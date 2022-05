Vida y milagro de la precampaña andaluza

La precampaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio ya es un estado de ánimo ante el que se intuye esa mezcla de yincana y fiesta de disfraces a la que se han entregado, de repente, los políticos del sur. Esta galería de sonrisas fotogénicas adquiere una dimensión especialmente ilustrativa en las redes sociales, convertidas una vez más en el escaparate al que unos y otros asoman premeditadamente la vida y milagro de la carrera hacia las urnas.

Lo acontecido estos primeros días ha mostrado en el PP al lugarteniente de Juanma Moreno y coordinador general de calle Génova, Elías Bendodo, reconociendo en Twitter que no se había explicado bien en sus polémicas declaraciones sobre el estado plurinacional. O el jefe que lo mandó a rectificar, Alberto Núñez Feijóo, se fotografió junto al tren al que subía para sumarse al apoyo presencial a Juanma Moreno.

Ya de camino a apoyar a @JuanMa_Moreno en la precampaña andaluza. Deseo cuatro años más de estabilidad y rigor en la comunidad y eso solo puede garantizarlo el presidente Moreno. Andalucía es la prueba de que hay alternativa a la improvisación que ofrece el Gobierno de España. pic.twitter.com/EnTVl3zJSf — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 17 de mayo de 2022

Mientras tanto, el socialista Juan Espadas no cesa en su agenda kilométrica y se encaramó a una estampa en la que derrochaba complicidad en una empresa de Écija con una plantilla mayoritariamente femenina, horas antes de presentar oficialmente a sus cabezas de lista para el 19-J.

En Ciudadanos, la tranquilidad sigue sin hacer acto de presencia. No obstante, Juan Marín se resiste a perder la sonrisa. Lo mismo difunde su visita a un bar o a un mercado de El Ejido que recuerda el abrazo que se dio días antes con Inés Arrimadas bajo varias banderas andaluzas.

Acabo de dimitir del comité autonómico de @Cs_Andalucia, el proyecto es muy necesario para #Andalucia, pero no creo que esté en las mejores manos. — Mar Hormigo ☀️🇪🇸 (@MarHormigo_Cs) 16 de mayo de 2022

Es un mensaje de unidad que contrasta con la dimisión de la dirección provincial de Fran Carrillo que se produjo horas antes de ese acto público en Córdoba. O con la salida de la antaño secretaria de Organización Mar Hormigo, quien el mismo lunes que se entregaban las candidaturas se fue del Comité Autonómico del partido. Dijo que no le gusta en qué manos está Ciudadanos en las mismas redes en las que amplifica el trabajo de la candidata por Cádiz que ha echado más de un pulso con Marín, la consejera onubense de Igualdad Rocío Ruiz.

La candidata de Vox, Macarena Olona, hizo migas con el cantante José Manuel Soto, quien le mandó un vídeo invitándola a un concierto. A su vez, Olona califica de ‘Palabra de presidenta’ alguno de los enlaces de YouTube con sus últimas intervenciones en el Congreso de los Diputados.

Gracias por tanto arte, maestro. Cuánta falta nos hacía. Allí estaré, mi querido @JOSEMANUELSOTO1. pic.twitter.com/jMjkE5IeEL — Macarena Olona (@Macarena_Olona) 17 de mayo de 2022

Una de las postales más llamativas que ha dibujado el arranque de la precampaña ha estado protagonizada por la líder andaluza de Más País, Esperanza Gómez, quien encabeza la lista en la provincia de Sevilla del frente de izquierda Por Andalucía. La ‘embajadora en el sur de Íñigo Errejón’ derrochó sentido del humor al difundir en Twitter una imagen de sus piernas en reposo, en la que se aprecian los efectos de un percance que le ha obligado a vendarse un pie: «Empiezo la precampaña lesionada. Y para los mal pensados, no ha sido corriendo para llegar a tiempo a registro. Esta vez nos han sobrado horas», escribió la profesora universitaria hispalense la misma jornada del lunes 16 de mayo en la que expiraba el plazo para inscribir las candidaturas.

Empiezo la precampaña lesionada. Y para los mal pensados, no ha sido corriendo para llegar a tiempo a registro 😅

Esta vez nos han sobrado horas#PorAndalucía pic.twitter.com/EjwvR44hbq — Esperanza Gómez (@GC_Esperanza) 16 de mayo de 2022

Lo acontecido diez días antes, cuando el registro de la coalición Por Andalucía dejó fuera a Podemos, seguía muy presente para ella. El anuncio suscitó, precisamente, una respuesta del candidato postulado por la dirección nacional de Podemos y cabeza de lista por Cádiz, Juan Antonio Delgado: "Recupérate pronto que tenemos que ganar mucho tiempo". Incluso, la candidata a la presidencia de la Junta que IU presenta como número 1 por Málaga, la algecireña Inmaculada Nieto, le mandó ánimos: "Cuídate, Esperanza".

Uno de los damnificados por la lista cremallera en Por Andalucía, el coordinador malagueño de IU que tuvo galones en el grupo parlamentario, Guzmán Ahumada, destiló otro curioso cóctel al mezclar el aniversario de la muerte de un referente del Carnaval de Cádiz, Juan Carlos Aragón, con las posibilidades de la confluencia de izquierda: "Tres años sin el Capitán. Este pasodoble nos recuerda que podemos romper los guiones pre-establecidos. En 2012 conseguimos parar en Despeñaperros la ola azul de M. Rajoy, el 19J podemos frenar la ola PP/VOX y dibujar un futuro para Andalucía lleno de color".

Al Carnaval de Cádiz miró, a su vez, Teresa Rodríguez, quien le agradeció su alegato feminista a la comparsa We Can Do It! La candidata a la presidencia de la Junta del nuevo Adelante Andalucía también difundió instantáneas de su precampaña que la sitúan junto a vecinas de su Rota natal o en la presentación de los número 1 de su formación -siete mujeres y un hombre- celebrada en un local de la sevillana Alameda de Hércules.