconocida hasta la cita electoral del pasado año, cuando se midió por primera vez en las urnas a Isabel Díaz Ayuso logrando sorpasar al PSOE contra todo pronóstico. El perfil sanitario de la candidata fue uno de los elementos que la catapultaron en la arena madrileña, en un momento marcado por la pandemia y en el que la Sanidad acaparó gran parte del debate. Un año después, cuando la preocupación sobre este asunto ha decaído, García se centrará durante los próximos meses en construir un perfil más integral y trabajará únicamente para construir una candidatura capaz de representar una alternativa sólida al gobierno regional.

Uno de los factores que le ha llevado a tomar esta decisión ha sido el estallido de múltiples escándalos de presunta corrupción tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, como las comisiones percibidas por Alberto Luceño y por Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, en la compra de material sanitario durante la primera ola de la covid-19.

En este contexto, desde el partido destacaban a este medio que "esta situación requiere de todos los esfuerzos de Más Madrid y sus representantes, por responsabilidad hacia Madrid y sus ciudadanos". A consultas de este diario, señalan que Mónica García ha estado compatibilizando ambos trabajos y defienden que "durante este tiempo, ha demostrado que es posible hacer la oposición más contundente en la cámara (...) mientras seguía ejerciendo como anestesista".