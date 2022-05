Yolanda Díaz declina la invitación de Podemos y no estará al último gran acto organizado por la formación, la tradicional Fiesta de la Primavera. La vicepresidenta segunda del Gobierno vuelve así a distanciarse del partido. Lo hace en medio de las tensiones desatadas en el espacio tras el fiasco de Andalucía, y de los fuertes recelos de Podemos hacia el futuro proyecto nacional de la dirigente, que aspira a superar las organizaciones tradicionales, amenazando así la hegemonía de los morados.

Por motivos de agenda, Díaz ha rechazado asistir a este encuentro que se celebrará en Valencia el 21 y 22 de mayo, aunque sí ha hecho hueco para asistir la semana siguiente a esa misma ciudad para participar en unas jornadas organizadas por la Generalitat valenciana en las que también estará la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra e Iñigo Errejón.

La dirigente gallega no participa en ningún acto organizado por la formación morada desde el año pasado. Díaz ya rechazó en octubre acudir a la tradicional Universidad de Otoño organizada por Podemos, a la que sí asistieron Juan Carlos Monedero o el propio Pablo Iglesias, que pese a abandonar la dirección continúa marcando el camino estratégico del partido. El ex líder morado sigue vinculado a la organización mediante la Presidencia de su think thank, el Instituto República.

La ruptura de Yolanda Díaz con Podemos se consumó también en la ciudad de Valencia, con el acto adelantado en el primer número de El Periódico de España que se celebró en noviembre y que reunió a dirigentes de distintas fuerzas. Así, Díaz compartió escenario con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la portavoz de Más Madrid, Mónica García y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed Hossain. Este acto, al que no fueron invitadas ninguna de las dirigentes de Podemos, fue la semilla del futuro proyecto de la vicepresidenta segunda.

Desde entonces, la gallega ha soltado amarras de la organización y sólo ha atendido la llamada del partido para acudir a un acto de campaña en las elecciones de Castilla y León. En los últimos meses, y desde aquel pistoletazo de salida, el malestar en las filas moradas ha sido creciente y el propio Iglesias ha tratado de marcar el camino a la futura candidata, advirtiéndole de que deberá pasar por primarias, tratando de acelerar sus tiempos y afirmando que los partidos deberán tener un importante protagonismo en su candidatura.

La fiesta de la primavera

La Fiesta de la Primavera se celebra en Podemos desde el año 2016, y se trata de un evento abierto al público, en el que se combinan actuaciones musicales con charlas y debates. Este acto, el primero que se celebra con Belarra en la secretaría general, contará con los artistas 'Manel' y 'Los Chikos del Maíz', así como con otro "artista sorpresa".

un referente en la izquierda británica, que compartirá mesa de debate con la secretaria de Organización del partido morado, Lilith Vertrynge y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Alvárez. No será la única charla que contará con presencia de altos mandos de Podemos. En otra sobre la monarquía participará el diputado Rafa Mayoral; la portavoz del partido, Isa Serra, la vicepresidenta de Baleares, Gloria Santiago, y el que fuera el secretario de Discurso y Análisis Político junto a Pablo Iglesias, Manu Levin. Del exsecretario general no se ha confirmado su presencia.

También aparecerán figuras de otras formaciones, como la diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, la escritora Elisabeth Duval o el que fuera letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, a lo que se añadirán conciertos de Manel, Samantha Hudson o los Chikos del Maíz.

Con Oltra y Errejón

Los días 27 y 28 sí está prevista la presencia de Yolanda Díaz en la Cumbre Internacional de la Semana de Cuatro Días, dos jornadas organizadas por la Generalitat, que incluyen ponencias y mesas redondas en las que diferentes expertos en este ámbito analizarán el futuro del empleo y las experiencias sobre la reducción del tiempo de trabajo.

La vicepresidenta será responsable de la clausura de estas jornadas el sábado, mientras que Iñigo Errejón, uno de los principales aliados de Compromís, participará un día antes para hablar de la jornada laboral de cuatro días, una de las propuestas estrella de su formación. Día y el líder de Más País ya protagonizaron en abril el primer acto conjunto durante unas jornadas de salud mental organizadas por el Ministerio de Trabajo. La primera imagen conjunta y toda una declaración de intenciones.

Además de los dos dirigentes nacionales, también participarán, entre otros, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, mientras que Mónica Oltra será la encargada de inaugurar las jornadas. Al ser la anfitriona, todo apunta a que ambas dirigentes podrán coincidir en el momento de la clausura o en algún momento previo, está por ver si de forma pública o privada.

