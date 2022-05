El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que su partido está dispuesto a estudiar el decreto que ha aprobado el Gobierno con un mecanismo para limitar el precio del gas con el objetivo de bajar la factura de la luz. Eso sí, ha avisado que la "altísima" inflación que hay en España evidencia que "las medidas anticrisis" que ha impulsado el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez "no han dado resultado el primer mes".

"Acaban de darse los datos de la inflación, un 8,3% en abril. Es una inflación altísima, de las más altas de la UE y de las más altas en la histórica económica de nuestro país", ha declarado Feijóo, que considera que esa situación está "perjudicando claramente la recuperación del poder adquisitivo y la competitividad de la economía".

En una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha resaltado que España está "en pleno pico de inflación" y no se puede decir que "ha pasado", máxime cuando "los hidrocarburos siguen subiendo".

A su entender, tener una inflación del 8,3% en un país como España, que "no está tan afectado por la guerra como Alemania o Polonia, es francamente muy complicado", sobre todo si se "compara" con Francia o Portugal, sus países vecinos. "Es evidente que España tiene un problema de inflación y que las medidas antiinflación del Gobierno no han dado resultado", ha abundado.

¿Apoyará el PP el tope del gas?

Al ser preguntado si el PP dará su apoyo al tope al precio del gas se ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, Feijóo ha asegurado que su partido lo va a estudiar, como hace con todas las propuestas.

"Cualquier medida que se plantea en el Congreso la valoramos, la estudiamos y en el caso de estar de acuerdo, la apoyamos, como ocurrió este jueves al apoyar que continúe su trámite la Ley de Seguridad Nacional", ha apostillado.

Este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno ha aprobado el mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica a una media de unos 50 euros por megavatio/hora (MWh) durante un periodo de doce meses.

Alerta de la espiral de salarios y la inflación

En cuanto a si el PP apoyaría una subida de los salarios, con una actualización del 3,5%, Feijóo ha señalado que el "objetivo básico es bajar la inflación". "La espiral de asumir salarios conforme a inflación, y más inflación y más salarios, y más inflación y más salarios, eso es propio de economías más hispanoamericanas que de economías europeas", ha alertado.

Feijóo ha explicado que su partido defiende una postura de "mejora de la competitividad de la economía española" y ha criticado que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos se haya dedicado a "endeudar a España" y superar el 5% de déficit público.

"Por tanto, tenemos un Gobierno que se ha dedicado a subir impuestos, a subir el déficit público y a subir la deuda pública. Eso conlleva una falta de competitividad de nuestra economía. Y además no ha sido capaz de controlar la inflación, sabiendo que iba a subir como consecuencia de la guerra, pero no hasta los extremos de duplicar casi la inflación francesa o portuguesa", ha enfatizado.

Por todo ello, ha insistido en que la política económica del Gobierno "no ha funcionado" y ha añadido que "no hay ni un solo cuadro macroeconómico que el Gobierno haya enviado a Bruselas que se haya cumplido". "No hay ni una sola previsión económica de crecimiento e inflación en cada Presupuesto que se haya cumplido. Por tanto, la política económica del Gobierno es un fracaso", ha enfatizado.

Cambiar la política económica

Feijóo ha destacado que la Airef ha dicho esta semana que están ante una "escalada de deuda pública y de espejismo de bajada de déficit" por la "increíble recaudación de impuestos" por la inflación.

"O cambiamos la política económica o vamos a acabar la legislatura con el mayor nivel de deuda y con impuestos más altos que cuando empezó, más déficit público y sin ser el único país de la UE que no recupera el PIB del 2019, previo a la pandemia", ha concluido.